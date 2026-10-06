Perú

Vía Expresa, Javier Prado y otras avenidas de Lima están en riesgo de inundación ante lluvias intensas

Un estudio de Capeco identificó riesgos también para las avenidas Arequipa, Túpac Amaru, y Faucett, así como las Panamericanas Norte y Sur y la Carretera Central

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. (REUTERS/Angela Ponce)
Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. (REUTERS/Angela Ponce)
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La Vía Expresa, las avenidas Javier Prado, Arequipa, Túpac Amaru y Faucett figuran entre las principales rutas de Lima que podrían inundarse ante posibles lluvias intensas ocasionadas por el Fenómeno El Niño, debido a la falta de infraestructura suficiente para evacuar grandes volúmenes de agua. La advertencia parte de un estudio realizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), difundido por 24 Horas.

El riesgo también alcanza a la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central. De acuerdo con el informe televisivo, los problemas no se concentrarían en un único sector, sino que podrían afectar distintos puntos de las vías que conectan varios distritos de la capital.

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El ingeniero de pavimentos y geotécnica Néstor Huamán sostuvo que la ciudad no está preparada para responder a una acumulación importante de agua en estas infraestructuras. “Lamentablemente, yo te digo que no está nada preparada. Lamentablemente”, afirmó en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Coches y otros vehículos circulan por una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima (Perú), el 17 de agosto de 2026. (REUTERS/Angela Ponce)
Coches y otros vehículos circulan por una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima (Perú), el 17 de agosto de 2026. (REUTERS/Angela Ponce)

La falta de drenaje

Huamán explicó que varias de estas obras no fueron concebidas con criterios hidráulicos e hidrológicos vinculados a las precipitaciones y a los niveles de agua. Según señaló, esa ausencia de planificación impide que las rutas funcionen adecuadamente cuando se acumula agua.

“Porque estas obras que tenemos no han sido elaboradas con un diseño hidráulico. Entonces, al no tener un diseño hidrológico, llamémosle también, que está en función de las precipitaciones... Y de los niveles de agua, lamentablemente, todas las obras no van a funcionar cuando haya acumulación”, indicó el especialista.

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El ingeniero precisó que el problema podría presentarse incluso si la acumulación de agua tiene otro origen. “Así sea porque se rompió una tubería de agua o de desagüe, porque no tienen por dónde drenar”, agregó.

La situación adquiere relevancia por el uso cotidiano de estas arterias. La Vía Expresa y la avenida Javier Prado concentran parte importante del tránsito vehicular de Lima, al igual que la avenida Túpac Amaru, Faucett y los accesos de la Panamericana Norte y Sur.

Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte
Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte

Un tramo hundido

El reporte de 24 Horas identificó como zonas de especial preocupación el bypass de la avenida Arequipa con Javier Prado y un tramo de la Vía Expresa. En este último caso, se trata de un sector hundido que alcanza aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Ante lluvias intensas, ese punto podría registrar una inundación de al menos un metro y medio de agua, según se indicó en el informe. La acumulación afectaría a los conductores que circulen por ese tramo y podría generar pérdidas para quienes queden atrapados en la vía.

La infraestructura hundida no se limita a un solo lugar. El informe señaló que esta configuración se repite a lo largo de la Vía Expresa, lo que amplía la exposición frente a una eventual precipitación de gran intensidad.

La posibilidad de inundaciones en pasos a desnivel tiene un antecedente en la ciudad. En 1970, una lluvia extraordinaria convirtió calles y desniveles de Lima en zonas anegadas, de acuerdo con el reporte citado.

Un tramo hundido de la Vía Expresa de Lima podría registrar acumulaciones de hasta un metro y medio de agua ante precipitaciones intensas.
Un tramo hundido de la Vía Expresa de Lima podría registrar acumulaciones de hasta un metro y medio de agua ante precipitaciones intensas.

Precipitaciones atípicas

La advertencia sobre las vías de Lima coincide con el escenario descrito por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que confirmó el adelanto de la temporada de lluvias en la costa norte. La concentración inicial de precipitaciones se ubica entre Tumbes y Piura.

La jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó a Canal N que el calentamiento anómalo del océano frente al litoral peruano persiste desde marzo de este año. Según indicó, las temperaturas del agua se encuentran, en promedio, entre 7 °C y 9 °C por encima de sus valores normales.

Este comportamiento del mar mantiene las condiciones para que las lluvias se adelanten en el norte y para que el fenómeno tenga efectos en otros puntos de la costa. La proyección de la entidad abarca el territorio comprendido entre Tumbes e Ica e incluye la posibilidad de precipitaciones atípicas en Lima.

Ávalos indicó que el período de mayor intensidad de las lluvias se extendería entre diciembre y marzo, en un contexto asociado a la permanencia del Niño Costero. También advirtió que el país se encamina hacia un “Niño Extraordinario” de magnitud fuerte durante el verano.

Las lluvias estivales han tomado por sorpresa a los habitantes de la costa peruana, alterando la rutina de ciudades como Lima en pleno inicio de año. Foto: Senamhi
Las lluvias estivales han tomado por sorpresa a los habitantes de la costa peruana, alterando la rutina de ciudades como Lima en pleno inicio de año. Foto: Senamhi

Las lluvias más fuertes

De acuerdo con la proyección expuesta por la titular del Senamhi, el primer trimestre del próximo año reuniría las precipitaciones de mayor intensidad. Durante diciembre, enero, febrero y marzo, las lluvias podrían superar ampliamente los registros habituales.

La autoridad señaló que no se descarta que las precipitaciones alcancen o incluso superen valores históricos de 250 milímetros de agua en pocas horas, como ocurrió en los eventos de 1997-1998.

Ese escenario representa un riesgo para las cuencas medias y altas de los ríos Tumbes y Piura, donde las lluvias pueden acelerar el aumento de los caudales y elevar la probabilidad de desbordes e inundaciones.

Para la costa peruana entre Tumbes e Ica, el Senamhi prevé lluvias por encima de lo normal. Dentro de esa proyección, Lima podría registrar precipitaciones fuera de sus patrones habituales, mientras persisten las advertencias sobre la capacidad de drenaje de sus principales vías.

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