Perú

Resultados ONPE en San Juan de Lurigancho 2026: quién ganó la alcaldía distrital, según la ONPE

El reporte del organismo electoral, actualizado el 7 de octubre, ubica a Jesús Maldonado en la primera posición con 243.705 sufragios, mientras Avanza País alcanza el 10,395% del total distrital registrado

Una mano introduce una cédula de votación en una urna transparente con el logotipo de la ONPE colocada sobre una mesa.
Un elector deposita su cédula de votación en una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso comicial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Partido Democrático Somos Perú, con Jesús Maldonado a la cabeza, se perfila como ganador de la contienda municipal en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, tras obtener 45,774% de los votos con el 91,908% de las actas contabilizadas, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizado al 7 de octubre a la 1:26 p. m.

La diferencia entre el primer y el segundo lugar supera los 35 puntos porcentuales, un margen que la agrupación política mantuvo durante todo el proceso de escrutinio. De confirmarse esta tendencia, Maldonado continuará al frente de la gestión municipal, cargo que ya ocupó durante el periodo 2023-2026.

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El resultado llama la atención por una particularidad del proceso electoral: Maldonado no apareció originalmente como candidato a la alcaldía en la cédula de votación, sino como primer regidor de la lista de Somos Perú. El candidato original a la alcaldía, su sobrino César André Usquiano Maldonado, renunció a la postulación durante la campaña, lo cual permitió que Maldonado asumiera la cabeza de la lista y, con ello, la opción de volver al sillón municipal.

Una mano introduce una cédula de votación doblada en una urna de cartón con el logotipo de la ONPE
Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

De las 2,731 actas totales que corresponden al distrito, la ONPE reportó 2,510 contabilizadas, 221 para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna pendiente de procesamiento, lo que refleja un avance casi completo del escrutinio distrital.

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¿Quién ganó las elecciones en San Juan de Lurigancho?

Según el reporte oficial de la ONPE, Somos Perú lidera de forma holgada la votación distrital con 243.705 votos, equivalentes al 45,774% del total. El segundo lugar corresponde a Avanza País - Partido de Integración Social, con Héctor Joaquín Alejandro Bustamante como candidato, que alcanzó el 10,395% de los sufragios.

La tercera posición quedó en manos de Alianza para el Progreso, con Juan Valentín Navarro Jiménez al frente, que obtuvo 10,221% de los votos. Le siguen Renovación Popular Perú, con Américo Zegarra Acuña, en 9,860%, y Podemos Perú, con José Luis Luna Morales, en 9,499%. Estas cinco agrupaciones concentraron más del 85% de la votación distrital.

Un hombre introduce una cédula de papel en una urna con el logotipo de la ONPE, mientras personas firman documentos en una mesa de votación
Ciudadanos peruanos depositan sus cédulas en las urnas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante los comicios regionales y municipales. (ONPE/JNE)

Resultados ONPE en San Juan de Lurigancho 2026

El avance del conteo oficial se actualiza de manera progresiva a través de la plataforma digital de la ONPE, que permite seguir en tiempo real el porcentaje de actas contabilizadas y la distribución de votos por organización política. Al corte del 7 de octubre, el sistema registró 91,908% de actas procesadas sobre un total de 2,731 en el distrito.

La brecha entre Somos Perú y sus competidores más cercanos se mantuvo estable desde las primeras horas del escrutinio, un patrón que coincide con los resultados del conteo rápido difundido por la empresa Datum la noche de la jornada electoral, que ya ubicaba a Maldonado como ganador con cifras similares a las reportadas posteriormente por el órgano electoral.

¿Quién lidera la votación en San Juan de Lurigancho?

Jesús Maldonado, alcalde saliente de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2023-2026, encabeza la votación distrital tras asumir la primera posición de la lista de Somos Perú cuando el candidato original declinó su postulación. Su caso se replicó en otros distritos limeños, donde autoridades en ejercicio también lograron mantenerse en competencia pese a la prohibición de reelección inmediata para alcaldes, al figurar como primeros regidores y asumir la cabeza de lista tras la renuncia del candidato titular.

En El Agustino, un mecanismo similar permitió que Richard Soria, de Podemos Perú, liderara la votación distrital. En San Juan de Lurigancho, la ventaja de Maldonado sobre el segundo lugar resultó considerablemente mayor que en otros distritos con casos comparables, lo cual refuerza la tendencia hacia la continuidad de su gestión.

Gráfico con un mapa coloreado de los distritos de Lima Metropolitana, el texto Elecciones 2026 y una foto de la costa
Un mapa de los distritos de Lima Metropolitana presenta los resultados oficiales de la ONPE para las elecciones de alcaldías de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Los cinco primeros lugares de la contienda distrital, de acuerdo con el reporte de la ONPE, se distribuyen de la siguiente manera: Maldonado (Somos Perú) con 243.705 votos; Bustamante (Avanza País) con 55.344 votos; Navarro (Alianza para el Progreso) con 54.415 votos; Zegarra (Renovación Popular Perú) en cuarto lugar, y Luna Morales (Podemos Perú) en quinto puesto.

La contienda electoral distrital reunió a 20 candidaturas inscritas a la alcaldía, además de cuatro organizaciones políticas que no registraron postulante al cargo y presentaron, en su lugar, a sus respectivos primeros regidores: Partido SICREO, con Luis Antonio Bazán Espinoza; Partido Popular Cristiano (PPC), con Julio César Palomino Peña; Somos Perú, con Jesús Maldonado, y Juntos por el Perú, con María Teresa Torres Sánchez.

¿Qué partido político ganó en San Juan de Lurigancho?

Somos Perú se perfila como la organización política ganadora en el distrito, con una ventaja que la ONPE mantuvo de forma consistente durante todo el proceso de escrutinio. El resultado consolida la permanencia de la agrupación en la gestión municipal, que ya administraba desde el periodo anterior bajo la conducción de Maldonado.

La magnitud de la diferencia frente a las demás agrupaciones, superior a 35 puntos porcentuales respecto al segundo lugar, redujo el margen de incertidumbre sobre el resultado final desde etapas tempranas del conteo, incluso antes de que la ONPE superara el 90% de actas procesadas.

Resultados de las elecciones municipales por candidato

Entre los 20 candidatos que compitieron por la alcaldía distrital figuraron, además de los mencionados, Luis Gino Blanco Aldama (Acción Popular), Elsa Virginia Alarcón Suárez (Ahora Nación), Heisen Odorico Herrera Conopuma (Alianza Electoral Venceremos) y Sabina Alarcón Solís (Alianza Regional por el Perú), entre otros postulantes que no figuraron entre los primeros lugares de la votación.

La lista completa incluyó también a representantes de Coalición Transformadora Tierra Verde, Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Fuerza Popular, Partido Cívico Obras y otras agrupaciones con menor presencia electoral en el distrito, de acuerdo con el padrón de candidaturas registrado por el órgano electoral.

Una mujer deposita un papel en una urna con el logotipo de la ONPE frente a dos personas en una mesa y una bandera de Perú
Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas actas han sido procesadas y contabilizadas?

El reporte de la ONPE al 7 de octubre indicó que, del total de 2,731 actas correspondientes a San Juan de Lurigancho, 2,510 fueron contabilizadas, lo que representa el 91,908% del padrón de mesas. Otras 221 actas, equivalentes al 8,092%, se encontraban en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión.

El sistema no registró actas pendientes de procesamiento, lo cual indica que el total de mesas electorales del distrito ya atravesó alguna etapa del circuito de validación, entre la contabilización directa o el envío a instancias de revisión adicional.

Una mano introduce un papel en una urna blanca de la ONPE junto al perfil de un hombre con traje oscuro y medalla dorada.
Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE frente a la silueta de un alcalde investido con medalla oficial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la ONPE?

Los resultados pueden seguirse a través del módulo de resultados web habilitado por la ONPE, disponible en su plataforma digital oficial, que actualiza la información de forma progresiva a medida que se procesan las actas en todo el país. El sistema permite filtrar por departamento, provincia y distrito, además de visualizar el detalle de votación por organización política.

La herramienta también despliega los resultados de la elección municipal provincial, lo que permite comparar simultáneamente la votación distrital y la correspondiente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Los resultados difundidos por la ONPE son preliminares hasta que se complete la totalidad del proceso de escrutinio y los jurados electorales especiales resuelvan las impugnaciones o reclamos que pudieran presentarse sobre las actas electorales. La proclamación oficial de las autoridades electas y la entrega de credenciales corresponden a una etapa posterior, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras no se complete ese procedimiento, la situación final en distritos como San Juan de Lurigancho dependerá de las reglas de sucesión aplicables en cada caso particular y de las decisiones que adopten los organismos electorales competentes.

Una mano coloca un papel en una urna con el símbolo de la ONPE, junto a una cédula impresa y un mapa de Perú
Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién será el próximo alcalde de San Juan de Lurigancho?

De mantenerse la tendencia actual del escrutinio, Jesús Maldonado continuará al frente de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho tras la victoria de Somos Perú en la contienda distrital. Su posible permanencia en el cargo se produce pese a la prohibición de reelección inmediata para alcaldes, gracias al mecanismo que le permitió asumir la cabeza de lista tras la renuncia del candidato original.

El caso de San Juan de Lurigancho se suma a otros distritos limeños donde autoridades en ejercicio lograron mantenerse en la contienda electoral mediante fórmulas similares, un fenómeno que generó atención por la cantidad de casos registrados en la capital durante este proceso electoral.

Una mano deposita una cédula en una urna con el logotipo de la ONPE, rodeada por dos edificios institucionales, una medalla y un varayoc.
Un voto depositado en una urna de la ONPE representa la elección de autoridades municipales y regionales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo asumirá el nuevo alcalde?

El inicio de la gestión municipal para el periodo entrante está sujeto al calendario oficial que establece el JNE una vez concluidas todas las etapas del proceso electoral, que incluyen la resolución de eventuales impugnaciones, la proclamación de resultados y la entrega de credenciales a las autoridades electas.

En distritos como San Juan de Lurigancho, donde la diferencia de votos resultó amplia desde las primeras etapas del conteo, el margen de incertidumbre sobre el resultado final se redujo de forma considerable, aunque la confirmación definitiva depende de que se agoten los plazos y procedimientos que contempla la normativa electoral vigente.

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