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Receta de chaufa de cecina

Cómo preparar arroz chaufa de cecina peruano con arroz, cecina, huevo, sillao y cebolla china.

Arroz chaufa de cecina
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El arroz chaufa de cecina es una deliciosa combinación de la cocina peruana y la influencia de la gastronomía china. Se prepara con arroz cocido, cecina ahumada, huevo, cebolla china, sillao y otros ingredientes que aportan un sabor intenso y característico.

Esta receta es ideal para aprovechar arroz del día anterior y preparar en pocos minutos un plato casero, abundante y lleno de sabor.

¿Qué es el arroz chaufa de cecina?

El arroz chaufa de cecina es una variación del tradicional arroz chaufa peruano en la que se incorpora cecina, un tipo de carne de cerdo salada y ahumada muy popular en la gastronomía de la selva peruana.

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La combinación de la cecina con el arroz salteado, el huevo y la cebolla china da como resultado un chaufa con un sabor ahumado y ligeramente salado.

Ingredientes

Para 4 personas:

  • 4 tazas de arroz blanco cocido y frío
  • 300 g de cecina
  • 3 huevos
  • 4 tallos de cebolla china
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de sillao (salsa de soya)
  • 1 cucharada de aceite de ajonjolí
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de kion (jengibre) rallado
  • ½ cucharadita de pimienta negra
  • Sal al gusto
  • 1 cucharada de cebollita china picada para decorar
  • Ají amarillo o ají charapita al gusto, opcional

Cómo preparar arroz chaufa de cecina

1. Preparar la cecina

Corta la cecina en pequeños cubos o tiras.

Calienta una sartén grande o wok a fuego alto y agrega una cucharada de aceite. Incorpora la cecina y saltéala durante unos minutos hasta que esté ligeramente dorada.

Retira la cecina y resérvala.

2. Preparar los huevos

En la misma sartén agrega los huevos previamente batidos.

Cocínalos a fuego alto y remueve para formar pequeños trozos de huevo. Cuando estén listos, retíralos y reserva.

3. Saltear los aromáticos

Agrega el aceite restante al wok. Incorpora el ajo picado y el kion rallado.

Saltea durante unos segundos, evitando que el ajo se queme.

4. Incorporar el arroz

Añade el arroz blanco frío y aumenta el fuego.

Saltea constantemente para separar los granos y conseguir que el arroz tome ligeramente el sabor de los ingredientes.

El arroz del día anterior funciona especialmente bien porque tiene menos humedad y queda más suelto.

5. Agregar el sillao

Incorpora el sillao y mezcla rápidamente para distribuirlo por todo el arroz.

Añade pimienta negra y prueba antes de agregar sal, ya que la cecina y la salsa de soya ya aportan bastante sabor.

6. Añadir la cecina y el huevo

Devuelve la cecina dorada al wok y agrega los huevos.

Mezcla todos los ingredientes a fuego alto durante aproximadamente 2 minutos.

7. Incorporar la cebolla china

Finalmente, añade la cebolla china picada y el aceite de ajonjolí.

Saltea durante unos segundos más y retira del fuego.

Cómo servir el arroz chaufa de cecina

Sirve el chaufa inmediatamente, mientras está caliente. Puedes decorar con cebolla china fresca y acompañarlo con ají amarillo, ají charapita o salsa de rocoto.

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También puedes acompañarlo con una porción de plátano frito para darle un toque inspirado en la cocina amazónica peruana.

Tiempo de preparación y cocción

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos
  • Porciones: 4 personas

Consejos para preparar un buen chaufa de cecina

  • Utiliza arroz cocido y completamente frío, preferiblemente del día anterior.
  • Cocina a fuego alto para conseguir el característico sabor del salteado.
  • No llenes demasiado el wok; si es necesario, saltea el arroz por tandas.
  • No agregues demasiada sal porque la cecina y el sillao ya son salados.
  • Corta la cecina en trozos pequeños para que se distribuya mejor en cada porción.
  • Añade la cebolla china al final para conservar su aroma y textura.
  • El aceite de ajonjolí debe utilizarse en poca cantidad porque tiene un sabor intenso.

Variaciones del arroz chaufa de cecina

Puedes adaptar esta receta según tus gustos. Una opción es agregar ají amarillo picado para darle un toque de picante y sabor peruano.

También puedes incorporar verduras como pimiento rojo, zanahoria o frejol chino. Si buscas un sabor más amazónico, puedes acompañarlo con plátano frito y ají charapita.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de arroz se utiliza para el arroz chaufa?

Lo ideal es utilizar arroz blanco de grano largo previamente cocido y frío. El arroz del día anterior es una excelente opción porque tiene menos humedad y permite obtener un chaufa más suelto.

¿Se puede preparar chaufa de cecina con arroz recién hecho?

Sí, pero es recomendable dejarlo enfriar completamente antes de saltearlo. Si está demasiado caliente y húmedo, puede quedar apelmazado.

¿La cecina se debe cocinar antes de agregarla al chaufa?

Es recomendable dorarla previamente en el wok para potenciar su sabor y conseguir una textura más agradable.

¿Cuánto sillao lleva el arroz chaufa de cecina?

Para 4 tazas de arroz se pueden utilizar aproximadamente 3 cucharadas de sillao. La cantidad puede ajustarse según el gusto, teniendo en cuenta que la cecina ya aporta sal.

¿Con qué se acompaña el chaufa de cecina?

Puedes acompañarlo con ají amarillo, ají charapita, salsa de rocoto o plátano frito. También puede servirse como plato único.

Información nutricional aproximada

Por porción:

  • Calorías: 650 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 78 g

Los valores son aproximados y pueden variar según la cantidad de cecina, aceite, arroz y sillao utilizados.

Arroz chaufa de cecina, sabor peruano con influencia amazónica

El arroz chaufa es uno de los platos más representativos de la cocina chifa peruana, pero sus diferentes versiones muestran cómo la gastronomía peruana adapta ingredientes de distintas regiones.

Al utilizar cecina, un ingrediente muy asociado a la Amazonía peruana, esta preparación combina el característico sabor del chaufa con el toque ahumado y salado de la carne de cerdo.

Es una receta práctica para preparar en casa y una excelente alternativa al tradicional chaufa de pollo, carne o cerdo.

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