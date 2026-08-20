Terremoto de 7.2 en el sur de Perú provocó daños en Cusco y activa alerta en varias regiones

Imágenes impactantes de la evacuación de estudiantes y personal docente en un colegio de Cusco, Perú, después de que un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudiera Ayacucho y se sintiera en el sur del país. Los alumnos se congregaron en los patios como medida de seguridad. | N60

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Un potente sismo de magnitud 7.2 estremeció el sur de Perú la tarde de este jueves 20 de agosto, generando alarma y evacuaciones en varias regiones. El evento, confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y se registró a la 1:00 p.m. con una profundidad de 108 kilómetros.

El reporte oficial precisó una intensidad de nivel III-IV en Coracora, donde los habitantes describieron una sacudida prolongada y un movimiento ondulante que duró cerca de un minuto.

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Según el IGP, la ubicación del epicentro corresponde a una zona asentada sobre la placa inclinada de Nazca, considerada de alta actividad sísmica por su pertenencia al Anillo de Fuego del Pacífico.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, detalló que la profundidad considerable del evento favoreció su percepción en un área extensa. “La gran profundidad del sismo permitió que el movimiento se percibiera en diferentes regiones del país”, señaló.

Durante el movimiento, testigos en Coracora informaron sobre el descenso de polvo y rocas desde los cerros aledaños. “Terremoto. Terremoto”, se escucha en un video que circula en redes sociales, donde ciudadanos salen a calles y plazas en busca de resguardo.

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Defensa Civil reportó daños materiales en al menos 18 centros poblados de Ayacucho, con afectaciones en viviendas y algunas escuelas, pero no víctimas mortales.

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió la región de Ayacucho, Perú, provocando un impresionante deslizamiento de tierra. El video captura la enorme nube de polvo que se levanta mientras los pobladores observan con asombro y temor.

Daños y repercusiones en Cusco tras el sismo

En Cusco, uno de los puntos donde el sismo se sintió con fuerza, el temblor generó escenas de evacuación en colegios y oficinas, así como momentos de tensión entre locales y turistas.

Según informes recogidos por la prensa local, “los escolares tuvieron que abandonar sus aulas para ubicarse en zonas seguras”, mientras que autoridades regionales desplegaron brigadas para evaluar posibles daños estructurales.

La Municipalidad Provincial del Cusco comunicó que hasta la tarde del jueves no se habían registrado víctimas ni daños graves, aunque equipos de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres continuaban verificando la situación en distritos periféricos y zonas rurales.

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El movimiento telúrico también generó preocupación en los sectores turísticos, donde algunos visitantes optaron por permanecer en espacios abiertos.

Un trabajador de una agencia de viajes relató que “la gente salía corriendo a la Plaza de Armas apenas empezó a moverse el suelo”.

Repercusiones y daños en Cusco: se desprendieron ladrillos en las azoteas de inmuebles y se generó una gran grieta en la fachada de la sede del Poder Judicial.

Otras regiones donde se sintió el terremoto

El sismo de magnitud 7.2 también se percibió en Arequipa, Moquegua, Ica y la capital, Lima. En Arequipa y Moquegua, la duración del movimiento provocó evacuaciones preventivas en edificios y viviendas. “La gente salió a la calle y estuvo unos minutos afuera hasta que se sintieron seguros”, describió un vecino arequipeño a un medio local.

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En la ciudad de Lima, el temblor se percibió principalmente en las zonas altas de los edificios, donde los residentes descendieron por las escaleras, siguiendo las recomendaciones de seguridad. El IGP enfatizó que la percepción extendida del sismo se debió a la profundidad y magnitud del evento.

Mientras tanto, equipos del Centro Sismológico Nacional mantienen el monitoreo constante y la comunicación con gobiernos regionales. El IGP reiteró la necesidad de mantener la calma, informarse por canales oficiales y estar preparados ante cualquier eventualidad.