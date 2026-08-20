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Confianza en crisis: 77% de peruanos desconfía de quienes piensan diferente y 42% señala a la corrupción como causa de su pérdida

El encuentro también expuso cifras de Ipsos y Proética sobre la confianza en empresas, minería, Estado y autoridades, con la corrupción como uno de los factores que más la deterioran

El 77% de los peruanos presenta una “mentalidad insular”, es decir, dificultad para confiar en personas cuyos valores son diferentes a los propios. Visuales IA
El 77% de los peruanos presenta una “mentalidad insular”, es decir, dificultad para confiar en personas cuyos valores son diferentes a los propios. Visuales IA
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El nivel de desconfianza entre personas con valores y posiciones diferentes también alcanza a los espacios laborales en Perú. Una medición presentada durante el GESS 2026 expuso una relación entre la dificultad para aceptar puntos de vista distintos y determinadas decisiones dentro de las organizaciones.

Según el Edelman Trust Barometer 2026, el 77% de los peruanos presenta una “mentalidad insular”, concepto utilizado para describir la poca disposición a confiar en personas cuyos valores difieren de los propios. El dato fue presentado por Carolina Palacios, gerente general de Edelman Perú, durante la segunda jornada del encuentro.

La ejecutiva explicó que esta situación trasciende las relaciones sociales y puede afectar la manera en que las personas interactúan dentro de sus centros de trabajo. La confianza entre colaboradores y líderes aparece así como uno de los aspectos expuestos por la medición.

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Durante la conferencia “La escucha como estrategia: gestionar las expectativas de una sociedad en transformación”, Palacios señaló: “La insularidad claramente frena el progreso”. La especialista vinculó esta dificultad con la capacidad de personas y organizaciones para relacionarse pese a sus diferencias.

Las diferencias de valores también influyen en las decisiones laborales

Silueta de un hombre de traje señalando una balanza de platillos suspendida. Un platillo contiene una esfera y el otro tiene múltiples esferas de distintos tamaños.
Una figura en silueta observa una balanza que muestra el valor de la precisión total frente a pequeñas diferencias en resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio muestran que las diferencias de valores pueden modificar la relación entre trabajadores y superiores. El 38% de los peruanos consultados indicó que preferiría cambiarse de área antes que reportar a un gerente cuyos valores fueran distintos a los propios.

La distancia también aparece en la disposición para colaborar. El 26% manifestó que realizaría un menor esfuerzo para contribuir al éxito de su área si su líder tuviera creencias políticas diferentes. El dato expone otro efecto de la dificultad para separar las relaciones laborales de las diferencias personales.

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La medición también recoge una posición frente a las empresas extranjeras. El 30% de los peruanos respaldaría una reducción de estas compañías en el país, incluso si esa decisión implicara precios más elevados.

Para Palacios, estos resultados plantean la necesidad de crear mecanismos que permitan establecer objetivos compartidos entre personas y grupos con posiciones distintas. La propuesta no parte de eliminar las diferencias, sino de facilitar la interacción frente a asuntos comunes.

Ipsos registra una menor confianza hacia las empresas

Ilustración plana de una pista de atletismo con franjas. Una persona corriendo con un testigo y un símbolo de nodo de red en el pecho, y un edificio estático con otro testigo.
Una figura humana con un símbolo de inteligencia artificial en el pecho corre con un testigo de relevo por una pista de atletismo, mientras un edificio corporativo permanece estático y rezagado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La problemática expuesta durante el GESS 2026 también apareció en los datos presentados por Ipsos. La medición citada durante el encuentro ubicó en 44% la confianza declarada de los peruanos hacia las empresas.

El resultado se encuentra por debajo del 55,4% registrado como promedio en América y del 50% correspondiente al promedio global. En el caso de la minería, la confianza declarada llega a 26,2%, según los datos expuestos por la firma.

Carlos Ponce, director de Reputación Corporativa de Ipsos, señaló que existe una diferencia entre la percepción nacional y la experiencia de las poblaciones ubicadas cerca de las operaciones empresariales.

“Cuando tú le preguntas a la opinión pública nacional si confía en las empresas mineras, los indicadores son relativamente buenos. Pero cuando vas a la zona de influencia la desconfianza es mucho más alta. Y ahí la gestión debe ser distinta”, sostuvo Ponce.

El especialista también destacó el valor de identificar las expectativas de los distintos grupos vinculados con una organización. “Medir eso te permite identificar cuál es la expectativa que un determinado stakeholder tiene de mí para poder entablar una relación”, señaló.

Proética vincula la corrupción con la pérdida de confianza

La XIII Encuesta Nacional de Proética incorporó otra dimensión al debate sobre la confianza. Según los datos presentados durante el GESS 2026, el 42% de los peruanos considera que la corrupción reduce su confianza en el Estado, los políticos y las autoridades.

José Luis Gargurevich, exdirector ejecutivo de Proética, señaló que el resultado refleja una percepción que supera la asociación de la corrupción con el delito o el perjuicio económico.

“Es la primera vez que el 42% de las respuestas considera que la corrupción está mellando la confianza. Hay más conciencia del ciudadano de entender que la corrupción ya no solo es un concepto penalizado. A nivel nacional, los ciudadanos sienten que la corrupción afecta el tejido de la confianza”, afirmó Gargurevich durante el evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Los datos de Edelman, Ipsos y Proética fueron expuestos durante la segunda jornada del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), espacio que reunió a especialistas y representantes de distintos sectores para abordar asuntos vinculados con confianza, gestión social y sostenibilidad en Perú.

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