Minem propone modificar el etiquetado de eficiencia energética e incorporar nuevos equipos

La propuesta tiene como objetivo actualizar el marco regulatorio de acuerdo con los avances tecnológicos del sector y reforzar las acciones del país para promover un uso más eficiente de la energía. Foto: difusión

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) inició el proceso para actualizar el Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos, con el objetivo de ampliar su alcance e incorporar nuevas categorías de equipos. La propuesta fue puesta a consideración del público mediante una resolución ministerial que abre una etapa de consulta para recibir observaciones y sugerencias.

La iniciativa busca adecuar la normativa vigente a la evolución tecnológica del mercado y fortalecer la política nacional orientada al uso eficiente de la energía. Para ello, el Gobierno recogerá aportes de entidades públicas, empresas, especialistas, fabricantes, importadores, universidades y ciudadanos antes de aprobar la versión definitiva del reglamento.

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Consulta pública por 90 días

La propuesta fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 285-2026-Minem/DM, que dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009-2017-EM. El proceso de consulta pública tendrá una duración de 90 días calendario.

Durante ese periodo, Minem, consulta pública y eficiencia energética serán parte de un proceso de revisión en el que distintos actores podrán formular comentarios y recomendaciones para perfeccionar la propuesta normativa. La Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) será la responsable de evaluar los aportes antes de elaborar el texto final.

El Ejecutivo recibirá aportes de entidades públicas, empresas, especialistas, fabricantes, importadores, universidades y ciudadanos antes de aprobar el reglamento final. Foto: Desde Adentro

Más equipos bajo el etiquetado

Uno de los principales cambios planteados consiste en ampliar el reglamento para incorporar nuevas familias de equipos energéticos al sistema de etiquetado. Asimismo, el proyecto contempla la aprobación de disposiciones complementarias destinadas a facilitar la aplicación de esta política pública.

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El etiquetado de eficiencia energética, los equipos energéticos y la DGEE buscan ofrecer a los consumidores información clara sobre el desempeño energético de los productos antes de su compra. De esta manera, se pretende que los usuarios puedan comparar alternativas y optar por aquellas que presenten un mejor nivel de eficiencia.

Beneficios para consumidores y sostenibilidad

De acuerdo con el Minem, el fortalecimiento del sistema de etiquetado contribuirá a un uso más eficiente de la energía y permitirá disminuir los costos de operación de los equipos durante toda su vida útil. La entidad también considera que esta medida favorecerá una mayor competitividad entre los fabricantes e importadores.

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Además, la eficiencia energética, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero forman parte de los objetivos que persigue la propuesta, al promover tecnologías que demanden menos recursos y contribuyan al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en materia de sostenibilidad y cambio climático.

Según el Minem, reforzar el etiquetado permitirá optimizar el consumo energético y reducir costos de operación de los equipos. Foto: Repsol

Cómo presentar observaciones

El proyecto forma parte del proceso de mejora regulatoria impulsado por el Estado, cuyo propósito es contar con una normativa actualizada, transparente y acorde con los avances tecnológicos registrados en el mercado de equipos energéticos.

Los comentarios, la propuesta normativa y el Minem podrán remitirse durante el plazo establecido al correo electrónico publicaciondgee@minem.gob.pe. La Dirección General de Eficiencia Energética será la encargada de consolidar y analizar las observaciones recibidas antes de elaborar la versión final del proyecto. Asimismo, la documentación correspondiente puede descargarse a través del enlace habilitado por la entidad.

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