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Padre de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, sale a defenderla tras ampay en ‘Magaly TV La Firme’ y asegura que “no es lo que parece”

Diego Campos-Salazar respondió en TikTok luego de la difusión del video en Miraflores y rechazó que las imágenes prueben una traición, mientras la influencer optó por restringir sus redes en pleno revuelo

Un hombre en primer plano, una mujer posando, tres imágenes circulares. Una imagen con texto 'CON AMIGO', otra de una pareja y una tercera borrosa
Diego Campos Salazar defendió a Carla Campos Salazar tras el ampay de Magaly TV: La Firme y afirmó que las imágenes no reflejan una infidelidad.
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Diego Campos-Salazar, conocido artísticamente como Diego Magne, padre de Carla Campos-Salazar, la prometida del comunicador Víctor Caballero, conocido como Curwen, salió en defensa de su hija luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera imágenes de ella bailando de forma afectuosa con otro hombre en una discoteca de Miraflores.

El músico respondió directamente a un usuario en TikTok que cuestionó el comportamiento de la joven y rechazó que las imágenes reflejen una infidelidad. La intervención de Diego Campos se produjo en medio de una jornada en la que Carla Campos Salazar había optado por el silencio total.

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La influencer desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram y restringió las interacciones en TikTok tras la viralización del video, captado durante la madrugada del sábado 15 de agosto. Fue precisamente en esa plataforma donde su padre encontró los mensajes que lo llevaron a pronunciarse.

El ampay, difundido el lunes 17 de agosto, mostraba a Campos Salazar compartiendo una velada en una discoteca de Miraflores junto a Alonso Grimaldo, conocido como ‘Grimi’, un ingeniero especializado en inteligencia artificial radicado en Argentina.

En medio de la controversia, el padre de Carla Campos Salazar, Diego Magne, sale en su defensa, argumentando que su hija es joven y solo se divertía. El texto analiza las imágenes con Alonso Grimaldo y la falta de respeto a su prometido, Curwen. Video: TikTok @hablasinfiltross

Las imágenes —que incluían baile pegado, abrazos y un acercamiento que el programa de Magaly Medina interpretó como un posible beso— generaron una ola de cuestionamientos hacia la prometida de Curwen, quien en ese momento no se encontraba en el local.

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Diego Campos sale al frente: “Ella tiene amigos y sale a discotecas como todos los jóvenes”

Ante los comentarios que se acumulaban en el perfil de TikTok de su hija, Diego Campos decidió responder de manera directa a uno de los usuarios que cuestionó la actitud de Carla. El músico reconoció que ese no era el canal ideal para dar explicaciones, pero igualmente eligió pronunciarse.

“Esta no es la vía, pero no es lo que parece, ella tiene amigos y sale a discotecas como todos los jóvenes y bailan, no hay nada más que imágenes sacadas de contexto”, escribió el padre de la influencer.

En su mensaje, Campos sostuvo que el joven captado junto a su hija forma parte del círculo de amistades de Carla, y rechazó que el material difundido por ‘Magaly TV: La Firme’ refleje una conducta indebida. Su postura coincidió con la que el propio Curwen había adoptado en un primer momento, cuando fue abordado por un reportero del programa de espectáculos.

Captura de pantalla de una aplicación con un video, texto superpuesto, comentarios de usuarios y reacciones de la audiencia en la parte inferior
Diego Campos sostuvo en TikTok que Carla Campos tiene amigos, sale a discotecas y que el video fue sacado de contexto.

La versión de Curwen: de negar la infidelidad a reconocer que “las imágenes son clarísimas”

Víctor Caballero fue el primero en pronunciarse públicamente sobre el caso, cuando un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ lo confrontó con el material. En ese primer momento, el comunicador descartó cualquier lectura de infidelidad y aseguró conocer al joven que aparece junto a su prometida. “Lo está saludando. No, no es un beso en la boca. Sí lo conozco, yo sé quién es él, es ‘Grimi’. El tipo es su amigo y no tengo ningún problema”, afirmó.

Añadió que el video ya le había llegado por redes antes de que el programa lo contactara: “Me lo han enviado 100 personas, me han etiquetado, siempre me fastidian”. Esa versión, que coincidía con la defensa posterior de Diego Campos, tuvo una vida corta. Horas más tarde, Curwen reapareció en el streaming ‘Habla Good’ y dio un giro a su postura.

Reconoció que en un inicio intentó minimizar lo que mostraban las imágenes, pero que al reflexionar cambió de posición. “Sí, me cegué, me cegué, la verdad. Yo creo que todos tienen razón”, admitió en vivo. Luego fue más directo: “Las imágenes son clarísimas, viejo. Yo creo que allí se hizo algo que no se debía”, sostuvo, y llegó a pedir que el video se mostrara en el propio programa.

Más tarde, ya en su espacio ‘Todo Good’, Curwen pidió que los ataques y las burlas se dirigieran hacia él y no hacia Carla Campos. “Cualquier ataque, cualquier crítica, cualquier cosa que tengan que decir, evidentemente yo pido que sea contra mí, no contra ella. Búrlense de mí, como lo vienen haciendo desde hace muchos años, yo no tengo ningún problema”, declaró.

En un momento cargado de emoción y drama, 'Curwen' Víctor Caballero, se pronuncia sobre la polémica que envuelve a su prometida, Carla Campos Salazar. Pide que cualquier crítica o ataque sea dirigido hacia él, asegurando que su único delito fue amar, mientras sus compañeros reaccionan con humor. Video: YouTube Todo Good / Habla Good

Y añadió la frase que circuló con más fuerza en redes: “¿Qué hice malo yo, si mi único delito ha sido amar?”.

Fotos del compromiso eliminadas y una relación en suspenso

Mientras Diego Campos defendía a su hija en TikTok, los seguidores de la pareja detectaron otro movimiento que alimentó las especulaciones: tanto Curwen como Carla Campos Salazar eliminaron de sus perfiles las fotografías vinculadas a su compromiso. Las imágenes de la pedida de mano —que ocurrió el 17 de octubre de 2025, durante un viaje a Punta Cana organizado por Curwen con ayuda de la mejor amiga de Carla— desaparecieron de ambas cuentas sin explicación pública.

Carla Campos Salazar es hermana de la actriz Adriana Campos y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido sobre su vida cotidiana. La pareja lleva una relación desde febrero de 2025. Si bien hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si la relación sigue en curso, Curwen ha anunciado que su boda “se cancela”.

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