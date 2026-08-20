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Hallaron su cuerpo quemado en un basural en La Victoria: identifican a la víctima y señalan a su expareja adolescente

Vecinos y allegados exigen justicia tras confirmarse que la joven fue identificada como Blanca Mishel Córdova Chávez. La familia pide la captura del principal sospechoso

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El hallazgo de una joven maniatada y calcinada en las inmediaciones del cerro San Cosme estremeció a los vecinos de La Victoria. Según confirmaron familiares, la víctima fue identificada como Blanca Mishel Córdova Chávez, de 19 años. El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue tras el descubrimiento, y su familia organizó el velatorio en su vivienda en El Agustino.

El hallazgo de una mujer calcinada en las inmediaciones del cerro San Cosme movilizó a vecinos y familiares, quienes señalan a la expareja de la víctima como el presunto responsable del crimen
El hallazgo de una mujer calcinada en las inmediaciones del cerro San Cosme movilizó a vecinos y familiares, quienes señalan a la expareja de la víctima como el presunto responsable del crimen| Foto: América Noticias

Familiares acusan a la expareja de la víctima

Amigos y allegados de Córdova Chávez acompañaron a la familia durante el velorio, exigiendo justicia por su muerte. La madre de la joven responsabilizó directamente a la expareja de su hija como presunto autor del crimen.

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Él la ha matado, señorita. Ya lo han dicho varias personas que él ha sido el que la ha matado”, declaró la madre de la víctima a América Noticias. Según la mujer, primos del sospechoso confirmaron su implicación y aseguraron que el joven se encuentra prófugo.

De acuerdo con el testimonio de la madre, señaló que vio a su hija por última vez la noche del sábado 15 de agosto, cuando Blanca Mishel asistió a una reunión familiar junto a su hermana. La joven habría salido después para encontrarse con su exnovio.

“Se fue al cumpleaños con su hermana. Este desgraciado la ha llamado. Seguro mi hija ha salido para la esquina, no sé con qué engaños, y ahí se la llevó. Ya no regresó mi hijita”, explicó la madre durante la entrevista.

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Hallan el cuerpo de una joven en La Victoria, familia denuncia feminicidio
Hallan el cuerpo de una joven en La Victoria, familia denuncia feminicidio| Foto: América Noticias

No se supo nada de Córdova Chávez hasta la mañana del lunes, cuando se reportó el hallazgo de una mujer quemada en un basural cercano.

La familia reveló que la joven había puesto fin a la relación y que, desde entonces, habría sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de su expareja.

“Mi hija terminó su relación y la hostigado, la ha perseguido, la ha acosado, la ha secuestrado, señorita. Hemos tenido denuncia por secuestro”, afirmó la madre.

Blanca Mishel Córdova Chávez soñaba con ingresar a la escuela de policías y dedicarse al servicio público. Sus allegados exigieron a las autoridades la pronta captura del principal sospechoso y pidieron que el caso no quede impune por presunto feminicidio.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Mara Seminario, acompañó a la familia de Córdova Chávez y anunció que coordina directamente con el ministro del Interior, César Astudillo, para activar la búsqueda del principal sospechoso, un menor de edad que era expareja de la joven y que, según las primeras investigaciones, habría ejercido acoso constante contra ella.

Canales de ayuda para denunciar actos de violencia

  • El servicio gratuito Línea 100 atiende a nivel nacional las 24 horas y ofrece orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, asesoría legal y apoyo psicológico a víctimas de violencia, así como acompañamiento en los procesos judiciales.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe denuncias de violencia y actúa en la protección de las víctimas, activando mecanismos de búsqueda y salvaguarda en situaciones de riesgo. Puedes comunicarte al 105.

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