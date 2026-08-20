Mario Irivarren afirma que no perdona infidelidades tras hablar del caso Curwen y Gerardo Pe le responde: “No seas conchudo”

Mario Irivarren, junto a los conductores de La Manada Galactic, analiza la reciente controversia que envuelve a Curwen y su novia Carla Campos Salazar. Irivarren defiende a su amigo, destacando que es una figura polarizante que sabe manejar los medios y que este tipo de personajes son los que trascienden. Video: YouTube La Manada Galactic

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Durante la reciente emisión del programa de streaming ‘La Manada’, una conversación relacionada con el polémico ampay que involucra a Víctor Caballero, conocido como Curwen, y Carla Campos Salazar terminó generando un inesperado momento protagonizado por Mario Irivarren y Gerardo Pe. El exchico reality fue consultado sobre su posición frente a una posible infidelidad y, aunque inicialmente dejó abierta la posibilidad de perdonar dependiendo de las circunstancias, una pregunta más específica hizo que su postura quedara mucho más clara.

El tema surgió en medio de la repercusión que ha generado en redes sociales el caso de Curwen y Carla Campos, luego de la difusión de imágenes registradas dentro de una discoteca. El material generó comentarios y cuestionamientos en plataformas digitales, especialmente por la cercanía que se observa entre Carla Campos y otra persona.

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En ese contexto, Mario Irivarren decidió expresar su opinión sobre la situación sentimental que atraviesa el creador de contenido. Su postura llamó la atención porque, lejos de cuestionar una eventual decisión de Curwen, sostuvo que, si este considera que puede continuar con su relación, tiene libertad para hacerlo. “Que lo haga y punto”, fue la posición expresada por Mario Irivarren al referirse a la posibilidad de que Curwen decida continuar su relación con Carla Campos pese a la controversia generada por las imágenes.

“En conclusión, el que perdona o no va a depender de las circunstancias”, señaló el exintegrante de Esto es Guerra durante la transmisión.

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Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Mario Irivarren opina sobre el ampay de Curwen y Carla Campos

La intervención de Mario se produjo en un momento en el que el caso de Curwen y Carla Campos continúa generando conversación en redes sociales. El ampay ha provocado diversas reacciones y opiniones sobre la situación de la pareja, aunque la decisión final sobre el futuro de la relación corresponde únicamente a sus protagonistas.

En ese escenario, Mario evitó establecer una regla general sobre las infidelidades. Su primera respuesta apuntó a que cada relación tiene circunstancias particulares y que, por esa razón, la decisión de perdonar o terminar debería depender de lo ocurrido.

Sin embargo, cuando Gerardo Pe trasladó la conversación a un supuesto en el que la pareja tuviera un comportamiento cariñoso con un amigo cercano, Mario fue categórico: él no perdonaría ese tipo de situación.

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Gerardo Pe aprovechó entonces para confrontarlo de manera directa y recordar un episodio que todavía forma parte de las conversaciones sobre la vida sentimental del exintegrante de Esto es Guerra.

La frase parecía cerrar el tema, pero Gerardo Pe decidió llevar la conversación a un escenario hipotético mucho más concreto. El creador de contenido le preguntó directamente a Mario si estaría dispuesto a perdonar que su pareja tuviera un acercamiento cariñoso con un amigo cercano.

La respuesta del modelo fue inmediata y no dejó espacio para demasiadas interpretaciones. “En este caso no”, sentenció Mario Irivarren. La contundente negativa generó sorpresa entre quienes se encontraban en el programa y provocó una reacción inmediata de Gerardo Pe, quien no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia al historial sentimental de su compañero. Entre risas, el comunicador lanzó una expresión que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del intercambio.

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“Qué conchudo”, expresó Gerardo Pe en vivo. La frase generó risas en el espacio y fue interpretada como una alusión directa a un episodio del pasado de Mario Irivarren y Onelia Molina, cuya relación terminó luego de una controversia relacionada con imágenes registradas durante una estadía en un yate en Argentina.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Gerardo Pe recuerda el polémico episodio de Mario Irivarren

El comentario “qué conchudo” no pasó desapercibido entre los espectadores de ‘La Manada’, precisamente porque hizo referencia a un episodio que involucró a Mario Irivarren y Onelia Molina.

La relación entre ambos terminó después de que surgiera una controversia relacionada con un episodio ocurrido en un yate en Argentina, donde Mario fue vinculado con la presencia de varias mujeres. Aquella situación tuvo una amplia repercusión mediática y terminó afectando su relación sentimental.

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Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Por ello, cuando Mario afirmó que no perdonaría un acercamiento cariñoso entre su pareja y un amigo, Gerardo Pe encontró el momento perfecto para hacerle notar la aparente contradicción.

La reacción del conductor fue espontánea y se produjo en plena transmisión, convirtiendo una conversación sobre el ampay de otra pareja en una revisión pública del pasado sentimental de Mario.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

El episodio también demostró cómo las transmisiones digitales pueden transformar rápidamente una conversación en un momento viral. Una opinión sobre un tema de actualidad terminó conectándose con una historia personal que los usuarios todavía recuerdan.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Usuarios reaccionan a la postura de Mario Irivarren

Después de la emisión, las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer. En la publicación donde se compartió el fragmento de la conversación, varios usuarios cuestionaron la postura de Mario Irivarren y recordaron el episodio que protagonizó con Onelia Molina.

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Entre los comentarios publicados se pudieron leer frases como: “Mario no perdonaría, pero si quiere que lo perdonen a él xD”, “Qué fresco Mario” y “Eso bbitos, pronto regresan a su prime. No la cag porfa”.

Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.

Otros usuarios también hicieron referencia directa a Onelia Molina. “Claro así como Onelia no lo perdono”, escribió uno de los internautas. Otro reaccionó con humor ante el intercambio entre los integrantes del programa: “jajajaj más frío Gerardo”.

La conversación continuó con comentarios como “Mario no fastidies!!”, demostrando que la opinión del exintegrante de Esto es Guerra no pasó inadvertida para quienes siguen sus participaciones en espacios digitales.

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Mario Irivarren respalda a Curwen tras polémico ampay, pero Gerardo Pe cuestiona su postura. Captura: La Manada.