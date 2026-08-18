Perú
Agregar Infobae enGoogle

Diputado de Renovación Popular propone cadena perpetua para sicarios, extorsionadores y violadores sexuales

El proyecto busca establecer nuevas circunstancias agravadas y fortalecer la función preventiva y disuasoria de las sanciones penales

Collage de autobuses de pasajeros, una persona con capucha empuñando una pistola y un símbolo con la letra R mayúscula en un cuadrado blanco
Una persona encapuchada empuñando un arma ilustra la iniciativa legislativa en Perú para fortalecer las penas contra la delincuencia en el transporte público y otros delitos graves. (Infobae Perú/Agencia Andina)
Guardar

El diputado José Baella Malca, de Renovación Popular, presentó una iniciativa legislativa que propone modificar diversos artículos del Código Penal con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos considerados de especial gravedad. La propuesta contempla cambios relacionados con el sicariato, la violación sexual, la extorsión y la corrupción de funcionarios.

Según informó Andina Noticias, el proyecto plantea establecer cadena perpetua para los delitos de sicariato y conspiración y ofrecimiento para cometer sicariato, contemplados en los artículos 108-C y 108-D del Código Penal. La iniciativa también propone aplicar esta sanción para determinadas modalidades de violación sexual previstas en los artículos 171, 172 y 174.

PUBLICIDAD

Clínicas dentales bajo amenaza: denuncian extorsiones y ataques contra odontólogos en el país. (Foto: Captura video/24 Horas)
Clínicas dentales bajo amenaza: denuncian extorsiones y ataques contra odontólogos en el país. (Foto: Captura video/24 Horas)

Cadena perpetua

En el caso de los delitos sexuales, la propuesta comprende la violación de una persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, la violación de una persona en incapacidad de brindar su libre consentimiento y la violación de una persona bajo autoridad o vigilancia. La iniciativa busca que estas conductas reciban una sanción acorde con el nivel de afectación de los bienes jurídicos protegidos.

El proyecto también plantea modificar el artículo 200 del Código Penal, referido al delito de extorsión, mediante la incorporación de un nuevo supuesto agravado. De esta manera, se busca reforzar la respuesta penal frente a determinadas conductas vinculadas con la extorsión contra el transporte público.

PUBLICIDAD

Menor de 16 años es madre de tres niños producto de las violaciones sexuales que sufría por su padrastro, en Cajamarca
Menor de 16 años es madre de tres niños producto de las violaciones sexuales que sufría por su padrastro, en Cajamarca | Foto referencial: Andina

Cambios por corrupción

La propuesta legislativa incluye, además, una modificación del artículo 384 del Código Penal, correspondiente al delito de colusión agravada. El objetivo es establecer consecuencias penales más severas para aquellas conductas que constituyan circunstancias agravadas dentro de este delito contra la administración pública.

De acuerdo con la exposición de motivos citada por Andina Noticias, Baella Malca sostiene que las modificaciones permitirían fortalecer la función preventiva y disuasoria de las penas. El documento señala que la medida busca brindar una respuesta proporcional frente a delitos que afectan bienes jurídicos como la vida, la libertad e indemnidad sexual, el patrimonio, la seguridad ciudadana y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Actualmente, el Código Penal ya contempla la cadena perpetua para la violación sexual de menores de 14 años. Asimismo, la Ley N.° 32446, que incorporó el delito de criminalidad sistemática, establece esta sanción para determinados delitos, como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, cuando sean cometidos mediante el uso de determinadas armas, municiones o artefactos explosivos.

Corrupción - soborno
Corrupción - soborno

Prisión preventiva contra banda de extorsionadores

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 15 presuntos integrantes de ‘La red del silencio’, organización investigada por el cobro de cupos a empresas y transportistas en el Callao y Lima Norte. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FISCALIA) del Callao, que atribuye a los imputados los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada.

Los investigados —entre ellos Pablo Quezada, Alberto Sevilla, Delia Moreno, Renzo Arcelles y José Tablante, junto a otros diez acusados— habrían exigido pagos diarios de entre S/10 y S/70 por vehículo a conductores, cobradores y propietarios de unidades de transporte. Las amenazas se canalizaban a través de grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales, y podían incluir imágenes de armas de fuego y explosivos. Entre las empresas afectadas figuran TransLima S.A. y Holding Real Express S.A., y la pesquisa identifica más de 190 choferes y unidades perjudicadas en zonas como Oquendo, San Martín de Porres y Los Olivos.

Diez retratos de personas con rostros pixelados sobre un fondo de malla ciclónica y alambre de púas, con el logo del Ministerio Público del Perú y texto
La Fiscalía del Perú logró prisión preventiva para 15 presuntos integrantes de ‘La red del silencio’, organización criminal investigada por extorsión a transportistas en Callao y Lima. (Foto: Ministerio Público)

El caso tomó impulso tras un megaoperativo ejecutado el 23 y 24 de junio de 2026 de forma simultánea en Lima, Callao y Chimbote, a cargo del Ministerio Público en coordinación con la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de la Policía Nacional del Perú (PNP), que permitió intervenir a 18 personas. Dos de los investigados, Auriani Díaz y César Quezada, recibieron detención domiciliaria con reglas de conducta por tres años. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Lía Balarezo Ramírez, con el apoyo de los fiscales Helen Lozano, Diego Fuentes y Doris Delgado.

Temas Relacionados

ExtorsiónSicariatoInseguridadRenovación Popular

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Nueva estrategia contra el crimen?: Mininter apuesta por más policías y tecnología en las calles

El ministro César Astudillo anuncia un incremento de efectivos y nuevas herramientas tecnológicas para enfrentar a las bandas criminales, en medio de cuestionamientos sobre la efectividad y el alcance de las estrategias de seguridad

¿Nueva estrategia contra el crimen?: Mininter apuesta por más policías y tecnología en las calles

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

El atacante peruano habló sin filtros sobre la exigencia de vestir la blanquiazul, el próximo duelo ante su exclub en Chongoyape y su sueño de llegar a la Bicolor

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

Multan con más de S/ 400 mil a banco peruano por llamadas spam

La Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 del Indecopi determinó que la entidad financiera no acreditó contar con autorización previa para efectuar comunicaciones comerciales a consumidores

Multan con más de S/ 400 mil a banco peruano por llamadas spam

Panamericana Sur podría volver a tener tránsito esta noche tras los huaicos: Provías revela qué falta para liberar la vía

El subdirector de Conservación Vial de Provías Nacional, Estuardo Tello, explicó que los trabajos avanzan desde Atico y Ocoña y que la carretera podría reabrirse esta noche, si las lluvias lo permiten

Panamericana Sur podría volver a tener tránsito esta noche tras los huaicos: Provías revela qué falta para liberar la vía

DANA Aníbal deja tragedia en Arequipa: adulta mayor murió al intentar caminar por la Panamericana Sur bloqueada por huaicos

La adulta mayor viajaba con su esposo cuando los huaicos interrumpieron su recorrido. Ambos descendieron del bus para intentar superar el bloqueo

DANA Aníbal deja tragedia en Arequipa: adulta mayor murió al intentar caminar por la Panamericana Sur bloqueada por huaicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

César Hinostroza: PJ rechaza definitivamente su intento para ya no ser procesado por organización criminal con ley del Congreso

Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

ENTRETENIMIENTO

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

DEPORTES

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”