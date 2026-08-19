Perú enfrenta un déficit de 210 mil barriles diarios de petróleo, alerta la Sociedad Geológica

Perú produce 40.000 barriles de petróleo por día frente a una demanda de 250.000 barriles diarios y cubre la brecha con importaciones.

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El presidente de la Sociedad Geológica del Perú, Carlos Bianchi Ramírez, informó que el país produce solo 40,000 barriles de petróleo al día, cuando la demanda interna alcanza los 250,000 barriles diarios.

Este déficit de 210,000 barriles se cubre a través de importaciones, situación que limita la autonomía energética nacional. El directivo señaló que la brecha podría ampliarse si se activan nuevos proyectos mineros, dado que el sector minero requiere grandes volúmenes de energía para operar.

Perú y un potencial hidrocarburífero desaprovechado

Actualmente, el Perú explota solo cinco de las 18 cuencas con reservas de hidrocarburos identificadas, lo que representa una porción limitada del potencial energético nacional.

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El presidente de la Sociedad Geológica del Perú subrayó la necesidad de que el sector público y privado unan esfuerzos para ampliar la exploración y aprovechar los recursos disponibles. En la cuenca de Trujillo, dos compañías han programado iniciar trabajos exploratorios en uno o dos años, mientras que en Tumbes otras dos empresas ya han confirmado su intención de invertir en la zona.

“Hay señales de avance, pero aún no estamos usando todo nuestro potencial”, expresó Bianchi Ramírez, al recalcar las oportunidades latentes para el desarrollo energético y la reducción de la dependencia de importaciones.

La industria gasífera de Perú enfrenta límites por la falta de infraestructura y la ausencia de nuevos mercados de exportación.

Gas natural: reservas abundantes y limitaciones en infraestructura

En cuanto al gas natural, estudios recientes calculan que el país posee 43 trillones de pies cúbicos de reservas, cantidad que cuadruplica la capacidad actual del yacimiento de Camisea. El yacimiento está ubicado en la selva del Cusco, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, y su producción actual es de aproximadamente 1.650 millones de pies cúbicos de gas natural por día.

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No obstante, la carencia de infraestructura adecuada y la falta de identificación de nuevos mercados de exportación restringen el desarrollo de la industria gasífera peruana.

El titular de la Sociedad Geológica del Perú consideró que resulta necesario promover el ingreso de inversión privada y crear incentivos que permitan competir con otros países donde los permisos y la carga tributaria resultan más atractivos para los inversionistas.

La Sociedad Geológica del Perú planteó que el sector público y el privado amplíen la exploración de hidrocarburos en cuencas como Trujillo y Tumbes.

Congreso Peruano de Geología: ciencia y prevención de riesgos

La Sociedad Geológica del Perú anunció la realización del XXIII Congreso Peruano de Geología 2026, previsto para los días 16, 17 y 18 de septiembre en Lima. El evento congregará a expertos científicos, representantes del sector privado y funcionarios del ámbito gubernamental para tratar temas como el uso de recursos hídricos, energía geotermal, evaluación de suelos, transición energética, efectos del Fenómeno del Niño y riesgos sísmicos.

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El presidente de la entidad explicó que el Instituto Geofísico del Perú lleva adelante el monitoreo de la actividad sísmica, pero destacó que las acciones de la geología inciden en diversos ministerios, como Energía y Minas, Ambiente, Agricultura y Cultura. Por ello, el congreso incluirá la elaboración de una hoja de ruta para que las autoridades puedan tomar decisiones informadas en materia de prevención y gestión de riesgos.

“Hay que aplicar la geología en bienestar de la sociedad, por lo que la hoja de ruta que elaboremos será enviada a los ministros para que tomen decisiones”, concluyó Carlos Bianchi Ramírez.

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