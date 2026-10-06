Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El duelo se jugará en Sullana, donde el calor y la altitud moral del local complican aún más la misión de los rosados, que no ganan fuera del Callao desde hace más de un mes. (Copa de la Liga)

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Sport Boys llega al partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 con una deuda futbolística enorme: revertir el 5-2 que le propinó Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Miguel Grau, donde los rosados actuaron como locales y aun así sufrieron una goleada que los dejó al borde de la eliminación.

El desafío se presenta todavía más cuesta arriba porque ahora deberán hacerlo en territorio piurano, en una cancha donde el ‘Vendaval’ se siente dueño de casa y donde las condiciones climáticas suelen inclinar la balanza a su favor.

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La clasificación a la gran final, que ya tiene como primer confirmado a Sporting Cristal, se resolverá hoy, martes 6 de octubre desde las 15:00 horas.

Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético, semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El duelo de vuelta se disputará en el Estadio Campeones del 36, recinto ubicado en Sullana, provincia de Piura. El pitazo inicial está programado para las 15:00 horas en Perú.

Sport Boys y Alianza Atlético definirán al segundo finalista este martes 6 de octubre desde las 15:00 horas. El partido se jugará en el Campeones del 36 y tendrá transmisión por América TV. (Copa de la Liga)

Para quienes sigan el partido desde otros países de la región, los horarios varían según la zona:

México: 14:00

Ecuador y Colombia: 15:00 (mismo horario que Perú)

Venezuela y Bolivia: 16:00

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile: 17:00

El partido tendrá transmisión en señal abierta a través de América TV, canal 4, disponible en todo el territorio peruano. Para quienes prefieran seguirlo por plataformas digitales, el encuentro también se podrá ver en América TVGO, en Bitel 360 y en el canal de YouTube de Bicolor+. Infobae Perú realizará el seguimiento completo del partido.

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La historia que dejó el partido de ida

Sport Boys sufrió una dura derrota por 5-2 ante Alianza Atlético en el Miguel Grau. Los rosados marcaron primero, pero el cuadro piurano reaccionó y terminó imponiéndose con autoridad. (Copa de la Liga)

El primer enfrentamiento entre ambos equipos no pudo haber salido peor para los rosados. En el Estadio Miguel Grau del Callao, Sport Boys tomó la delantera apenas a los tres minutos gracias a una anotación de José Davey, pero esa ventaja duró poco. Alianza Atlético tomó el control del partido y no lo soltó más.

José Ingratti empató a los 12 minutos, Román Suárez puso el 2-1 a los 28 y Ariel Muñoz amplió la brecha a los 36, todo antes del descanso. En el complemento, Rolando Díaz descontó para el equipo dirigido por Carlos Desio a los 42 minutos e ilusionó brevemente con una reacción, pero los piuranos respondieron sin piedad: Muñoz marcó su segundo tanto a los 66 minutos y Cristian Penilla selló la goleada en tiempo añadido, a los 90+3, para cerrar un contundente 5-2 que dejó la serie prácticamente definida.

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Con ese marcador global, Alianza Atlético llega a la revancha con una ventaja de tres goles que obliga a Sport Boys a una hazaña: necesita ganar por al menos cuatro goles de diferencia para avanzar, o por tres para forzar una definición por penales. Cualquier otro resultado deja al ‘Vendaval’ en la final.

El finalista que espera y la final que se viene

La final de la Copa de la Liga 2026 ya tiene a Sporting Cristal como primer clasificado. Los celestes eliminaron a ADT y aguardan por el vencedor de la llave entre Sport Boys y Alianza Atlético. (Copa de la Liga)

Mientras Sport Boys y Alianza Atlético definen al segundo clasificado, Sporting Cristal ya aguarda en la final con tiempo de sobra para prepararse. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera selló su boleto de manera categórica al eliminar a ADT de Tarma con un marcador global de 6-0, resultado que no dejó lugar a dudas.

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Los celestes habían llegado a la revancha en el estadio Alberto Gallardo con una ventaja mínima, el gol que Gabriel Santana había anotado en Tarma en el partido de ida. En el Rímac, sin embargo, el equipo rimense desplegó su mejor versión y resolvió la llave con una goleada que los convirtió en el primer finalista de la edición inaugural de este torneo.

La gran final de la Copa de la Liga 2026 está pactada para el domingo 15 de noviembre, en un partido único que se disputará en cancha neutral. La sede y los detalles de la programación se confirmarán en los próximos días, una vez que quede definido el segundo finalista entre los rosados y el ‘Vendaval’. Lo que ya está claro es que Sporting Cristal tendrá al frente a un rival que habrá tenido que superar una de las series más exigentes del torneo para llegar hasta allí.

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