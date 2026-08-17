Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 17 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,92 soles, mostrando un incremento del 0,6% respecto al precio de cierre previo de 3,9 soles, según la fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,46%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,58%.

El euro frente al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, logrando un incremento en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 7,19%, ligeramente superior a la volatilidad de referencia de 7,17%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado.

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