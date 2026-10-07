Cuatro de cada cinco peruanos son sedentarios y un proyecto juvenil busca revertirlo entre adultos mayores de Lima Sur

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En el Perú, cuatro de cada cinco personas llevan una vida sedentaria, una condición que el Instituto Nacional de Salud (INS) vincula con un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad y otras afecciones. Frente a este panorama, un proyecto juvenil impulsado en Villa María del Triunfo, al sur de Lima, lleva el deporte adaptado a los adultos mayores de su comunidad y acaba de obtener un reconocimiento nacional por su labor.

Se trata de Proyecto Kallpa, iniciativa ganadora de la categoría Deportes del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 2026. Su creador, Luis Fernando Alvarado Moreno, desarrolló la propuesta en el asentamiento José Carlos Mariátegui con el objetivo de ofrecer alternativas de actividad física a una población que, en muchos casos, enfrenta barreras económicas o sociales para acceder a espacios deportivos convencionales.

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El desafío adquiere mayor dimensión si se considera el ritmo de envejecimiento de la población peruana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el primer trimestre de 2026 el 44,9% de los hogares del país contaba con al menos una persona de 60 años a más, una proporción que se eleva al 46,1% en Lima Metropolitana.

“Kallpa nació con la convicción de que el deporte también puede transformar la vida de nuestros adultos mayores. Queremos que encuentren un espacio donde puedan mantenerse activos, compartir con otras personas y sentirse acompañados. Este reconocimiento nos motiva a seguir fortaleciendo la iniciativa para llegar a más personas y demostrar que nunca es tarde para mejorar nuestra calidad de vida”, señaló Alvarado Moreno, impulsor del proyecto.

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Taichí, baile y básquet adaptado como herramientas de integración comunitaria

El proyecto organiza sesiones de taichí, baile, vóley y básquet adaptado, diseñadas según las capacidades físicas de cada participante. Las actividades cuentan con el acompañamiento de especialistas y voluntarios, que adaptan los ejercicios para garantizar la seguridad y la participación activa de todos los asistentes.

Cuatro de cada cinco peruanos son sedentarios y un proyecto juvenil busca revertirlo entre adultos mayores de Lima Sur

La propuesta no se limita al componente físico. Entre los beneficiarios se encuentran personas dedicadas al reciclaje y al comercio ambulatorio, sectores que suelen enfrentar situaciones de vulnerabilidad económica y social. Para este grupo, los encuentros deportivos funcionan también como espacios de socialización que contribuyen a reducir el aislamiento, una problemática frecuente entre los adultos mayores de sectores populares.

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Las olimpiadas para adultos mayores marcaron un hito en la iniciativa

Como parte de su desarrollo, Proyecto Kallpa organizó unas olimpiadas dirigidas específicamente a adultos mayores, un evento que combinó competencia deportiva, recreación y convivencia vecinal. La actividad permitió visibilizar el alcance de la iniciativa dentro de la comunidad de José Carlos Mariátegui y consolidar la participación de un número creciente de vecinos.

Este tipo de eventos responde a una estrategia más amplia del proyecto, que busca que la actividad física no se perciba como una obligación aislada, sino como parte de una rutina social sostenida en el tiempo. La combinación de ejercicio y vínculo comunitario constituye el eje central de la propuesta de Alvarado Moreno.

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El respaldo del sector salud a la actividad física en la vejez

La iniciativa coincide con las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa), que sugiere a las personas adultas mayores realizar aproximadamente 30 minutos diarios de actividad física, de lunes a viernes, de manera progresiva y con ejercicios de fortalecimiento que complementen las caminatas regulares.

Para el Minsa, el concepto de envejecimiento saludable no se limita a la extensión de los años de vida, sino que incluye la preservación de la autonomía y el bienestar físico, mental y social de las personas mayores. En ese marco, tanto la actividad física como una vida social activa se consideran factores determinantes para conservar la capacidad funcional y la independencia en esta etapa.

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Un modelo que articula deporte, voluntariado y participación comunitaria

El reconocimiento obtenido en el Premio Nacional de la Juventud pone en relieve un modelo que combina deporte adaptado, trabajo voluntario, acompañamiento especializado y participación vecinal. La distinción permite que la experiencia desarrollada en Villa María del Triunfo se conozca más allá de los límites de su comunidad original.

En un contexto donde casi 45 de cada 100 hogares peruanos tienen al menos una persona adulta mayor, iniciativas como Kallpa representan una alternativa para acercar la práctica deportiva a los propios entornos de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a ella. El proyecto se mantiene activo en José Carlos Mariátegui, con la expectativa de ampliar su cobertura a otros sectores de Lima Sur.

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