BTS en Lima: más de 800 fanáticas denuncian presunta estafa por ARMY Bomb en el Centro Comercial Arenales

Un grupo de seguidores de la banda de K-pop BTS denuncia públicamente a una tienda del Centro Comercial Arenales, en Lince, por una presunta estafa. Afirman haber pagado por el lightstick oficial, conocido como 'ARMY BOMB' (Crédito: Exitosa)

Guardar

La ‘fiebre’ por la llegada de la popular banda surcoreana BTS sigue aumentando a pocos días del esperado concierto en el estadio San Marcos. Sin embargo, no todo es alegría entre sus seguidoras. Más de 800 fanáticas denuncian una presunta estafa tras comprar los conocidos ARMY Bomb, los light sticks que utilizan los seguidores durante los conciertos.

Las afectadas aseguran que compraron los productos mediante preventas de una tienda ubicada en el Centro Comercial Arenales, en Lince. Sin embargo, hasta ahora no recibieron sus pedidos ni una respuesta sobre la devolución de su dinero.

PUBLICIDAD

Más de ochocientas seguidoras de BTS en Perú denuncian el incumplimiento en la entrega de sus bastones de luz a pocos días de las presentaciones de la banda en Lima. (Infobae Perú/Difusión)

Tres preventas y ninguna entrega

Una de las fanáticas explicó a Exitosa que la empresa realizó tres preventas de los ARMY Bomb. La primera comenzó en enero y, según su testimonio, la entrega de los productos estaba prevista para marzo. Posteriormente, la tienda informó que el proveedor de Corea del Sur había sufrido un retraso y que los pedidos serían entregados a finales de mayo.

La segunda preventa comenzó en abril, antes de que se completara la entrega de la primera, y terminó el 31 de mayo. Según la afectada, los compradores pagaron S/329 y la empresa anunció que los productos serían entregados en agosto. Sin embargo, las fanáticas aseguran que tampoco recibieron sus pedidos en la fecha prevista.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se abrió una tercera preventa con un precio de S/369. De acuerdo con las afectadas, en esta ocasión la tienda garantizó la entrega de los ARMY Bomb entre el 20 y el 30 de septiembre. Pese a ello, los productos tampoco habrían sido entregados, por lo que las compradoras ahora exigen la devolución de su dinero.

Fanáticas de BTS denuncian presunta estaba con 'Army Bomb' y exigen devolución de su dinero. (Crédito: Exitosa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fans de BTS encontraron la tienda cerrada

Las compradoras acudieron al establecimiento el 1 de octubre para reclamar por sus pedidos. Sin embargo, encontraron un comunicado que anunciaba el cierre de la tienda debido a presuntas amenazas contra sus trabajadores.

Las fanáticas rechazaron esa explicación y aseguraron que solo buscan una respuesta y la devolución del dinero. Una de ellas manifestó a Exitosa su decepción porque había confiado en la tienda para comprar el ARMY Bomb antes de los conciertos de BTS.

PUBLICIDAD

La preocupación aumentó debido a la cercanía de las presentaciones. El primer concierto de BTS en Lima está previsto para este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, donde la agrupación surcoreana ofrecerá tres shows. Las siguientes presentaciones serán el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Más de 800 seguidores de la banda de K-pop BTS denuncian haber sido víctimas de una estafa al comprar el 'Army Bomb' en preventa. A pocos días del concierto, los afectados exigen la devolución de su dinero. (Crédito: Exitosa)

¿Qué dijo la empresa sobre los ARMY Bomb?

Cosmobook.pe publicó un comunicado el 1 de octubre y confirmó que el lote de LIGHTSTICKS BTS VER.4 pendiente de entrega no llegará al Perú. Según la empresa, el proveedor no entregó los productos y dejó de responder a sus últimas comunicaciones.

La tienda aseguró que también resultó perjudicada y anunció que está tomando acciones legales en Corea del Sur. Además, informó que ya comenzó a procesar algunas devoluciones y que continuará atendiendo las solicitudes de los clientes a través de sus canales oficiales.

PUBLICIDAD

Un comunicado de la tienda Cosmobook en Lima informa que no entregará los artículos oficiales de la banda BTS debido a un incumplimiento de su proveedor en Corea del Sur. (IG/@Cosmobook)

La tienda precisó que los reembolsos continuarán en la medida en que la empresa pueda recuperar los fondos entregados al proveedor. Mientras tanto, las fanáticas esperan recuperar el dinero que pagaron por los ARMY Bomb y obtener una respuesta definitiva antes de los conciertos de BTS en Lima.