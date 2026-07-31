Perú
Agregar Infobae enGoogle

Minem propone modificar el etiquetado de eficiencia energética e incorporar nuevos equipos

La propuesta estará en consulta pública durante 90 días y busca actualizar la normativa vigente para fortalecer la información que reciben los consumidores, promover el uso eficiente de la energía e incorporar los avances tecnológicos del mercado

La propuesta tiene como objetivo actualizar el marco regulatorio de acuerdo con los avances tecnológicos del sector y reforzar las acciones del país para promover un uso más eficiente de la energía.
La propuesta tiene como objetivo actualizar el marco regulatorio de acuerdo con los avances tecnológicos del sector y reforzar las acciones del país para promover un uso más eficiente de la energía. Foto: difusión
Guardar

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) inició el proceso para actualizar el Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos, con el objetivo de ampliar su alcance e incorporar nuevas categorías de equipos. La propuesta fue puesta a consideración del público mediante una resolución ministerial que abre una etapa de consulta para recibir observaciones y sugerencias.

La iniciativa busca adecuar la normativa vigente a la evolución tecnológica del mercado y fortalecer la política nacional orientada al uso eficiente de la energía. Para ello, el Gobierno recogerá aportes de entidades públicas, empresas, especialistas, fabricantes, importadores, universidades y ciudadanos antes de aprobar la versión definitiva del reglamento.

PUBLICIDAD

Consulta pública por 90 días

La propuesta fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 285-2026-Minem/DM, que dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009-2017-EM. El proceso de consulta pública tendrá una duración de 90 días calendario.

Durante ese periodo, Minem, consulta pública y eficiencia energética serán parte de un proceso de revisión en el que distintos actores podrán formular comentarios y recomendaciones para perfeccionar la propuesta normativa. La Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) será la responsable de evaluar los aportes antes de elaborar el texto final.

El Ejecutivo recibirá aportes de entidades públicas, empresas, especialistas, fabricantes, importadores, universidades y ciudadanos antes de aprobar el reglamento final.
El Ejecutivo recibirá aportes de entidades públicas, empresas, especialistas, fabricantes, importadores, universidades y ciudadanos antes de aprobar el reglamento final. Foto: Desde Adentro

Más equipos bajo el etiquetado

Uno de los principales cambios planteados consiste en ampliar el reglamento para incorporar nuevas familias de equipos energéticos al sistema de etiquetado. Asimismo, el proyecto contempla la aprobación de disposiciones complementarias destinadas a facilitar la aplicación de esta política pública.

PUBLICIDAD

El etiquetado de eficiencia energética, los equipos energéticos y la DGEE buscan ofrecer a los consumidores información clara sobre el desempeño energético de los productos antes de su compra. De esta manera, se pretende que los usuarios puedan comparar alternativas y optar por aquellas que presenten un mejor nivel de eficiencia.

Beneficios para consumidores y sostenibilidad

De acuerdo con el Minem, el fortalecimiento del sistema de etiquetado contribuirá a un uso más eficiente de la energía y permitirá disminuir los costos de operación de los equipos durante toda su vida útil. La entidad también considera que esta medida favorecerá una mayor competitividad entre los fabricantes e importadores.

Además, la eficiencia energética, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero forman parte de los objetivos que persigue la propuesta, al promover tecnologías que demanden menos recursos y contribuyan al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en materia de sostenibilidad y cambio climático.

Según el Minem, reforzar el etiquetado permitirá optimizar el consumo energético y reducir costos de operación de los equipos.
Según el Minem, reforzar el etiquetado permitirá optimizar el consumo energético y reducir costos de operación de los equipos. Foto: Repsol

Cómo presentar observaciones

El proyecto forma parte del proceso de mejora regulatoria impulsado por el Estado, cuyo propósito es contar con una normativa actualizada, transparente y acorde con los avances tecnológicos registrados en el mercado de equipos energéticos.

Los comentarios, la propuesta normativa y el Minem podrán remitirse durante el plazo establecido al correo electrónico publicaciondgee@minem.gob.pe. La Dirección General de Eficiencia Energética será la encargada de consolidar y analizar las observaciones recibidas antes de elaborar la versión final del proyecto. Asimismo, la documentación correspondiente puede descargarse a través del enlace habilitado por la entidad.

Temas Relacionados

Minemgasto energéticoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuertes vientos y lloviznas en Lima y Callao: ¿Hasta cuándo durarán?

El incremento de la velocidad del viento y la presencia de precipitaciones mantienen en alerta a la ciudad. El Senamhi y expertos advierten sobre los efectos y el pronóstico para los próximos días en la costa central

Fuertes vientos y lloviznas en Lima y Callao: ¿Hasta cuándo durarán?

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El equipo de Marcello Bencardino se estrena en este torneo que servirá como preparación para el Mundial de la categoría. Sigue todas las incidencias

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Samahara Lobatón sorprende al hablar de su sueldo en ‘La Granja VIP Perú’: “No fue gran cosa”

En el pódcast de Magaly Medina, la influencer habló de sus gastos, sus dos nanas y su paso por ‘La Granja VIP Perú’; sobre su pago en ese reality.

Samahara Lobatón sorprende al hablar de su sueldo en ‘La Granja VIP Perú’: “No fue gran cosa”

Ollanta Humala sale de prisión: su padre Isaac Humala aseguró que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial

“El secuestro lo agravaron con otra sentencia, con detenciones preventivas y todas esas cosas. Han abusado de la peor manera”, afirmó el padre de Ollanta Humala

Ollanta Humala sale de prisión: su padre Isaac Humala aseguró que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial

PJ revoca prisión preventiva contra Vladimir Cerrón y dicta comparecencia con restricciones: ¿cuáles son las condiciones?

El juzgado advirtió que, si Vladimir Cerrón incumple cualquiera de las reglas de conducta impuestas, la comparecencia con restricciones podrá ser revocada y reemplazada por una medida coercitiva de mayor severidad

PJ revoca prisión preventiva contra Vladimir Cerrón y dicta comparecencia con restricciones: ¿cuáles son las condiciones?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ollanta Humala sale de prisión: su padre Isaac Humala aseguró que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial

Ollanta Humala sale de prisión: su padre Isaac Humala aseguró que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial

“No hay afán de venganza”: Patricia Juárez sobre convocatoria de Keiko Fujimori a ministros que antes la criticaban

Poder Judicial ordena inmediata liberación del expresidente Ollanta Humala tras fallo del TC

Keiko Fujimori dice que puede discrepar del fallo del TC sobre Ollanta Humala, pero “corresponde respetarlo”

“Claudia Sheinbaum se parece mucho a Keiko Fujimori”, asegura el canciller peruano y espera que relaciones con México se normalicen

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón sorprende al hablar de su sueldo en ‘La Granja VIP Perú’: “No fue gran cosa”

Samahara Lobatón sorprende al hablar de su sueldo en ‘La Granja VIP Perú’: “No fue gran cosa”

Mario Irivarren discute con su productora en vivo en ‘La Manada’ y redes lo critican: “No tiene control de la ira”

Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta

‘Spider-Man: Un nuevo día’ hace historia en los cines del Perú: logra el mejor estreno del 2026

Integrante de la producción de ‘La Manada’ le responde a Mario Irivarren: “Te lo digo con los ovarios bien puestos”

DEPORTES

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Esmeralda Sánchez reveló que dejó la selección peruana de vóley por declaraciones de Antonio Rizola sobre Alianza Lima: “Afecta la armonía”

Cenaida Uribe desmintió a Gino Vegas y reveló cartas de Flavia Montes, Ysabella y Esmeralda Sánchez sobre sus ausencias en la selección peruana

Juan Pablo Varillas clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026

Dónde ver Perú vs República Dominicana HOY: canal tv online del duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026