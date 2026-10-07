Perú

Polos, vinchas, poleras y hasta ARMY Bomb: la oferta de productos de BTS fuera del Estadio San Marcos

Comerciantes se ponen creativos y venden de todo para los conciertos de BTS en Lima. Mira todo lo que puedes conseguir

Collage con tres fotos de recuerdos de BTS: cintas colgantes con pases, un perchero de camisetas y gorras, y tarjetas con fotografías
Comerciantes venden camisetas, gorras y recuerdos de la banda surcoreana BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Elizalde)
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Las inmediaciones del Estadio San Marcos se convirtieron en un punto de encuentro para las seguidoras de BTS que buscan completar su atuendo antes de los conciertos en Lima. A pocas horas de cada fecha, decenas de puestos ofrecen prendas, accesorios y artículos inspirados en la banda surcoreana.

La oferta incluye desde polos, poleras y camisas hasta objetos vinculados con BT21, los personajes creados por los integrantes del grupo junto a Line Friends. Los vendedores se instalaron en los accesos y calles cercanas al recinto para atender a las ARMY antes de su ingreso.

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Para quienes llegan sin un look definido, hay alternativas de distintos precios. Las vinchas con BT21 cuestan S/ 20, mientras que los lanyards se venden a S/ 15.

Camisetas grises con estampados de la banda BTS colocadas sobre un plástico azul extendido en el suelo
Comerciantes ambulantes ofrecen camisetas con diseños del grupo surcoreano BTS en las afueras del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

Las camisas con referencias a los siete integrantes de BTS parten de S/ 70. Las poleras, una de las prendas de mayor tamaño disponibles en los puestos del exterior, alcanzan los S/ 130.

Entre los productos aparecen amigurumis de BT21 y réplicas del ARMY Bomb, el dispositivo luminoso que suele acompañar las presentaciones del grupo. Los modelos no oficiales cuestan S/ 20 y cuentan con luces que cambian de color.

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Un recorrido por los puestos de venta a las afueras del estadio San Marcos en Perú, donde los fans de BTS pueden encontrar una gran variedad de merchandising. Descubre los precios de polos, poleras bordadas, lanyards y pañoletas.

La venta se concentra en los alrededores del Estadio San Marcos, donde las asistentes recorren los puestos antes de entrar al show. Algunas buscan prendas para usar durante el concierto y otras eligen accesorios que puedan conservar como recuerdo de la experiencia.

Una mujer sostiene un pañuelo morado con retratos y el logotipo del grupo BTS en una vía pública
Una seguidora sostiene una tela con la imagen del grupo BTS en las afueras del Estadio San Marcos durante la venta de mercancía en Lima. (Paula Díaz)
Un hombre sostiene un bastón luminoso y una gorra en la acera, junto a un taburete multicolor y mochilas en la vía pública
Un comerciante ambulante ofrece productos del grupo BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

El maquillaje también forma parte de la oferta. Pequeños emprendimientos habilitaron espacios para preparar a las ARMY con diseños, brillos y aplicaciones inspiradas en la estética de la banda.

Los servicios de maquillaje empiezan en S/ 10, de acuerdo con el tipo de aplicación. El glitter se ofrece desde S/ 5 y las pestañas postizas cuestan S/ 15.

Los puestos reúnen referencias a canciones, álbumes, colores y personajes vinculados con BTS. Las asistentes pueden encontrar desde un accesorio pequeño hasta una prenda pensada para llevar al espectáculo.

Primer plano de una mujer de cabello pelirrojo con maquillaje artístico rojo en el rostro y perforaciones en los labios
Una joven luce un maquillaje artístico y perforaciones faciales durante las actividades asociadas a un concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Díaz)

La presencia de comerciantes alrededor del Estadio San Marcos se suma a una dinámica frecuente en los eventos de gran convocatoria. Esta vez, los artículos alusivos a la agrupación surcoreana ocupan el centro de una jornada que reúne a seguidoras de distintas edades antes de cada presentación.

¿Cuánto cuesta el merch oficial dentro del Estadio San Marcos?

Los asistentes con entrada para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA también podrán acceder a los productos oficiales que se venderán dentro del recinto.

HYBE indicó que estos artículos estarán disponibles únicamente en la zona habilitada para los titulares de boletos. Quienes no cuenten con una entrada para alguna de las fechas no podrán ingresar a los puestos oficiales de BTS instalados dentro del estadio.

Los stands estarán ubicados cerca de los accesos Western Access y Eastern Access. La atención comenzará a las 15:00 y se extenderá hasta el final de cada espectáculo.

Catálogo con imágenes y precios en soles peruanos de camisetas, accesorios de moda y discos oficiales de la agrupación BTS
Un catálogo detalla los precios en soles peruanos de prendas, accesorios y discos para los conciertos de la agrupación BTS en Lima. (Weverse)

La organización advirtió que la venta podría suspenderse de forma temporal desde una hora antes del inicio del concierto, durante la apertura de puertas o mientras se desarrolle el show.

El artículo de mayor precio será el Hoodie & Pants Set-up (Gray), que costará S/ 890. La lista también incluye el Zip-up Hoodie South America, a S/ 750, y el Zip-up Hoodie (Charcoal), a S/ 700.

Entre los productos principales figura el BTS Official Light Stick Ver.4, cuyo precio será de S/ 230. La venta oficial también incluirá repuestos, piezas decorativas, una base y pilas para quienes planeen utilizar el dispositivo durante el concierto.

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