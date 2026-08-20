Perú produce más de la mitad de los minerales críticos para la transición energética mundial

La minería peruana necesita equipos multidisciplinarios con economistas, ingenieros ambientales, abogados y especialistas en sostenibilidad.

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Perú ocupa una posición destacada en el suministro de recursos clave para la descarbonización global. Según el comunicado oficial del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el país produce más del 50% de los minerales críticos que demanda la transición energética, como el cobre y el litio, insumos esenciales para tecnologías limpias y renovables.

La ventaja minera peruana y su impacto en la economía global

Durante su exposición en Lima, Tamiko Hasegawa, presidenta del GESS 2026, subrayó el rol estratégico de Perú para la economía global. Detalló que estos minerales resultan fundamentales para el desarrollo de baterías, vehículos eléctricos, energías renovables y sistemas avanzados de almacenamiento y transmisión eléctrica. Según Hasegawa, la transición hacia una economía baja en carbono ha elevado la importancia de estos insumos, considerados ahora críticos por su impacto en el nuevo modelo energético.

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De acuerdo con un estudio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el país suramericano aporta más de la mitad de los minerales que el mundo requiere para avanzar hacia una matriz energética sostenible. Esta condición convierte a Perú en un actor relevante no solo en términos económicos, sino también como parte de la respuesta a los desafíos ambientales y climáticos internacionales.

Hasegawa planteó que jóvenes de la costa, la sierra y la selva deben participar en la formación técnica y en la toma de decisiones.

Desafíos de sostenibilidad y la inclusión de nuevas generaciones

El liderazgo minero presenta retos importantes. Hasegawa advirtió que la escasez de mano de obra calificada y la baja participación de jóvenes podrían restringir los beneficios de este posicionamiento estratégico. La presidenta del GESS 2026 enfatizó la necesidad de una mayor diversidad profesional, así como de un enfoque en la innovación social y la responsabilidad ambiental para garantizar que los beneficios de la minería sostenible alcancen a toda la sociedad peruana.

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Un ejemplo de transformación es la operación minera de Quellaveco, en Moquegua, donde la digitalización y automatización han permitido la incorporación de nuevas competencias y han reducido brechas de género. Según el comunicado, un programa de capacitación facilitó que mujeres accedieran a operar camiones autónomos en áreas tradicionalmente masculinas, acercando los niveles de participación femenina a la paridad y permitiendo que varias de ellas avanzaran hacia roles técnicos especializados.

El IIMP impulsa programas para más de 1.000 jóvenes y la capacitación permitió que mujeres operen camiones autónomos en la minería peruana.

El papel de los jóvenes y la multidisciplinariedad en la minería del futuro

Hasegawa recalcó que el futuro de la minería peruana dependerá de equipos multidisciplinarios, integrados por economistas, ingenieros ambientales, abogados y especialistas en sostenibilidad. La ejecutiva señaló que resulta fundamental incorporar la visión y experiencia de jóvenes de todas las regiones, incluyendo costa, sierra y selva, en los espacios de decisión del sector.

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El comunicado destaca la existencia de programas impulsados por el sector minero y diversas instituciones enfocados en la capacitación y el liderazgo de jóvenes profesionales. El IIMP, por ejemplo, promueve iniciativas que involucran a más de 1.000 jóvenes de todo el país en actividades de formación, innovación y desarrollo profesional, facilitando su ingreso a la industria y su participación en procesos de toma de decisiones.

Hasegawa concluyó su intervención resaltando que la sostenibilidad y el futuro del sector dependen de la innovación, la reducción de brechas y la activa inclusión de nuevas generaciones en todos los niveles. “Ustedes no son el futuro, son el presente. Ya están ocupando espacios de liderazgo y toman parte en las decisiones que definirán el rumbo de la sostenibilidad en Perú y en la región”, afirmó la titular del GESS 2026.

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