Bolsa de Valores de Lima continúa con ganancias, mientras que Wall Street sigue cayendo

En Nueva York, los mercados siguen presionados por el alza del petróleo, los mayores rendimientos de los bonos y la incertidumbre sobre las tasas de interés y el consumo estadounidense. Foto: Andina

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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este jueves 20 de agosto con resultados positivos, pese al desempeño negativo de los principales índices de Wall Street. La plaza limeña registra avances tanto en su indicador general como en el selectivo, en medio de una sesión internacional marcada por la volatilidad.

En Nueva York, los mercados se mantienen bajo presión por el repunte del petróleo, el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las dudas sobre la fortaleza del consumidor estadounidense. A ello se suma la incertidumbre respecto al rumbo de las tasas de interés y las medidas impulsadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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BVL avanza durante la jornada

El Índice General de la BVL, principal indicador del mercado bursátil peruano, sube 0,50%, al pasar de 58.380 a 58.673 puntos. Por su parte, el Índice Selectivo, compuesto por las 15 acciones más negociadas, registra un avance de 0,26%, desde 1.535 hasta 1.539 puntos.

El comportamiento positivo de la bolsa limeña contrasta con el desempeño de otras plazas internacionales. Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos, mientras que los principales mercados latinoamericanos muestran variaciones diferenciadas durante la jornada.

El Índice General de la BVL sube 0,50% hasta los 58.673 puntos, mientras el Índice Selectivo avanza 0,26% y llega a 1.539 puntos. Foto: Vitae Educación Ejecutiva

Wall Street opera en rojo

En Wall Street, el Dow Jones retrocede 0,69%, mientras que el S&P 500 cae 0,38% y el Nasdaq pierde 0,57%. La apertura estuvo marcada por la presión sobre los mercados de deuda y el retroceso de importantes acciones.

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Uno de los focos de atención es Walmart, cuyos resultados generaron preocupación entre los inversionistas. La acción llegó a caer cerca de 6%, luego de que sus resultados decepcionaran al mercado y reavivaran las dudas sobre el comportamiento del consumo estadounidense.

Bonos y petróleo aumentan la presión

El mercado de deuda también genera cautela. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años sube siete puntos básicos hasta 5,26%, mientras que el rendimiento del bono a 10 años alcanza 4,71%, cerca de su nivel más alto desde comienzos de 2025.

El repunte de los precios del petróleo añade presión al escenario inflacionario. El Brent avanza 2,6% hasta USD 93,97 por barril, mientras que el WTI de septiembre gana 2,1% hasta USD 87,67. El movimiento se produce luego de nuevas medidas anunciadas por Donald Trump para intensificar el aislamiento económico de Irán.

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En Wall Street, el Dow Jones cae 0,69%, el S&P 500 baja 0,38% y el Nasdaq retrocede 0,57%, afectados por la presión en los mercados de deuda y la caída de acciones clave. Foto: Telemundo

Inversionistas atentos a la Reserva Federal

Las minutas de la Reserva Federal correspondientes a la reunión de julio también incrementaron la cautela. Más de tres funcionarios respaldaron un aumento de las tasas el mes pasado, mientras que otros señalaron que podrían apoyar una subida si la inflación no muestra una mejora suficiente.

Ahora, los mercados esperan las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, durante el simposio de Jackson Hole de la próxima semana. La falta de señales claras sobre el futuro de las tasas mantiene abierta la incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense.

En paralelo, el oro retrocede 0,7% hasta USD 4.483,96 por onza, después de haber avanzado más de 4% el miércoles. El bitcoin, en contraste, superó los USD 70.000 y llegó a cotizar por encima de USD 72.000, impulsado en parte por el comportamiento inicial de los rendimientos de los bonos y las expectativas en torno a la regulación de los criptoactivos.

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