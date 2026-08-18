El queso peruano busca conquistar nuevos mercados: 2.099 productores son impulsados por el Midagri

El programa articula asistencia técnica, acciones sanitarias y apoyo comercial para optimizar la producción, impulsar el valor agregado y ampliar los mercados de las organizaciones lácteas. Foto: Inacal

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El sector lácteo peruano busca elevar la calidad de sus productos y ampliar sus oportunidades comerciales. Hasta julio de este año, el proyecto ProLácteos, ejecutado por Agromercado bajo la conducción del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), brindó atención a 2.099 productores de leche y 87 plantas artesanales de queso en Cajamarca, La Libertad, Junín, Ayacucho y Arequipa.

La intervención combina asistencia técnica, acciones sanitarias y acompañamiento comercial con el propósito de mejorar los procesos de producción y transformación. El programa también viene promoviendo mecanismos que permitan a las organizaciones lácteas agregar valor a sus productos y acceder a nuevos espacios de comercialización.

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Control sanitario y capacitación para productores

Uno de los componentes del proyecto estuvo enfocado en reforzar las condiciones sanitarias de la actividad ganadera. En coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), se efectuaron pruebas para detectar tuberculosis y brucelosis bovina en 285 hatos, que en conjunto reúnen más de 3.000 cabezas de ganado.

La formación también comprendió buenas prácticas de ordeño, higiene, alimentación y sanidad animal, además de procedimientos vinculados con el control de calidad de la leche. En las plantas queseras se abordaron las Buenas Prácticas de Manufactura, saneamiento, higiene y procesamiento, conocimientos necesarios para avanzar hacia el certificado del Sistema Integrado de Producción (SIP).

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El proyecto reforzó la sanidad ganadera mediante pruebas de tuberculosis y brucelosis bovina en 285 hatos, con más de 3.000 animales, en coordinación con Senasa. Foto: Andina

Más de 19.000 horas de asistencia técnica

El acompañamiento desarrollado por ProLácteos se tradujo en 106 capacitaciones y un total de 19.793 horas de asistencia técnica. De este tiempo, 11.196 horas estuvieron destinadas a los hatos lecheros y otras 8.597 horas se concentraron en las plantas artesanales de quesos.

Estas actividades buscan que los beneficiarios mejoren sus procesos productivos y cumplan con los estándares requeridos para fortalecer su oferta. De esta manera, el proyecto apunta a que las organizaciones cuenten con mejores condiciones para avanzar en la transformación y comercialización de sus productos.

Quesos peruanos buscan nuevos espacios comerciales

En Cajamarca se instalaron dos módulos demostrativos de maduración de quesos, que ya iniciaron operaciones con la incorporación progresiva de los primeros lotes. La iniciativa permitirá validar y estandarizar los procedimientos de maduración antes de evaluar su ampliación y posterior comercialización.

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El impulso comercial también se reflejó en la participación de nueve organizaciones en el Salón del Queso, donde registraron ventas directas por más de S/ 26.000 y concretaron citas con siete empresas. A ello se sumó la presencia de cuatro organizaciones en Expo Agraria Arequipa 2026, con ventas por S/ 26.454 y la negociación de un lote de 30 kilogramos destinado a ollas comunes.

ProLácteos realizó 106 capacitaciones y brindó 19.793 horas de asistencia técnica, de las cuales 11.196 se dirigieron a hatos lecheros y 8.597 a plantas artesanales de queso. Foto: Andina

Reconocimientos en concursos regionales

La mejora de la calidad también se vio reflejada en distintas competencias. En el Concurso Macrorregional de Quesos Centro 2026, siete organizaciones de Ayacucho obtuvieron dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. En tanto, tres organizaciones de Junín participaron en el certamen y una consiguió un reconocimiento en su categoría.

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Durante la Feria Fongal Cajamarca 2026, dos organizaciones alcanzaron el primer y tercer puesto en la elaboración de quesos, mientras que otra obtuvo el tercer lugar en el concurso de tablas.

Con estas acciones, Agromercado, mediante ProLácteos, busca fortalecer la producción láctea, mejorar la transformación de los derivados y generar mejores condiciones para el acceso de los productores a los mercados, según destacó el Midagri.