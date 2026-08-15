Minsa prorroga emergencia por sarampión ante riesgo de propagación en Lima y 11 regiones

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Decreto Supremo N.° 013-2026-SA, prorrogó por 90 días calendario, desde el 15 de agosto de 2026, la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de la Provincia Constitucional del Callao.
La medida responde a la persistencia de contagios registrados durante las últimas semanas. Según el análisis del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), hasta la semana epidemiológica 30-2026 se identificaron casos de esta enfermedad en 40 provincias y 118 distritos del territorio nacional. Puno concentra el 32,5 % de los distritos afectados y mantiene una transmisión activa.
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El escenario epidemiológico también muestra una concentración importante en cuatro jurisdicciones. Puno registra 52 distritos comprometidos, seguido por Arequipa, con 21; Cusco, con 14; y Lima Metropolitana, con 12. En conjunto, estos territorios reúnen el 83,9 % de las localidades perjudicadas por la circulación del virus, según la evaluación realizada por las autoridades sanitarias.
El reporte revela, además, que 45 de los 118 distritos afectados presentan transmisión sostenida durante más de cuatro semanas consecutivas. A ello se suman 10 jurisdicciones, principalmente situadas en Puno, donde persisten focos epidémicos durante más de 12 semanas. Este comportamiento mantiene la alerta entre las instituciones responsables del seguimiento y control de enfermedades transmisibles.
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Durante el nuevo periodo de vigencia, el sector Salud continuará con la ejecución del Plan de Acción destinado a enfrentar la emergencia. Las actividades comprenderán vigilancia epidemiológica, prevención, control y atención de pacientes, con participación de las entidades competentes. Asimismo, se mantendrán las intervenciones necesarias para detectar oportunamente nuevos casos y reducir las posibilidades de propagación hacia otras zonas.
La disposición gubernamental también autoriza la continuidad de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios indispensables para responder a la contingencia. Estos recursos deberán utilizarse exclusivamente en las acciones contempladas dentro de la normativa vigente y estarán orientados a fortalecer las intervenciones sanitarias establecidas para este periodo.
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Vacunación, principal medida preventiva
La inmunización constituye la principal herramienta para prevenir el sarampión y limitar su propagación. Ante este escenario, el ministro de Salud, Luis Dyer, exhortó a padres de familia y cuidadores a verificar que los menores tengan su esquema completo. También recomendó acudir oportunamente a los establecimientos sanitarios para completar las dos dosis necesarias para alcanzar una protección adecuada frente a la enfermedad.
El Minsa pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y prestar atención a posibles manifestaciones compatibles con el sarampión. Entre las señales más frecuentes figuran la fiebre y la aparición de erupciones en la piel. Frente a estos síntomas, la recomendación es acudir a un servicio médico para recibir evaluación y orientación profesional.
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La extensión de la emergencia busca reforzar las acciones desplegadas frente a una enfermedad altamente contagiosa. Las autoridades sanitarias continuarán monitoreando el comportamiento de los casos, especialmente en las regiones con transmisión sostenida, mientras impulsan medidas destinadas a incrementar la protección mediante la vacunación y la detección temprana.
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