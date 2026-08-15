Siguió a su esposa por GPS, la encontró en un hotel con otro hombre y lo mató a cuchilladas: víctima tenía 74 años

Felipe Sturnio Reyes Villena, de 74 años, murió tras recibir varias heridas con un cuchillo durante una pelea en Carabayllo (Créditos: Latina)

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Un adulto mayor murió luego de recibir varias heridas con un arma blanca durante una disputa registrada frente al parque Zonal Manco Cápac, en Carabayllo. La víctima fue identificada como Felipe Sturnio Reyes Villena, de 74 años, mientras que Wayner Smith Pérez Quispe, de 26, quedó detenido por su presunta participación en el hecho. La Policía considera que el caso tendría un posible móvil pasional relacionado con los celos.

Las cámaras de seguridad registraron la noche del jueves la presencia de tres individuos en una avenida cercana al recinto. En las imágenes aparecen el asesino, la víctima y una mujer que sería pareja del muchacho. Luego de algunos minutos, ambos varones protagonizaron una pelea. La fémina trató de separarlos, aunque después abandonó el lugar ante la escalada de violencia.

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De acuerdo con información de Latina, vecinos de la zona observaron el altercado y optaron por alejarse. En medio del forcejeo, el joven de 26 años habría utilizado un cuchillo contra el hombre de 74. La agresión provocó varias lesiones que acabaron con la vida del adulto mayor. Poco después, el intervenido reconoció ante los agentes su participación en el crimen.

“Por un empujón saca su cuchillo y de frente me lo quiere lanzar al cuello. Le quito el cuchillo y empezó todo lo demás”, declaró Pérez Quispe durante su interrogatorio. Su testimonio forma parte de las diligencias destinadas a establecer la secuencia exacta de lo ocurrido.

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Tras la agresión, el sospechoso fue ubicado en un chifa cercano, donde habría intentado quitarse las manchas de sangre de las manos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

De acuerdo con la versión policial, el estudiante de Ingeniería Civil habría seguido mediante GPS a su esposa debido a sus sospechas. El rastreo permitió localizar un teléfono dentro de la camioneta de Reyes Villena, estacionada frente a un hotel. Óscar Nakandakari, jefe de la Divpol Lima Norte, sostuvo que “al parecer sería un crimen pasional” y explicó que los celos habrían desencadenado el enfrentamiento.

El detenido aseguró que sus dudas comenzaron tres meses antes. Según su relato, el fallecido le habría enviado fotografías relacionadas con aquel establecimiento. Además, afirmó que una hija del occiso supuestamente confirmó una relación sentimental entre su padre y la mujer. Pérez Quispe también sostuvo que intercambió palabras con Reyes Villena antes del ataque y mencionó una frase que, según su versión, le habría dirigido: “Ya perdiste, te tocó perder y yo tengo más plata que tú”.

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Tras la agresión, el sospechoso se trasladó hasta un chifa situado a dos cuadras de la escena, en la avenida Los Cedros. Según Óscar Nakandakari, el joven pidió agua con la intención de quitarse las manchas de sangre de las manos. Residentes del sector advirtieron su presencia y comunicaron la situación a las autoridades, lo que permitió la llegada de los efectivos policiales.

Un joven de 26 años fue detenido por la Policía como presunto responsable del homicidio ocurrido frente al parque Zonal Manco Cápac - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los agentes acudieron al establecimiento y procedieron con la intervención del estudiante. El sospechoso quedó bajo custodia mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio. Las autoridades también revisarán las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia y recogerán declaraciones de testigos que puedan aportar información sobre la disputa.

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Pérez Quispe será investigado por el presunto delito de homicidio calificado. La investigación permanece a cargo de la comisaría de Santa Isabel, cuyos efectivos deberán reunir los elementos necesarios para determinar responsabilidades. El Ministerio Público evaluará las evidencias obtenidas durante las pesquisas y definirá las acciones legales correspondientes contra el detenido.