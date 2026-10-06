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Dónde ver Venezuela vs Jordania HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘vinotinto’ dará por finalizada su expedición por Asia cuando desafíe a uno de los debutantes de la última Copa del Mundo. Conoce qué señales difundirán las acciones en tiempo real

Venezuela disputará un partido amistoso contra Jordania, en el King Abdullah II Stadium. - Crédito: AFP
Venezuela disputará un partido amistoso contra Jordania, en el King Abdullah II Stadium. - Crédito: AFP
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Venezuela bajará el telón de la ventana de selecciones hoy, martes 6 de octubre, cuando se mida contra su similar de Jordania, en el King Abdullah II Stadium. Ambos equipos vienen en una dinámica ascendente, aunque en materia de resultados aún no consiguen triunfos. De tal manera que el vencedor del juego podrá marcharse un poco aliviado a casa.

Dónde ver Venezuela vs Jordania, amistoso por fecha FIFA 2026

La transmisión del compromiso amistoso, en territorio local, estará a cargo de Televen. Los seguidores podrán seguir el encuentro a través de esa señal que cuenta con los derechos de divulgación de la selección nacional.

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A nivel online, entretanto, las aplicaciones Roya App y Roya Sports App difundirán íntegramente las acciones del último partido de la ventana FIFA septiembre / octubre.

Japón remontó duelo contra Venezuela con polémica. - Crédito: AFP
Japón remontó duelo contra Venezuela con polémica. - Crédito: AFP

Horario del Venezuela vs Jordania, amistoso por fecha FIFA 2026

El duelo tendrá distintos horarios según el país desde el que se siga la transmisión oficial. En Perú, Ecuador y Colombia, el partido comenzará a las 12:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos, el inicio está previsto para las 13:00 horas.

Los aficionados de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay podrán verlo desde las 14.00 horas. En México, el encuentro arrancará a las 11.00 horas.

Así llega Venezuela al amistoso internacional FIFA 2026

Venezuela dio inicio a su sesión de partidos en continente asiático con un partido de enorme altura frente a Japón. Como un enorme golpe de autoridad, los sudamericanos se adelantaron en el score gracias a una anotación de Kevin Kelsy al final del primer acto.

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Aunque la anotación sorprendió, no desencajó a los japoneses, que no bien arrancó el segundo tiempo salieron con demasiada fuerza para nivelar las acciones a través de Ayase Ueda, quien se transformaría en el héroe al lograr un doblete en el epílogo.

Días más tarde, la ‘vinotinto’ se trasladó hacia la localidad Ulsan para retar a una Corea del Sur en construcción. El juego no pasó de un empate sin goles, donde la tropa de Oswaldo Vizcarrondo demostró una mejor cara.

Venezuela igualó a cero frente a Corea del Sur en último ensayo. - Crédito: AFP
Venezuela igualó a cero frente a Corea del Sur en último ensayo. - Crédito: AFP

Así llega Jordania al amistoso internacional FIFA 2026

Jordania ha puesto en marcha dos partidos de preparación en el actual periodo FIFA con vista a la Copa Asia 2027. A finales de septiembre sostuvo un choque más que interesante contra Siria, al que tuvo a muy maltraer en varios tramos, aunque al final hubo una igualada en el tablero electrónico.

De arranque, el representante asiático que dijo presente en la última edición de la Copa del Mundo manejó el dominio de las acciones a través de un amplio control del balón y disminuyó a su oponente. La resistencia de los sirios duró 38′ minutos cuando Ali Olwan rompió el cero.

Lejos de desvanecerse por lo sucedido, Siria salió con una actitud más combativa en el complemento. Al adelantar sus líneas se volcó más al ataque y bajo esa consigna halló el empate definitivo de la mano de Mohammed Al-Mustafa. Jordania, ahora, deberá rehacerse en su siguiente cita.

Alineaciones probables del Venezuela vs Jordania por amistoso internacional FIFA 2026

- Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Jon Aramburu, Luis Balbo, Nahuel Ferraresi; Delvin Alfonzo, Gleiker Mendoza; Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Kevin Kelsy; Jesús Ramírez.

- Jordania: Alec Smir; Yazan Al-Arab, Hadi Al-Hourani, Odeh Al-Fakhouri; Ehsan Haddad, Nizar Mahmoud Ahmed Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohammad Taha; Mahmoud Shawkat, Mousa Al-Tamari; Ali Olwan.

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