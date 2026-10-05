Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 5 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,87 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada anterior, con una variación positiva del 0,08% respecto al cierre previo de 3,87 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,85%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 2,27%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano durante el último día, tras un periodo de estabilidad en su cotización. La volatilidad actual del euro a sol peruano es del 2,59%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,92%, lo que sugiere un entorno de mayor estabilidad en el tipo de cambio.
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