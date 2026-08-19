Reclutamiento con inteligencia artificial: cómo la tecnología está cambiando la selección de personal

El cambio responde a una tendencia global: el 86% de las empresas prevé que la IA transforme sus negocios antes de 2030, mientras que el 77% planea capacitar a sus trabajadores para utilizar estas tecnologías. Foto: difusión

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Los procesos de contratación están incorporando nuevas herramientas tecnológicas para responder a un mercado laboral con mayor cantidad de postulantes y perfiles cada vez más especializados. La inteligencia artificial (IA), el Machine Learning y la Ciencia de Datos empiezan a ocupar un lugar relevante en tareas que antes dependían principalmente de la revisión manual de los reclutadores.

Este cambio también refleja una tendencia empresarial más amplia. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial señala que el 86% de las compañías prevé que la IA y las tecnologías de procesamiento de información transformarán sus negocios antes de 2030. Asimismo, el 77% de los empleadores contempla capacitar a sus trabajadores para desenvolverse junto a estas herramientas, lo que evidencia su creciente incorporación en decisiones estratégicas.

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La IA gana espacio en la evaluación de candidatos

Para Juan Reiman, CEO y fundador de TRC Recruitme, la incorporación de estas tecnologías supone una modificación en la manera de analizar a los postulantes. La capacidad de procesar grandes cantidades de información permite complementar el trabajo que realizan los especialistas en selección.

“Durante muchos años, la selección depende principalmente de la experiencia del reclutador y de la información disponible en un currículum o una entrevista. Hoy contamos con herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y entregar información que ayuda a tomar decisiones más objetivas. No se trata de reemplazar el criterio humano, sino de fortalecerlo”.

Según Juan Reiman, CEO y fundador de TRC Recruitme, estas tecnologías cambian el análisis de postulantes y permiten complementar la labor de los especialistas en selección. Foto: OkDiario

Los modelos de Machine Learning y las técnicas de análisis de datos pueden agilizar la identificación de coincidencias entre las características de un candidato y los requerimientos de una posición. También permiten reconocer competencias vinculadas con el desempeño esperado y encontrar elementos que podrían no resultar evidentes durante una revisión convencional.

El criterio humano mantiene un papel central

Aunque la automatización puede acelerar determinadas etapas, la tecnología no elimina la necesidad de evaluar aspectos que requieren una valoración humana. La capacidad de liderazgo, la adaptación a diferentes escenarios y el encaje con la cultura de una organización son factores que continúan dependiendo del análisis de los especialistas.

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Reiman cuestiona la idea de que una herramienta tecnológica pueda determinar por sí misma cuál es el postulante más adecuado. “Existe la idea de que la inteligencia artificial puede decidir quién es el mejor candidato, pero esa visión es equivocada. La tecnología entrega evidencia, organiza información y reduce tareas repetitivas; la decisión final sigue dependiendo del análisis de las personas. Las mejores contrataciones serán aquellas donde convivan datos, experiencia y conocimiento del negocio”.

Recursos Humanos se integra con tecnología y analítica

La evolución del reclutamiento también está acercando a los equipos de Recursos Humanos con las áreas de analítica y tecnología. El uso de herramientas de Ciencia de Datos busca aportar una comprensión más precisa sobre el comportamiento del talento y mejorar distintas etapas de los procesos de contratación.

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El Machine Learning y el análisis de datos agilizan la identificación de candidatos según los requisitos del puesto y permiten detectar competencias que podrían pasar inadvertidas en una revisión tradicional. Foto: Imecapi

Estas soluciones también pueden contribuir a reducir sesgos durante las primeras evaluaciones y a optimizar la gestión de los postulantes. De esta manera, la selección deja de ser únicamente una tarea orientada a cubrir puestos disponibles y adquiere una mayor importancia dentro de la estrategia de las organizaciones.

Un nuevo enfoque para gestionar el talento

La transformación tecnológica plantea un desafío que va más allá de encontrar rápidamente a una persona para una vacante. Las compañías deben desarrollar procesos capaces de adaptarse a un entorno laboral más dinámico, en el que las necesidades de las empresas y las capacidades requeridas evolucionan con rapidez.

“La revolución no está en que una máquina elija por nosotros. Está en aprender a utilizar la información de manera inteligente para tomar mejores decisiones sobre las personas. Las empresas que integren estas capacidades estarán mejor preparadas para atraer, seleccionar y desarrollar el talento que necesitarán en los próximos años”, concluye Reiman.