Perú

Jefferson Farfán revela por qué Xiomy Kanashiro vende ropa antes de su cumple: “Me tiene que regalar arriba, galaxia”

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el exfutbolista siguió las bromas de su pareja mientras ella promocionaba su emprendimiento de ropa. Farfán aprovechó el momento para bromear sobre el regalo que espera recibir por su cumpleaños y aseguró que sus opciones están “muy arriba, mucha galaxia”

Dos imágenes contiguas de una mujer con gafas y un hombre con gorra frente a maniquíes de costura.
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro promocionan prendas de vestir durante una transmisión en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán protagonizaron un divertido intercambio durante una transmisión en vivo, donde el próximo cumpleaños del exfutbolista se convirtió en el motivo de una serie de bromas entre ambos. La conductora se encontraba promocionando las prendas de su emprendimiento cuando hizo una ocurrencia relacionada con la celebración que tendrá Farfán el próximo 26 de octubre.

La conversación llamó la atención porque Xiomy hizo referencia, entre bromas, a que se encuentra vendiendo ropa debido a que se acerca el cumpleaños de su pareja. Lejos de dejar pasar el comentario, el exfutbolista decidió seguirle el juego y aseguró que las opciones para su regalo estaban en un nivel que ella todavía no podía imaginar.

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La escena ocurrió mientras la modelo realizaba una transmisión en vivo para promocionar la ropa de su negocio. Como suele suceder en este tipo de contenidos, la joven interactuaba con sus seguidores y mostraba algunos de los productos que tiene disponibles, hasta que la conversación terminó girando hacia la celebración de cumpleaños de Farfán.

La pareja conversó entre risas durante una transmisión en vivo. Farfán recordó que cumplirá años el 26 de octubre y advirtió que sus opciones de regalo están “muy arriba”. TikTok.

Xiomy Kanashiro bromea por el cumpleaños de Jefferson Farfán

En medio de la transmisión, Xiomy hizo referencia a que estaba vendiendo sus productos mientras se acerca la fecha especial del exfutbolista. El comentario fue tomado con humor por ambos y dio paso a una conversación en la que Farfán también decidió bromear sobre el regalo que esperaba recibir.

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El exjugador de la selección peruana recordó que su cumpleaños será el 26 de octubre y lanzó una particular advertencia sobre sus expectativas. “La he mandado a vender. El 26 de octubre es mi cumpleaños. Mis opciones están muy arriba, mucha galaxia”, comentó Farfán durante la conversación.

Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.
Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.

Aunque la frase podría interpretarse fuera de contexto como una orden, el intercambio se produjo dentro de un tono evidentemente jocoso entre ambos. La referencia a las ventas formaba parte de la broma que habían iniciado alrededor de su próximo cumpleaños.

Xiomy, siguiendo con el juego, le reclamó que todavía no le había dado indicaciones concretas sobre qué quería recibir como regalo. “Pero que dé opciones. A mí no me has dado ninguna opción de regalo”, manifestó la joven.

Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.
Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.

La respuesta de Farfán volvió a provocar una reacción de Xiomy, pues el exfutbolista insistió en que sus expectativas estaban muy por encima de lo que ella podía imaginar.

Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.
Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.

Farfán asegura que su regalo será de “mucha galaxia”

El comentario del exfutbolista terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la conversación. Farfán aseguró que Xiomy todavía no estaba preparada para conocer cuáles eran sus opciones de regalo.

Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.
Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.

No estás preparada para ver mis opciones. Muy arriba, mucha galaxia”, afirmó el exfutbolista, manteniendo el tono de humor durante la transmisión. “Me ha pedido un carro; le regalaré esos Hot Wheels, ja, ja, ja”, comentó entre risas.

Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.
Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.

Xiomy continúa promocionando su emprendimiento

La conversación se produjo mientras Xiomy Kanashiro promocionaba las prendas de su emprendimiento a través de una transmisión en vivo. La joven suele utilizar sus redes sociales para mostrar los productos que comercializa e interactuar directamente con sus seguidores.

Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.
Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.

En ese contexto, la aparición de Farfán generó que la transmisión tomara un giro más personal y terminara centrada en las bromas por su próximo cumpleaños.

Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.
Xiomy Kanashiro bromea con sus ventas por el cumpleaños de Farfán y él responde: “Mucha galaxia”. Captura: Tiktok.

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Xiomy KanashiroJefferson FarfánCumpleaños

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