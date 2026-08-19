Impactantes imágenes del colapso de la variante de la Panamericana Sur en Moquegua: la vía quedó literalmente partida en dos

Personal de emergencia y autoridades inspeccionan un tramo de la carretera Costanera Sur en Moquegua, Perú, afectado por el colapso de la vía tras la activación de una quebrada que arrastró un vehículo. (Gobierno Regional de Moquegua)

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Las intensas lluvias que golpean el sur del Perú dejaron una de sus imágenes más contundentes en Moquegua. Un tramo de la carretera Costanera Sur, variante de la Panamericana Sur, quedó severamente destruido después de que la activación de una quebrada arrasara parte de la plataforma vial y provocara el colapso de una alcantarilla.

El daño se produjo en el sector Enersur, a la altura del kilómetro 264+600 del tramo Tacahuay–Ilo. La magnitud de la afectación obligó a cerrar inicialmente el paso de vehículos mientras se evaluaban las condiciones de la carretera y se desplegaba maquinaria para recuperar la transitabilidad entre Ilo y Tacna.

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La emergencia no es un episodio aislado. Las precipitaciones de los últimos días han provocado huaicos, desprendimientos de rocas y activación de quebradas en diferentes puntos del sur. En Arequipa, otro tramo de la Panamericana Sur permanece afectado entre Atico y Ocoña, donde miles de pasajeros y cientos de vehículos han quedado varados.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, inspecciona el tramo dañado de la vía Costanera en Ilo tras la caída de un huaico por el evento climático DANA Aníbal. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)

Así quedó destruida la carretera entre Tacahuay e Ilo

Provías Nacional informó que en el kilómetro 264+600 se produjo la pérdida de la plataforma vial, además del colapso de una alcantarilla, tras la activación de una quebrada.

Las imágenes tomadas en la zona muestran la dimensión del daño: el trazado habitual de la carretera quedó interrumpido y una parte de la vía desapareció, dejando separados ambos extremos del camino y haciendo imposible la circulación por el tramo afectado.

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Los problemas no se limitaron a ese punto. También se reportaron afectaciones en otros sectores de la Costanera, entre ellos Lomas de Tacahuay, así como restricciones en zonas comprendidas entre Moquegua y Tacna por las lluvias y la activación de quebradas.

La interrupción afectó directamente a transportistas, pasajeros y familias que utilizan este corredor para desplazarse entre Ilo y Tacna.

Habilitan una trocha provisional para recuperar el tránsito

Ante el colapso, el Gobierno Regional de Moquegua coordinó con Provías Nacional y Southern Peru la habilitación de una ruta alterna tipo trocha carrozable para permitir nuevamente el desplazamiento de vehículos.

La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala, informó que el recorrido provisional ya se encuentra operativo y que funcionará mientras Provías ejecuta la recuperación definitiva del tramo dañado.

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Para habilitar el pase, el Gobierno Regional dispuso maquinaria pesada, mientras Provías Nacional participa en los trabajos de emergencia y proporciona combustible. Southern Peru también movilizó equipos para apoyar las labores destinadas a recuperar la transitabilidad.

Una máquina retroexcavadora trabaja en la creación de una trocha provisional para restablecer la conexión de la carretera Costanera Sur en Moquegua, Perú, tras la interrupción causada por intensas lluvias. (Gobierno Regional de Moquegua)

Como parte de la respuesta, fueron trasladadas además tres motobombas del Proyecto Especial Pasto Grande para retirar agua acumulada. Paralelamente, maquinaria trabaja en quebradas cercanas a las tuberías de la EPS que abastecen de agua a Ilo, con el objetivo de reducir posibles daños sobre esta infraestructura.

La ruta provisional no implica que la carretera haya sido reparada. Los trabajos definitivos deberán restituir la plataforma vial y las estructuras dañadas para recuperar las condiciones habituales de circulación.

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Panamericana Sur en Arequipa: miles de personas continúan varadas

Mientras Moquegua intenta recuperar la conexión por la Costanera, Arequipa enfrenta otra emergencia en la Panamericana Sur. Huaicos, derrumbes y desprendimientos han afectado un tramo de aproximadamente diez kilómetros entre Atico y Ocoña, principalmente en la provincia de Caravelí.

La emergencia comenzó el domingo 16 de agosto y, tras varios días de interrupciones, las primeras estimaciones difundidas este miércoles señalan que más de 300 camiones y alrededor de 12.000 personas se encontraban afectadas por el bloqueo.

Así quedó la carretera Panamericana Sur en Arequipa tras el paso de un huaico. La ruta está intransitable, con vehículos pesados hundidos en el fango y un panorama de completa destrucción, forzando a las personas a evacuar a pie. | Facebook / Frase Corta

Pasajeros y transportistas han permanecido durante días a la espera de que se libere la carretera, mientras maquinaria y personal de Provías Nacional trabajan en diferentes frentes para retirar lodo, piedras y material acumulado.

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Uno de los sectores críticos es Quebrada Honda, a la altura del kilómetro 730, donde un huaico cubrió parte de la vía. Los trabajos se concentran, entre otros puntos, en los kilómetros 726+500 y 731+000, donde continúan las labores de limpieza y remoción.

Ejército y brigadas de salud se suman a la emergencia

A los trabajos de recuperación en Arequipa se sumaron más de 30 efectivos del Ejército, desplegados para apoyar en el retiro de huaicos, rocas y otros materiales acumulados en la carretera.

La Policía también mantiene controles en los accesos a los sectores afectados para evitar que nuevos vehículos ingresen y queden atrapados mientras persistan las restricciones.

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Militares del Ejército de Perú remueven escombros de la Panamericana Sur en las localidades de Camaná y Caravelí, apoyando en la liberación de la vía tras los derrumbes y huaicos. (Ejército del Perú)

Ante la prolongación de la emergencia, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa desplegó brigadas de la Red de Salud Camaná-Caravelí y de los establecimientos de Atico y Ocoña para atender a los pasajeros varados, con especial atención a adultos mayores, gestantes, niños y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades sanitarias recomendaron además no intentar cruzar a pie los sectores afectados, debido al riesgo de nuevos huaicos, deslizamientos y desprendimientos.

En medio de la emergencia se reportó el fallecimiento de una pasajera de 68 años en el sector Cerro de Arena. Según información preliminar, la mujer habría intentado desplazarse caminando ante el bloqueo de la carretera. Las circunstancias del deceso son investigadas por la Policía y el Ministerio Público.

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Brigadas de salud de Ocoña atienden a pasajeros varados en Quebrada Honda, Arequipa, luego de un huaico que bloqueó la Panamericana Sur. (Geresa Arequipa)

¿Qué provocó las lluvias inusuales en el sur?

Las precipitaciones registradas durante los últimos días coinciden con condiciones atmosféricas inusuales en el sur del país. Senamhi ha informado sobre la presencia de la DANA Aníbal, una Depresión Aislada en Niveles Altos de la atmósfera que favoreció lluvias fuera de lo habitual en sectores de Arequipa y otras zonas del sur peruano.

El episodio ocurre, además, mientras se mantiene una Alerta de El Niño Costero. Sin embargo, ello no significa que cada lluvia, huaico o daño registrado en estos días pueda atribuirse directamente a este fenómeno. La ocurrencia de precipitaciones intensas depende también de condiciones meteorológicas específicas que son evaluadas por las entidades especializadas.

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Mientras continúan las labores de limpieza y recuperación, las autoridades mantienen vigilancia sobre las carreteras del sur ante el riesgo de nuevas activaciones de quebradas, desprendimientos y restricciones al tránsito.