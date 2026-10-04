Limeños acuden desde temprano a sus locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Electores y miembros de mesa acudieron desde temprano a los locales de votación de Lima para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

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Desde antes de las 6 de la mañana, miembros de mesa y electores de Lima llegaron a los locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada de este domingo 4 de octubre reune a ciudadanos que buscan cumplir con sus funciones electorales y a personas que adelantaron su sufragio por motivos de trabajo u organización personal.

En la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, Infobae constató que ya había una pequeña fila de electores antes de las 7 de la mañana. Los ciudadanos esperaban la instalación de las mesas de sufragio para ingresar al local y emitir su voto.

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La presencia de votantes durante las primeras horas se replicó en otros puntos de la capital. En el distrito de Santiago de Surco, los primeros miembros de mesa llegaron al local de votación instalado en la Universidad Ricardo Palma cuando faltaban 17 minutos para las 6 de la mañana, según informó RPP.

En la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe se registraron filas de ciudadanos antes de las siete de la mañana para emitir su voto. (ONPE)

Presidentes de mesa

Los dos primeros ciudadanos que arribaron al local de Surco eran presidentes de mesa. Lorena, una de las integrantes designadas, explicó que decidió acudir con anticipación debido a las responsabilidades asignadas a quien preside una mesa de sufragio.

“Siempre ocurren contingencias, ¿no? Por eso dije: mejor llego temprano”, comentó en declaraciones recogidas por RPP. La ciudadana indicó que el presidente de mesa recibe y revisa el material electoral, además de atender las dudas que puedan surgir durante el proceso.

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Lorena llegó con apuntes y anotaciones para repasar el procedimiento. “Creo que el presidente tiene una mayor responsabilidad, porque es el que recepciona todo el material, tiene que verificar”, afirmó. También señaló que el proceso contiene pasos específicos y que no le resultó tan sencillo como esperaba.

A pocos metros, Mauricio aguardaba el inicio de la jornada con una bolsa y su desayuno. Él indicó que había realizado capacitaciones presenciales y virtuales antes de asumir su función como presidente de mesa.

“Estoy aquí para poder rendir mi presidencia de miembro de mesa de forma correcta y puntual”, dijo. El ciudadano señaló que también buscaba evitar la multa establecida para quienes no asisten tras haber sido seleccionados como miembros de mesa.

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70 mesas habilitadas

El local de votación de la Universidad Ricardo Palma concentró 70 mesas de sufragio. Desde temprano, ciudadanos se acercaron al campus para verificar el aula que les correspondía y revisar la distribución de los espacios antes de la apertura.

Según el reporte de RPP, algunos electores explicaron que tenían previsto trabajar durante el domingo, por lo que llegaron desde las primeras horas con el objetivo de votar apenas se instalaran las mesas. El personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también se encontraba en el lugar.

Durante la mañana se produjo un incidente con uno de los letreros informativos de la ONPE, que cayó y tuvo que ser colocado nuevamente en la pared. El cartel servía como referencia para los ciudadanos que buscaban ubicar sus aulas dentro del recinto.

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Un fiscal del Ministerio Público de Perú supervisa a una ciudadana al depositar su cédula en una urna transparente durante una jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recordó que la multa por inasistencia de un miembro de mesa asciende a S/ 275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Si la persona sorteada no cumple esa función y tampoco emite su voto, las sanciones pueden acumularse hasta llegar a S/ 385.

Para quienes no sufraguen, se mencionaron multas diferenciadas según la clasificación del distrito: S/ 110 en distritos no pobres, S/ 55 en distritos pobres no extremos y S/ 27,50 en distritos de pobreza extrema.

Más de 26 millones

Se informó que más de 26 millones de ciudadanos acudirían a las urnas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El proceso contempla la elección de más de 13.000 autoridades regionales y locales.

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El padrón definitivo para los comicios reúne a 26.314.648 electores, de acuerdo con la información difundida por el medio estatal. El documento fue elaborado mediante procesos de verificación registral, interoperabilidad y actualización de datos con entidades del Estado.

Mientras las primeras filas se formaban en el Cercado de Lima y los miembros de mesa llegaban a Surco antes de la hora prevista, los locales de votación alistaban las condiciones para el inicio de la jornada electoral de este domingo 4 de octubre.