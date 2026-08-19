Inversión minera supera los USD 3.300 millones y crece 42,7% en el primer semestre de 2026

El monto de junio creció 10,6% frente a mayo y 39,1% interanual, impulsado principalmente por el desempeño de las áreas vinculadas a las operaciones mineras. Foto: difusión

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La inversión minera en Perú mantuvo una trayectoria ascendente durante la primera mitad de 2026. Entre enero y junio, los recursos destinados al sector sumaron USD 3.304 millones, cifra que representa un aumento de 42,7% frente al mismo periodo del año anterior y que refleja un mayor dinamismo en las operaciones y proyectos mineros.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el resultado estuvo acompañado por un desempeño particularmente destacado en junio. Durante ese mes, las empresas mineras ejecutaron inversiones por USD 662 millones, el registro mensual más alto del año hasta ese momento.

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Junio marca el mayor nivel mensual de inversión

El monto alcanzado en junio significó un avance de 10,6% respecto de mayo y un incremento de 39,1% frente a junio de 2025. El resultado estuvo explicado principalmente por el comportamiento de distintas áreas vinculadas con el desarrollo de las operaciones mineras.

Entre los rubros con mayores incrementos interanuales figuraron Desarrollo y Preparación, que avanzó 113,5%; Infraestructura, con un crecimiento de 84,9%; y Otros, que aumentó 76,6%. También se registraron variaciones positivas en Planta Beneficio, con 11,4%, y Exploración, con 2,8%.

Los mayores avances interanuales fueron Desarrollo y Preparación (113,5%), Infraestructura (84,9%) y Otros (76,6%), seguidos de Planta Beneficio (11,4%) y Exploración (2,8%). Foto: Ecoembes

Empresas mantienen sus desembolsos

El Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), señaló que las compañías continuaron destinando recursos a ampliar sus capacidades, mantener la continuidad de sus operaciones y avanzar en proyectos considerados estratégicos para el sector.

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“La evolución observada confirma que el ciclo de inversión continúa sustentándose en proyectos de expansión, modernización y sostenimiento operativo, fundamentales para fortalecer la competitividad y el potencial productivo de la minería peruana”, añadió.

Southern Perú lidera el ranking

En el acumulado del primer semestre, Southern Peru Copper Corporation encabezó a las empresas con mayores montos de inversión. La compañía mantuvo desembolsos vinculados con “Acumulación Toquepala 1” y la Planta de Beneficio “Concentradora de Botiflaca”, además de incrementar recursos destinados a infraestructura, desarrollo y preparación, así como a equipamiento minero.

El segundo lugar correspondió a Shougang Hierro Perú S.A.A., que registró un crecimiento interanual de 135,4%, asociado principalmente a mayores inversiones en la Planta de Beneficio “Acumulación San Nicolás” y en la Unidad Económica Administrativa “CPS 1”.

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El BEM indicó que las empresas siguieron invirtiendo para ampliar capacidades, sostener sus operaciones y avanzar en proyectos estratégicos. Foto: Rumbo Minero

Por su parte, Minera Las Bambas S.A. ocupó la tercera posición del ranking, debido a la continuidad de sus desembolsos en las Unidades Económicas Administrativas “Ferrobamba” y “Chalcobamba”.

Producción de cobre en el sur del Perú se triplicó en las últimas dos décadas

Durante las últimas dos décadas, la minería ha tenido un peso significativo en la economía peruana, al aportar el 15% del PBI y más del 60% de las exportaciones. Su importancia es todavía mayor en el sur, donde la actividad extractiva ha contribuido a ampliar la economía de la macrorregión, que se multiplicó por diez en los últimos 70 años. En ese periodo, Moquegua y Arequipa registraron tasas de crecimiento de 4,5% y 3,8%, respectivamente, por encima del promedio regional de 3,4%. Además, la producción de cobre del sur se triplicó en las últimas dos décadas y actualmente representa cerca del 64% del total nacional.

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El crecimiento de la actividad minera también coincidió con una disminución de la pobreza en el sur del país. Desde 2004, alrededor de 2 millones de personas dejaron esa condición. Moquegua, con una actividad minera de larga trayectoria, se ubicó entre las regiones con mayores reducciones de pobreza durante este periodo, mientras que en Apurímac, donde la minería cobró mayor relevancia desde 2016, el indicador disminuyó en 17 puntos porcentuales. Asimismo, Moquegua, Tacna y Arequipa presentan las tasas más bajas de desnutrición crónica infantil del país, mientras que Apurímac fue la región que más posiciones escaló en el INCORE durante la última década.