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Korina Rivadeneira aclara que nunca usó a Mario Hart para regularizar su residencia en Perú ni ha sido mantenida: “Siempre pagamos 50/50″

La modelo venezolana desmintió las acusaciones de haber aprovechado su matrimonio para obtener documentos legales y pidió respeto para su familia tras revelar detalles inéditos sobre la ruptura

“No utilicé el matrimonio para quedarme en Perú”, asegura Korina Rivadeneira sobre su relación con Mario Hart. IG
“No utilicé el matrimonio para quedarme en Perú”, asegura Korina Rivadeneira sobre su relación con Mario Hart. IG
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A través de un video en su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira respondió a las críticas sobre su relación con Mario Hart y rechaza las acusaciones de que se habría aprovechado del vínculo para regularizar su situación migratoria.

“Para los que dicen que, que gracias a él estoy en Perú, eso no es cierto. Yo no utilicé ni siquiera el matrimonio ni nuestra convivencia para tramitar algún documento legal. No lo utilicé”, afirmó la modelo venezolana en un video difundido en sus redes sociales, donde abordó nuevos detalles sobre la ruptura con el piloto.

Korina Rivadeneira aclaró que su situación en Perú no dependió de su relación sentimental. “Cuando yo salí del proceso migratorio fue por una ley de amparo y antes de eso tenía mi residencia como trabajadora”, explicó.

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“Nunca he sido mantenida”

La artista enfatizó que siempre se ha sostenido por su propio esfuerzo, tanto antes como durante su matrimonio con Mario Hart. “Yo he trabajado desde antes de conocer a Mario. Trabajo incansablemente desde que lo conocí. Nunca he dejado de tener responsabilidades, porque en esta casa y en nuestra familia absolutamente todo se paga al cincuenta por ciento”, puntualizó.

Rivadeneira resaltó que su relación se basó en una lógica de equipo y colaboración, no de dependencia económica. “Siempre intenté vivir mi relación en familia como si nosotros fuéramos un equipo. Nunca estuve pendiente de que si yo pagué esto, me tienes que dar la mitad. Eso yo al menos no lo hacía. Así que no, a mí nadie ha tenido que mantenerme nunca. Siempre he trabajado por mí misma. Y sí, soy esa persona que si puede, da más”, comentó en su declaración.

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En este video, Korina Rivadeneira ofrece un testimonio personal sobre su relación con Mario Hart. IG

Korina pide que dejen de atacarla

Respecto al vínculo familiar, la modelo insistió en el respeto que mantiene hacia Mario Hart como padre de sus hijos. “Nosotros construimos una vida juntos, hicimos una familia hermosa y yo siempre voy a querer que él esté bien, porque mis hijos van a querer ver bien a su papá”, expresó.

En ese sentido, pidió que su testimonio no sea utilizado como un motivo para atacar a Hart ni para trasladar comentarios negativos de un lado a otro. “Después de que vean este video, no quiero que vayan directo a atacarlo a él. No quiero que cambien de dirección el odio que han tenido conmigo hacia él. Solo les pido, por favor, que dejen de atacar, que entiendan que en la vida de todas las personas hay algo que no saben, que hay dos historias y las dos fueron vividas con mucha verdad. Así que por favor, por que pare el odio hacia él y hacia mí, simplemente que pare”.

Lanza advertencia

Korina Rivadeneira señaló que hay aspectos de la separación que han preferido mantener en privado y que no piensa hacer públicos, priorizando el bienestar de su familia. “Hay muchísimas cosas importantes que no estoy contando en este video y que no pienso contar porque pertenecen únicamente a nosotros. No quiero tener que estar saliendo a hacer esto, a aclarar cosas, a demostrar cosas porque no está bien. Entiendo que compartimos muchas cosas con ustedes, pero cada quien tiene una vida. No es justo, no es justo que se desate odio porque sí o porque una sola persona de un programa pensó de una forma y entonces todos tienen que pensar igual. Basta, basta”.

En un momento emotivo del video, la modelo pidió respeto para su historia y el futuro de sus hijos. “Yo no pienso hablar más, así que por favor les pido que respeten, porque por encima de todo esto están mis hijos, que podrían ver todo esto en el futuro y que de alguna forma les pueda afectar. Y eso no lo voy a permitir”, aseguró entre lágrimas.

La venezolana sostuvo que su testimonio busca frenar los juicios y ataques sin fundamento, y se aleja de cualquier intención de victimizarse o señalar culpables. “Yo sé lo que viví, yo sé cuánto amé, sé cuánto sufrí, sé cuánto acompañé, sé cuánto dejé de ser yo y cuánto volví a recuperarme. Solo yo sé lo que viví. Yo no quiero ser la víctima. Yo no quiero que Mario sea un culpable. Yo solo quiero dejar de ser juzgada por un montón de gente que no conoce mi historia. Así que, por favor, les pido mucho respeto y delicadeza cuando vayan a tocar este tema”, sentenció.

Korina Rivadeneira habla por primera vez sobre su separación con Mario Hart. IG

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