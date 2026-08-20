Perú
Agregar Infobae enGoogle

Mario Irivarren afirma que no perdona infidelidades tras hablar del caso Curwen y Gerardo Pe le responde: “No seas conchudo”

En ‘La Manada’, el exchico reality opinó sobre la polémica de Curwen y Carla Campos, pero una pregunta más personal cambió el rumbo de la charla y desató una réplica que encendió el set

Mario Irivarren, junto a los conductores de La Manada Galactic, analiza la reciente controversia que envuelve a Curwen y su novia Carla Campos Salazar. Irivarren defiende a su amigo, destacando que es una figura polarizante que sabe manejar los medios y que este tipo de personajes son los que trascienden. Video: YouTube La Manada Galactic
Guardar

Durante la reciente emisión del programa de streaming ‘La Manada’, una conversación relacionada con el polémico ampay que involucra a Víctor Caballero, conocido como Curwen, y Carla Campos Salazar terminó generando un inesperado momento protagonizado por Mario Irivarren y Gerardo Pe. El exchico reality fue consultado sobre su posición frente a una posible infidelidad y, aunque inicialmente dejó abierta la posibilidad de perdonar dependiendo de las circunstancias, una pregunta más específica hizo que su postura quedara mucho más clara.

El tema surgió en medio de la repercusión que ha generado en redes sociales el caso de Curwen y Carla Campos, luego de la difusión de imágenes registradas dentro de una discoteca. El material generó comentarios y cuestionamientos en plataformas digitales, especialmente por la cercanía que se observa entre Carla Campos y otra persona.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Mario Irivarren decidió expresar su opinión sobre la situación sentimental que atraviesa el creador de contenido. Su postura llamó la atención porque, lejos de cuestionar una eventual decisión de Curwen, sostuvo que, si este considera que puede continuar con su relación, tiene libertad para hacerlo. “Que lo haga y punto”, fue la posición expresada por Mario Irivarren al referirse a la posibilidad de que Curwen decida continuar su relación con Carla Campos pese a la controversia generada por las imágenes.

En conclusión, el que perdona o no va a depender de las circunstancias”, señaló el exintegrante de Esto es Guerra durante la transmisión.

PUBLICIDAD

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.
Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Mario Irivarren opina sobre el ampay de Curwen y Carla Campos

La intervención de Mario se produjo en un momento en el que el caso de Curwen y Carla Campos continúa generando conversación en redes sociales. El ampay ha provocado diversas reacciones y opiniones sobre la situación de la pareja, aunque la decisión final sobre el futuro de la relación corresponde únicamente a sus protagonistas.

En ese escenario, Mario evitó establecer una regla general sobre las infidelidades. Su primera respuesta apuntó a que cada relación tiene circunstancias particulares y que, por esa razón, la decisión de perdonar o terminar debería depender de lo ocurrido.

Sin embargo, cuando Gerardo Pe trasladó la conversación a un supuesto en el que la pareja tuviera un comportamiento cariñoso con un amigo cercano, Mario fue categórico: él no perdonaría ese tipo de situación.

Gerardo Pe aprovechó entonces para confrontarlo de manera directa y recordar un episodio que todavía forma parte de las conversaciones sobre la vida sentimental del exintegrante de Esto es Guerra.

La frase parecía cerrar el tema, pero Gerardo Pe decidió llevar la conversación a un escenario hipotético mucho más concreto. El creador de contenido le preguntó directamente a Mario si estaría dispuesto a perdonar que su pareja tuviera un acercamiento cariñoso con un amigo cercano.

La respuesta del modelo fue inmediata y no dejó espacio para demasiadas interpretaciones. “En este caso no”, sentenció Mario Irivarren. La contundente negativa generó sorpresa entre quienes se encontraban en el programa y provocó una reacción inmediata de Gerardo Pe, quien no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia al historial sentimental de su compañero. Entre risas, el comunicador lanzó una expresión que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del intercambio.

Qué conchudo”, expresó Gerardo Pe en vivo. La frase generó risas en el espacio y fue interpretada como una alusión directa a un episodio del pasado de Mario Irivarren y Onelia Molina, cuya relación terminó luego de una controversia relacionada con imágenes registradas durante una estadía en un yate en Argentina.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.
Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Gerardo Pe recuerda el polémico episodio de Mario Irivarren

El comentario “qué conchudo” no pasó desapercibido entre los espectadores de ‘La Manada’, precisamente porque hizo referencia a un episodio que involucró a Mario Irivarren y Onelia Molina.

La relación entre ambos terminó después de que surgiera una controversia relacionada con un episodio ocurrido en un yate en Argentina, donde Mario fue vinculado con la presencia de varias mujeres. Aquella situación tuvo una amplia repercusión mediática y terminó afectando su relación sentimental.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.
Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Por ello, cuando Mario afirmó que no perdonaría un acercamiento cariñoso entre su pareja y un amigo, Gerardo Pe encontró el momento perfecto para hacerle notar la aparente contradicción.

La reacción del conductor fue espontánea y se produjo en plena transmisión, convirtiendo una conversación sobre el ampay de otra pareja en una revisión pública del pasado sentimental de Mario.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.
Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

El episodio también demostró cómo las transmisiones digitales pueden transformar rápidamente una conversación en un momento viral. Una opinión sobre un tema de actualidad terminó conectándose con una historia personal que los usuarios todavía recuerdan.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.
Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Usuarios reaccionan a la postura de Mario Irivarren

Después de la emisión, las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer. En la publicación donde se compartió el fragmento de la conversación, varios usuarios cuestionaron la postura de Mario Irivarren y recordaron el episodio que protagonizó con Onelia Molina.

Entre los comentarios publicados se pudieron leer frases como: “Mario no perdonaría, pero si quiere que lo perdonen a él xD”, “Qué fresco Mario” y “Eso bbitos, pronto regresan a su prime. No la cag porfa”.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.
Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Otros usuarios también hicieron referencia directa a Onelia Molina. “Claro así como Onelia no lo perdono”, escribió uno de los internautas. Otro reaccionó con humor ante el intercambio entre los integrantes del programa: “jajajaj más frío Gerardo”.

La conversación continuó con comentarios como “Mario no fastidies!!”, demostrando que la opinión del exintegrante de Esto es Guerra no pasó inadvertida para quienes siguen sus participaciones en espacios digitales.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.
Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Temas Relacionados

Mario IrivarrenEsto es GuerraInfidelidadCurwenGerardo Peperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Tinka del miércoles 19 de agosto: descubre los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se informan los resultados ganadores del sorteo. Estos son los nuevos afortunados

La Tinka del miércoles 19 de agosto: descubre los números ganadores del último sorteo

Flavia Laos es elogiada por Luis Mateucci ante cámaras tras salir de ‘¿Volverías con tu ex? 2’: “La más linda del mundo. Me da paz”

El modelo argentino de 38 años se sinceró en ‘Amor y Fuego’ tras el encierro en el reality chileno y, de paseo por Lima, reveló qué le despierta la artista peruana fuera del programa

Flavia Laos es elogiada por Luis Mateucci ante cámaras tras salir de ‘¿Volverías con tu ex? 2’: “La más linda del mundo. Me da paz”

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

En su streaming del 19 de agosto, el creador de contenido aseguró que Magaly está acostumbrada a que los ampayados no respondan y le advirtió: “Tú sacas un reportaje, yo también”

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 19 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

El fenómeno sísmico impacta con frecuencia en distintas regiones peruanas, donde miles de personas enfrentan riesgos y desafíos vinculados a la prevención y la educación ante movimientos telúricos

Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 19 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

El requerimiento fiscal alcanza al exministro por su presunta intervención en la contratación de su amigo Anatoly Bedriñana durante su paso por el portafolio

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

Francis Allison presenta al Congreso iniciativa para eliminar la ATU y denuncia multas “impagables” de hasta S/16.000

Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

ENTRETENIMIENTO

Flavia Laos es elogiada por Luis Mateucci ante cámaras tras salir de ‘¿Volverías con tu ex? 2’: “La más linda del mundo. Me da paz”

Flavia Laos es elogiada por Luis Mateucci ante cámaras tras salir de ‘¿Volverías con tu ex? 2’: “La más linda del mundo. Me da paz”

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

Padre de Carla Campos Salazar, quien se iba a casar con Curwen, recibe una ola de cuestionamientos tras defenderla del ampay y así reaccionó

Rodrigo González afirma que Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio del supuesto hackeo a Paolo Guerrero

Onelia Molina pone distancia con Mario Irivarren tras coincidir en una boda: “No hubo ningún acercamiento, yo sí sé poner límites”

DEPORTES

Horacio Melgarejo advierte que habrá “sorpresita” en el once de Cienciano ante Botafogo y revela que sueña con la alineación

Horacio Melgarejo advierte que habrá “sorpresita” en el once de Cienciano ante Botafogo y revela que sueña con la alineación

Kiara Montes desmiente ausencia para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Mi compromiso con mi selección es hasta el final”

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así van definiéndose las llaves del torneo

Jorge Gutiérrez ilusiona a Universitario: ya recibió el carné de cancha y espera debutar ante Los Chankas por Torneo Clausura 2026