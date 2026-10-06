Perú

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

Diputados piden que el titular del Minedu responda por designaciones cuestionadas, el cumplimiento de la ley de pensión a maestros cesantes y el caso de la Sunedu

José Antonio Chang, ministra de Educación.
José Antonio Chang, ministra de Educación.
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El Pleno de la Cámara de Diputados debate este martes 6 de octubre la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Chang Escobedo, quien de prosperar la iniciativa deberá responder un pliego interpelatorio de 44 preguntas. La sesión de hoy también incluye el debate del proyecto de ley sobre facultades legislativas delegadas en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

La moción de interpelación fue presentada el 21 de septiembre por diputados de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras. Según el Reglamento de la Cámara, la admisión requiere al menos 33 firmas; de lograrse, el ministro deberá comparecer entre el tercer y el décimo día posteriores.

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Designaciones bajo cuestionamiento

El pliego dedica un capítulo a los nombramientos realizados durante la gestión de Chang. Se cuestiona la designación de Doris Lorena Gavilano Iglesias como secretaria general, un día después de asumir el cargo, pese a que la funcionaria enfrentaría una investigación fiscal preliminar por presunta negociación incompatible.

También figura la excongresista Tania Ramírez, quien fue nombrada representante ante el Directorio de la Derrama Magisterial y que renunció 28 días después, tras un reportaje periodístico. Se suma Esdras Ricardo Medina Minaya, designado asesor de confianza del Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (COSUSINEACE), y la excongresista Diana Carolina Gonzales Delgado, al frente del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

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Supuesta demora de pensión de maestros cesantes

Los diputados preguntan por la falta de reglamentación de la Ley N.° 32581, promulgada el 15 de abril de 2026, que homologa el piso pensionario de los maestros jubilados y cesantes al valor de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial. A casi cinco meses de su vigencia, el Ministerio no ha emitido el decreto supremo reglamentario junto con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sunedu y una denuncia archivada

Otro eje indaga sobre la representación del Ministerio ante el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Una medida cautelar del 20 de julio suspendió los efectos de dos resoluciones que buscaban reemplazar a Vicente Paul Espinoza Santillán.

El documento también cuestiona el archivo de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Espinoza Santillán.

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La crisis de la Universidad Nacional de Ucayali

El último bloque temático se refiere a la crisis institucional de la Universidad Nacional de Ucayali, iniciada el 26 de mayo de 2026 con la toma del campus. Los legisladores preguntan qué medidas adoptó Chang desde que asumió el cargo el 28 de julio, en un conflicto que la Defensoría del Pueblo incorporó en sus reportes de conflictividad social.

El pliego pregunta además por la admisión, el 19 de agosto, de una demanda de hábeas corpus promovida por un trabajador de la universidad, y por otra demanda constitucional presentada por estudiantes al día siguiente.

¿Se cae moción?

Cinco diputados retiraron su firma de la moción, lo que genera dudas sobre el número mínimo de respaldos requerido para su admisión en el Pleno de hoy.

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