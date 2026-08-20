Magaly Medina niega que Curwen le haya generado mejores cifras: “Los que no son nada y que se creen mucho, bajó el rating”

Tras dedicar parte de su programa al ampay de Carla Campos bailando amorosamente con Grimi, amigo de ella y de Curwen, Magaly Medina salió al frente de los comentarios del influencer y sostuvo que las cifras de audiencia demostraron lo contrario. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

Magaly Medina comenzó la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 19 de agosto con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los televidentes. Aunque inicialmente no mencionó directamente a Curwen, sus palabras estuvieron relacionadas con las declaraciones que el creador de contenido había realizado después de que la conductora dedicara parte de su programa al polémico ampay de su pareja, Carla Campos.

El día anterior, el espacio de ATV había abordado las imágenes de Carla Campos bailando de manera cercana con un hombre identificado como Grimi, quien sería amigo tanto de ella como de Curwen. El episodio generó una ola de comentarios debido a que Campos y Víctor Caballero, conocido popularmente como Curwen, tenían previsto casarse en octubre.

PUBLICIDAD

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras la difusión del ampay, Curwen se pronunció públicamente sobre el tema y cuestionó que Magaly Medina haya decidido convertir su situación sentimental en uno de los contenidos de su programa. En ese contexto, el creador de contenido habría señalado que la conductora tuvo que hablar de él y que el caso incluso habría contribuido a generar rating para su espacio televisivo.

La respuesta de Magaly llegó un día después y fue directa. La periodista aprovechó los primeros minutos de su programa para cuestionar la importancia que algunas personas de internet se atribuyen cuando, según sus propias cifras, hablar de ellos no necesariamente representa un beneficio para su programa. “Que se creen mucho, bajó el rating”, expresó Magaly Medina.

PUBLICIDAD

La conductora continuó desarrollando su idea con evidente ironía y dejó entrever que la emisión anterior no había tenido el resultado que algunos podrían imaginar. “Vamos con fuerza hoy día, porque ayer, por dedicarle tiempo a los que no son nada y que se creen mucho, bajó el rating, bajan mis cifras y ahí sí me araño. Ah, no, yo me pico”, manifestó.

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina niega que Curwen le haya generado rating

El mensaje de la conductora adquirió mayor fuerza cuando cuestionó directamente la idea de que las redes sociales puedan marcar qué contenidos deberían tener mayor relevancia dentro de su programa.

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso de tirarnos a la... eso de hacerles caso a ustedes, que sí, que las redes. ¡Fuera de acá, todavía no son!”, lanzó Magaly.

PUBLICIDAD

La periodista no mencionó a Curwen en esa primera parte de manera explícita, pero el contexto de la polémica hizo evidente que sus palabras estaban relacionadas con el creador de contenido y con las declaraciones posteriores al ampay de Carla Campos.

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly dejó así una posición clara: no consideraba que haber hablado de Curwen y su pareja hubiera representado necesariamente una ganancia para su programa. Por el contrario, aseguró que las cifras registraron una disminución.

“Así que hoy hablemos de lo que sí es”, añadió entre risas. La conductora buscó, de esta manera, restarle importancia a la idea de que una figura de internet pueda atribuirse el mérito de haber impulsado la audiencia de un programa de televisión simplemente por convertirse en protagonista de una noticia.

PUBLICIDAD

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

El ampay de Carla Campos y Grimi desató la polémica

La respuesta de Magaly no puede entenderse sin recordar lo ocurrido un día antes. El programa presentó imágenes de Carla Campos, pareja de Curwen, compartiendo un momento de cercanía con un hombre identificado como Grimi dentro de una discoteca.

La situación llamó especialmente la atención por el contexto sentimental de la pareja. Curwen y Carla Campos tenían previsto casarse en octubre, por lo que las imágenes rápidamente generaron especulaciones y comentarios en redes sociales.

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, según lo señalado en torno al caso, Grimi sería amigo de ambos, un detalle que incrementó la controversia alrededor de las imágenes.

El ampay se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del espectáculo y también generó la reacción de Curwen. El creador de contenido decidió pronunciarse y cuestionar el tratamiento que recibió en el programa de Magaly Medina.

PUBLICIDAD

Fue precisamente esa reacción la que terminó provocando la respuesta de la conductora. Magaly no solo cuestionó que Curwen considerara que su aparición en el programa había sido beneficiosa para el rating, sino que aprovechó para marcar distancia con los personajes que alcanzan notoriedad principalmente a través de internet.

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Por dedicarle tiempo a los que no son nada”, dice Magaly Medina

El comentario de Magaly tuvo un tono particularmente crítico porque la periodista no se limitó a negar que el caso le haya generado audiencia. También calificó de manera despectiva a quienes, desde su perspectiva, adquieren una importancia exagerada por su presencia en redes sociales.

“Ayer, por dedicarle tiempo a los que no son nada y que se creen mucho, bajó el rating”, insistió. La frase se convirtió en el centro de su respuesta y apuntó directamente a la percepción de que aparecer en televisión, especialmente en un programa de alto impacto como ‘Magaly TV La Firme’, representa automáticamente una victoria mediática para el personaje involucrado.

PUBLICIDAD

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Magaly, las cifras habrían demostrado otra cosa. “Bajan mis cifras y ahí sí me araño. Ah, no, yo me pico”, agregó con su característico tono sarcástico.

La conductora incluso se burló de sí misma al reconocer que sí le afecta cuando sus números disminuyen, aunque inmediatamente convirtió esa reacción en parte de su crítica hacia quienes, según ella, sobrevaloran su propia relevancia.

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cambia de tema y anuncia investigación sobre Angie Zapata

Después de responder a la polémica relacionada con Curwen, Magaly Medina pasó a presentar los contenidos que tendría preparados para la nueva edición de su programa.

Uno de los principales informes estaría relacionado con Angie Zapata, bailarina del elenco de la Chola Chabuca. La conductora recordó que el padre de la hija de Zapata había sido víctima de un ataque armado cuando se dirigía a visitarla.

PUBLICIDAD

“Hoy vamos a hablar: Angie Zapata, ¿recuerdan? Esta bailarina que trabaja en el elenco de la Chola Chabuca y al, al, al padre de la hija lo balearon en la puerta del edificio cuando estaba yendo a visitarla”, relató.

A partir de ese antecedente, Magaly anunció que su equipo había realizado una investigación sobre la vida sentimental actual de la bailarina. “Bueno, ella no está luciendo en redes sociales a su nuevo acompañante. Nosotros descubrimos quién es”, adelantó.

La periodista elevó aún más la expectativa al describir los antecedentes que, según aseguró, habría encontrado su equipo. “Hemos descubierto que figura más en las páginas policiales que en las historias del Instagram de la misma Angie Zapata”, afirmó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina le responde a Curwen tras polémico ampay de Carla Campos: “Todavía no son”. Captura: Magaly TV La Firme.