Lima, lluvias e inflación: el avance de El Niño anticipa un verano crítico en Perú y familias sufrirán con la economía

Reportaje periodístico que examina el impacto del fenómeno El Niño en la economía familiar y los sectores productivos. El segmento expone la situación económica del país ante el evento climático, incluyendo datos de crecimiento y variaciones en precios de productos básicos.

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El impacto de una serie de fenómenos climáticos que afectan de forma simultánea a Perú se refleja tanto en la vida cotidiana como en los indicadores económicos. Lima, la capital, experimentó en los últimos días lluvias inusuales que dejaron calles anegadas y pusieron en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos como la reciente DANA Aníbal y el pronóstico de friaje lanzado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Al mismo tiempo, la persistencia del fenómeno de El Niño, tanto en su versión costera como global, eleva la amenaza de precipitaciones más intensas durante el verano y genera preocupación por su efecto en el transporte y el costo de vida.

Las cifras económicas confirman el deterioro: Jorge González Izquierdo, economista, señaló que la economía peruana pasó de crecer entre 3,5% y 3,6% en los primeros meses del año a registrar un avance de solo 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Esta desaceleración se asocia directamente al efecto de los fenómenos climáticos y sus implicancias en la producción y el consumo.

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Vehículos circulan por una calle de Lima anegada tras intensas lluvias, donde comercios protegen sus entradas con sacos de arena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias en Lima: infraestructura bajo presión

Las imágenes de zonas del sur de Lima inundadas por el paso de la dana Aníbal ilustran el impacto inmediato de las lluvias. Según reportes televisivos nacionales, este episodio podría ser apenas un adelanto del escenario que se espera para el verano, cuando la combinación de sistemas atmosféricos y el calentamiento del mar podría amplificar la intensidad de las precipitaciones. El Senamhi advirtió que la temperatura superficial del océano sigue en aumento, lo que favorece la formación de lluvias por encima de lo habitual.

La capacidad de Lima para absorber precipitaciones es limitada: apenas tolera entre cinco y siete milímetros de lluvia. Superados esos valores, los distintos distritos de la ciudad pueden enfrentar afectaciones importantes, tanto en infraestructura vial como en viviendas y servicios. El pronóstico de nuevos episodios de lluvias intensas en los próximos meses refuerza el llamado a tomar medidas de prevención y refuerzo de las redes de drenaje.

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La experiencia reciente mostró que el ingreso de sistemas atmosféricos a la costa, sumados a la presencia de aguas cálidas, intensifica la frecuencia y volumen de las lluvias. Esta combinación podría repetirse mientras persista el fenómeno de El Niño, lo que incrementa el nivel de alerta entre autoridades y ciudadanos.

Agua de lluvia desborda una alcantarilla en una avenida de Lima, donde ramas y basura se acumulan mientras los vehículos circulan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño costero y global: diferencias e impactos

Aunque suelen asociarse, el fenómeno de El Niño costero y el fenómeno de El Niño global presentan características distintas y efectos diferenciados sobre el territorio peruano. El primero se concentra frente a la costa, donde el calentamiento del agua genera efectos locales como lluvias intensas y alteraciones térmicas. El segundo, en cambio, se relaciona con el aumento de la temperatura superficial del mar en regiones alejadas de la costa, impactando en la reducción de precipitaciones en el centro y sur del país.

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En la coyuntura actual, el fenómeno de El Niño costero incide sobre todo en el aumento de las temperaturas, que permanecen por encima de los promedios históricos. El reporte del Senamhi atribuye a este fenómeno los cambios térmicos que afectan la producción agropecuaria y el suministro de alimentos.

Tanto el fenómeno costero como el global generan consecuencias económicas que se extienden más allá de la infraestructura. Los mercados mayoristas y minoristas han detectado reducción en el ingreso de mercadería y alzas en productos de la canasta básica, situación que afecta directamente a comerciantes y consumidores.

El fenómeno El Niño provoca intensas lluvias e inundaciones en una zona costera de Perú y sequía en un área agrícola, afectando a las comunidades y sus actividades económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inflación y desaceleración: efectos en la economía y la vida diaria

El fenómeno climático no solo ralentiza la economía, sino que también impacta en los bolsillos. Jorge González Izquierdo identificó tres efectos negativos: desaceleración del crecimiento, inflación y presión sobre el sistema financiero. La inflación ya supera el 4%, una cifra superior a la meta oficial, lo que se refleja en el aumento de precios de alimentos y productos básicos.

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El encarecimiento de productos como verduras, frutas y tubérculos responde a problemas de abastecimiento provocados por las alteraciones climáticas. Comerciantes de mercados locales reportaron menor ingreso de mercadería desde los centros mayoristas y aumentos marcados en algunos alimentos, atribuidos a la menor producción y dificultades logísticas.

El efecto sobre el sistema financiero se manifiesta en la necesidad de ajustar expectativas y políticas para enfrentar un escenario de volatilidad e incertidumbre.

Puestos de un mercado popular en Lima exhiben carteles con precios de frutas y verduras, lo que señala la presión inflacionaria en la economía familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores productivos en retroceso

Los efectos de las lluvias y el clima anómalo ya se reflejan en sectores clave de la economía peruana. La agricultura registró una caída de -1% en junio, en un contexto de vulnerabilidad frente a los cambios de temperatura y la irregularidad de las lluvias. El sector pesquero fue el más golpeado, con un retroceso de -52% en el mismo mes, resultado de la alteración de los ciclos reproductivos y migratorios de especies marinas.

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La minería, un pilar tradicional de la economía nacional, sufrió una contracción de -2,5%, mientras que la manufactura, considerada el sector más potente, también mostró una disminución de -1%. Estas cifras refuerzan la advertencia sobre los riesgos que enfrenta la actividad productiva peruana ante la persistencia de los fenómenos climáticos.

El último comunicado del Ente Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantuvo el estado de alerta y no descartó la posibilidad de un evento extraordinario en los próximos meses. La evaluación oficial sostiene la previsión de nuevos impactos que podrían agravar la situación de un país que ya acusa los efectos de una temporada marcada por lluvias, calor anómalo y alteraciones en los precios de los alimentos.

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Una infografía de Infobae ilustra el fenómeno climático Súper El Niño 2026, detallando un calentamiento de 1,8 °C en el Pacífico central y proyecciones de eventos extremos en Sudamérica hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y desafíos

Perú se enfrenta a un período de incertidumbre climática y económica. Las autoridades monitorean activamente la evolución de los fenómenos atmosféricos, mientras organismos como el Senamhi y el Enfen insisten en la necesidad de fortalecer la prevención y la preparación ante riesgos mayores. La combinación de lluvias intensas, temperaturas elevadas y presión inflacionaria configura un escenario desafiante para la gestión pública y la vida de las familias peruanas.