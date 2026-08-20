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¿Hoy jueves lloverá en Lima? Conoce el pronóstico del Senamhi para este 20 de agosto

El Senamhi pronostica para Lima una jornada de domingo con cielo cubierto, temperaturas moderadas y posibilidad de lloviznas en la madrugada y la noche

Lima amanece con llovizna y cielo cubierto: el clima da un giro tras días de calor intenso. Agencia Andina
En Lima oeste y Callao, el pronóstico indica condiciones similares, con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 21°C. (Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé para este jueves 20 de agosto una jornada con cielo cubierto en Lima durante la mañana y tendencia a cielo nublado hacia el mediodía. En la zona este, la temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 17°C, mientras que en el lado oeste y el Callao se espera una máxima de 24°C y una mínima de 20°C.

Según el pronóstico, en ambas zonas se registrarán ráfagas y presencia de llovizna, especialmente durante las primeras horas del día y hacia la tarde. Estas condiciones mantienen la sensación de humedad y frescura en el ambiente, típica de la temporada de invierno en la capital.

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El Senamhi recomienda a la población tomar precauciones ante la probabilidad de lloviznas y el incremento en la velocidad del viento. Se sugiere el uso de abrigo ligero y estar atento a los cambios en la cobertura nubosa a lo largo de la jornada.

Lima amanece con llovizna y cielo cubierto: el clima da un giro tras días de calor intenso. Agencia Andina
Se recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de lloviznas y mantener abrigo ligero al salir. (Andina)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

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Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

(EFE)
(EFE)

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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