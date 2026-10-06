Gunter Rave anuncia cobertura de la estadía de BTS en Lima pese al pedido de privacidad de ARMY: “Estamos detrás de la noticia”

Gunter Rave informó sobre la llegada de BTS a Lima y anticipó que buscarán conocer detalles de la estadía del grupo

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La llegada de BTS a Lima abrió una controversia entre parte de la comunidad ARMY y el periodista Gunter Rave, quien aseguró durante una transmisión de Canal N que el equipo periodístico buscaría conocer el hotel y las actividades de los artistas, pese al pedido de las fanáticas de no divulgar información que pudiera afectar la privacidad del grupo surcoreano.

“Vamos a ver qué más actividades han preparado. Lo cierto es que, de acuerdo a la comunidad de las ARMY, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel, ¿no es cierto?”, señaló Rave al presentar imágenes del arribo de los siete integrantes de BTS al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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El conductor continuó su intervención con una frase que generó cuestionamientos en redes sociales. “Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima. Claro, esa es noticia, pues estamos detrás de la noticia”, manifestó.

BTS llegó a la capital peruana el domingo 5 de octubre, procedente de Bogotá, primera escala latinoamericana de su gira mundial Arirang. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecerán tres conciertos en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

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“Vamos a averiguar en qué hotel están”

En el mismo informe, Rave adelantó que el medio buscaría cubrir los movimientos de la banda durante los días previos a las presentaciones. “Más bien ya vamos a averiguar en unos instantes más en qué hotel están y qué actividades van a hacer, y seguramente la vamos a cubrir. Muy a pesar de las ARMY”, afirmó.

Sus declaraciones coincidieron con el llamado que realizaron agrupaciones de seguidoras del grupo para evitar la difusión de datos de hospedaje, recorridos o actividades no anunciadas de manera oficial. El pedido apuntó a reducir las concentraciones de personas en zonas privadas y a evitar cualquier situación que interfiera con el traslado de los artistas y de su equipo.

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BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

La cuenta BTS Perú difundió un mensaje en el que expresó su postura frente a ese tipo de contenidos. “En BTS Perú no compartimos ni difundimos información que vulnere la privacidad de los miembros y su staff”, indicaron. Otras páginas vinculadas a la comunidad también instaron a reportar publicaciones con información sobre posibles ubicaciones del grupo y a no consumir contenido que invada su espacio privado.

La recomendación de las comunidades de fans ya había circulado antes de la llegada de la banda. ARMY Perú pidió a los seguidores que no acudieran en masa al aeropuerto ni a los alrededores del lugar de alojamiento de los integrantes.

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Ric La Torre difundió el fragmento y las reacciones se multiplicaron

El comunicador Ric La Torre compartió el fragmento de Canal N en sus redes sociales y señaló que las palabras de Rave habían provocado molestia entre las ARMY. En su comentario, también nombró a Fernando Díaz, periodista de Latina: “Gunter Rave on fire, listo para mecharse con las ARMY”.

La publicación reunió respuestas de seguidores que cuestionaron la intención de identificar el lugar de hospedaje o informar movimientos ajenos a la agenda pública de BTS.

Seguidores del grupo BTS forman una fila en las afueras del Estadio de San Marcos en Lima antes de su presentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Like si ya denunciaron su cuenta de Canal N”, “¿qué procede?“, ”jajajaja nos retó“, ”Cuál es su cuenta oficial de ese señor", “Que se atengan a las consecuencias”, “Por favor, hagan algo con ese noticiero”, “Pasen cuenta de canal N y de ese periodista”, “Yo quiero ver las disculpas en un par de horas”, se pueden leer en los comentarios. Mientras que otros, respetaron la decisión de que el periodista continúe haciendo su trabajo. “Tanta vaina, todos los artistas son noticia,

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Los comentarios del periodista se produjeron después de que Canal N difundiera imágenes de la llegada de los integrantes al terminal aéreo. El grupo descendió por una zona restringida del aeropuerto y abordó el transporte que lo trasladó bajo un operativo de seguridad.

La visita de BTS activó actividades de fans y operativos en Lima

La estadía de BTS en Perú ha movilizado a seguidores de distintas regiones del país. Además de los conciertos, la comunidad ARMY organizó intervenciones urbanas y actividades de bienvenida, entre ellas una denominación simbólica de la calle Sacramento, en Santiago de Surco, como “Av. BTS” hasta el 11 de octubre.

También se programaron actividades en la Costa Verde, como un espectáculo de 150 drones previsto para el 8 de octubre y mensajes en parapente. Al mismo tiempo, las autoridades anunciaron desvíos vehiculares y restricciones en las inmediaciones del estadio San Marcos durante las tres jornadas de recitales, desde las 10:00 hasta las 23:00.

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BTS en Lima, el fandom exhorta a no difundir ubicaciones ni actividades privadas