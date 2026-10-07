Carlos Mesía dice no saber que sería desnaturalizar el dictamen aprobado por Diputados sobre facultades

El titular de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, explica la postura del Senado frente al dictamen de la Cámara de Diputados. Ante la insistencia de los periodistas, no aclara si se agregarán nuevas materias y se muestra ambiguo sobre el concepto de "desnaturalizar" la iniciativa.

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El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, reconoció que no tiene una definición sobre qué implicaría “desnaturalizar” el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados.

“Es que no se sabe (qué es desnaturalizar). Esa es una interpretación que se tiene que hacer del reglamento de la Cámara en el momento en que se analiza lo que viene de Diputados, pero en el marco del debate que tiene lugar en el Senado y en la Comisión”, respondió el senador de Fuerza Popular. Ante la repregunta, Mesía fue más escueto: “No lo sé”. Cuando se le preguntó entonces quién define el concepto, contestó por segunda vez que no lo sabía.

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Al consultarsele qué instancia definirá una desnaturalización de un dictamen de la Cámara de Diputados, el senador fujimorista afirmó que “hay dos tipos de interpretación: la interpretación política y la interpretación jurídica. Eso lo decide el pleno del Senado”.

Ante la falta de una respuesta concreta, un periodista le indicó a Carlos Mesía que sería una contradicción que implica una desnaturalización cuando es presidente de la Comisión de Constitución. “No sé qué es naturalizar, porque yo no puedo hablar en abstracto, sino en concreto. En lo concreto, voy a ver si significa una terrificación de la buena intención que ha tenido la Cámara de Diputados”, dijo.

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El senador sí abrió la puerta a una ampliación e incorporación de otras materias al texto: “Si es que las medidas que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados necesitan un complemento, ¿por qué no? Pero no significa eso que vamos a desnaturalizar las materias. Que nosotros vamos a ver lo que es bueno para el país”.

Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

Carlos Mesía remarcó que hizo énfasis en que la revisión del dictamen no corresponde únicamente a Fuerza Popular, sino que involucrará a las demás bancadas representadas en el Senado. “Lo que yo sí creo es que el Senado tiene algo que decir. No solo Fuerza Popular, sino también Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular. Y creo que lo que ellos puedan aportar en la Cámara de Senadores va a ser sumamente valioso”, sostuvo.

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Facultades parciales

La Cámara de Diputados aprobó el martes, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días calendario, acotada a dos materias: seguridad ciudadana y atención ante el fenómeno de El Niño. El dictamen final reúne veinte ítems distribuidos en esos dos ejes, entre ellos la posibilidad de legislar sobre control migratorio, geolocalización, bloqueo de celulares y fiscalización de armas y explosivos, además de la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil durante los primeros quince días de una emergencia.

Al inicio de sus declaraciones, Carlos Mesía había sostenido que su bancada sería respetuosa de lo aprobado por los diputados: “Ahora que han acabado los chantajes, podemos decir con toda tranquilidad al país y a la Cámara de Diputados que vamos a ser respetuosos de lo que viene de la Cámara de Diputados. No vamos a desnaturalizar, vamos a construir país, vamos a perfeccionar, vamos a agregar lo que pensamos que es bueno y sacaremos lo que está mal”.

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