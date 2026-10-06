Gunter Rave genera furia de las ARMY tras anunciar que difundirá detalles de la estadía de BTS: le exigen que se retracte y filtran información privada

ARMY pidió a Gunter Rave que se retracte por sus dichos sobre BTS

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La disputa por la privacidad de BTS durante su visita a Lima escaló en redes sociales después de que Gunter Rave anticipara que Canal N buscará conocer el hotel y las actividades de la banda. Sus declaraciones motivaron mensajes de ARMY que le exigieron retractarse y rechazaron la difusión de datos sobre los artistas fuera de su agenda pública.

“Más bien ya vamos a averiguar en unos instantes más en qué hotel están y qué actividades van a hacer, y seguramente la vamos a cubrir. Muy a pesar de las ARMY”, señaló Rave durante una transmisión dedicada a la llegada del grupo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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La frase circuló en redes sociales y provocó cuestionamientos de cuentas vinculadas a BTS. Parte de las críticas se concentró en la posibilidad de que se revelaran datos sobre el hospedaje, los traslados o actividades que no forman parte de la agenda pública de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

El grupo arribó a Lima el 5 de octubre, procedente de Bogotá, antes de sus tres presentaciones programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang.

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El anuncio de Gunter Rave

Rave presentó imágenes del arribo de los artistas al país y se refirió al pedido que realizaron integrantes de la comunidad ARMY. “De acuerdo a la comunidad de las ARMY, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel”, expresó antes de anticipar que el canal continuaría con la cobertura.

El periodista sostuvo que las imágenes de la llegada de BTS tienen valor informativo. “Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima. Claro, esa es noticia, pues estamos detrás de la noticia”, dijo.

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El periodista de Canal N dijo que intentarán conocer el hotel y la agenda de la banda surcoreana, mientras fanáticas reclamaron no divulgar información privada. Ric La Torre/ TikTok

La postura causó rechazo entre varias usuarias, que dejaron mensajes en publicaciones asociadas a la controversia. “Like si ya denunciaron su cuenta de Canal N”, “¿qué procede?”, “jajajaja nos retó”, “¿cuál es su cuenta oficial de ese señor?” y “yo quiero ver las disculpas en un par de horas” fueron algunas de las reacciones que circularon.

Otros mensajes reclamaron una rectificación directa al conductor. “Retráctate” fue una de las frases repetidas en los comentarios dirigidos a Gunter Rave.

El enojo de las ARMY

La discusión se trasladó a las cuentas del periodista. Allí aparecieron reclamos que cuestionaron la posibilidad de transmitir desde los alrededores del lugar en el que se hospeda la agrupación o informar su ubicación.

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“Que sean BTS no significa que hayan dejado de ser personas. Ir al hotel donde se hospedan, esperarlos afuera, transmitir en vivo y encima pedir dinero para retirarse es una invasión total de su privacidad”, señaló una usuaria. El comentario agregó que el ejercicio periodístico no debería dejar de lado “los límites básicos de privacidad”.

Otra seguidora escribió: “¿En serio qué falta de profesionalismo es esta? Ir hasta el hotel donde se van a hospedar, quedarse afuera y encima transmitirlo en vivo no es informar, es invadir su privacidad”. También se repitió la frase: “Informar no es acosar”.

No todas las respuestas cuestionaron a Rave. Entre los comentarios también hubo mensajes que defendieron el derecho del medio a informar sobre la visita. “Tanta vaina, todos los artistas son noticia”, escribió un usuario.

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El conductor de Canal N aseguró que el medio buscará conocer el hotel y las actividades de la banda surcoreana, pese al reclamo de sus seguidoras por proteger su privacidad

Filtran información privada

Ello no quedó allí, los seguidores de BTS no solo expresaron su indignación en el perfil de Gunter Rave pidiendo que se rectifique, criticándolo como periodista e incentivando a más seguidores que llenen su perfil de ataques, también usaron la cuenta de X (antes Twitter) para filtras sus datos personales, desde su número de DNI, su dirección y y más.

“Así como Gunter Rave dice que por ser periodista no le importa filtrar información sobre la privacidad de un artista, entonces también hay que filtrar dónde vive para ver si le gusta que vayan a joderlo y acosarlo”, se puede leer en la plataforma. “Ah, pues, como al periodista no le importa, podemos doxxearlo”, agregó otro usuario.

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Hasta el momento, el periodista no se ha pronunciado al respecto.

Gunter Rave informó sobre la llegada de BTS a Lima y anticipó que buscarán conocer detalles de la estadía del grupo

ARMY Perú pidió no acudir al aeropuerto ni al alojamiento del grupo

La controversia coincidió con los mensajes que difundieron páginas de la comunidad para evitar concentraciones de seguidores en espacios privados. La cuenta BTS Perú indicó que no comparte ni difunde contenido que vulnere la privacidad de los miembros y de su equipo de trabajo.

Antes de la llegada de la banda, ARMY Perú había solicitado a las fanáticas que no acudieran de forma masiva al aeropuerto ni a los alrededores del alojamiento de los artistas. El pedido buscó reducir aglomeraciones y evitar situaciones que afecten sus desplazamientos en la capital peruana.

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La estadía de BTS movilizó actividades de bienvenida en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas figuran la denominación simbólica de una calle de Santiago de Surco como “Av. BTS” hasta el 11 de octubre, un espectáculo de 150 drones previsto para el 8 de octubre en la Costa Verde y mensajes en parapente.

BTS en Lima, el fandom exhorta a no difundir ubicaciones ni actividades privadas