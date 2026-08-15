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Minsa prorroga emergencia por sarampión ante riesgo de propagación en Lima y 11 regiones

El sarampión ya registra presencia en 40 provincias y 118 distritos a nivel nacional, según el análisis del CDC Perú correspondiente a la semana epidemiológica 30-2026

Puno, Arequipa, Cusco y Lima Metropolitana concentran el 83,9 % de los distritos afectados, con 52, 21, 14 y 12 jurisdicciones comprometidas, respectivamente - Créditos: Andina.
Puno, Arequipa, Cusco y Lima Metropolitana concentran el 83,9 % de los distritos afectados, con 52, 21, 14 y 12 jurisdicciones comprometidas, respectivamente - Créditos: Andina.
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El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Decreto Supremo N.° 013-2026-SA, prorrogó por 90 días calendario, desde el 15 de agosto de 2026, la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de la Provincia Constitucional del Callao.

La medida responde a la persistencia de contagios registrados durante las últimas semanas. Según el análisis del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), hasta la semana epidemiológica 30-2026 se identificaron casos de esta enfermedad en 40 provincias y 118 distritos del territorio nacional. Puno concentra el 32,5 % de los distritos afectados y mantiene una transmisión activa.

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El escenario epidemiológico también muestra una concentración importante en cuatro jurisdicciones. Puno registra 52 distritos comprometidos, seguido por Arequipa, con 21; Cusco, con 14; y Lima Metropolitana, con 12. En conjunto, estos territorios reúnen el 83,9 % de las localidades perjudicadas por la circulación del virus, según la evaluación realizada por las autoridades sanitarias.

Puno mantiene una transmisión activa y concentra el 32,5 % de los distritos afectados, por lo que permanece como una de las principales zonas de preocupación epidemiológica - Créditos: Andina.
Puno mantiene una transmisión activa y concentra el 32,5 % de los distritos afectados, por lo que permanece como una de las principales zonas de preocupación epidemiológica - Créditos: Andina.

El reporte revela, además, que 45 de los 118 distritos afectados presentan transmisión sostenida durante más de cuatro semanas consecutivas. A ello se suman 10 jurisdicciones, principalmente situadas en Puno, donde persisten focos epidémicos durante más de 12 semanas. Este comportamiento mantiene la alerta entre las instituciones responsables del seguimiento y control de enfermedades transmisibles.

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Durante el nuevo periodo de vigencia, el sector Salud continuará con la ejecución del Plan de Acción destinado a enfrentar la emergencia. Las actividades comprenderán vigilancia epidemiológica, prevención, control y atención de pacientes, con participación de las entidades competentes. Asimismo, se mantendrán las intervenciones necesarias para detectar oportunamente nuevos casos y reducir las posibilidades de propagación hacia otras zonas.

La disposición gubernamental también autoriza la continuidad de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios indispensables para responder a la contingencia. Estos recursos deberán utilizarse exclusivamente en las acciones contempladas dentro de la normativa vigente y estarán orientados a fortalecer las intervenciones sanitarias establecidas para este periodo.

La vacunación es la principal medida para prevenir la enfermedad, por lo que el Minsa exhorta a los padres y cuidadores a verificar las dos dosis de los menores y acudir a los establecimientos de salud para completar el esquema - Créditos: Andina.
La vacunación es la principal medida para prevenir la enfermedad, por lo que el Minsa exhorta a los padres y cuidadores a verificar las dos dosis de los menores y acudir a los establecimientos de salud para completar el esquema - Créditos: Andina.

Vacunación, principal medida preventiva

La inmunización constituye la principal herramienta para prevenir el sarampión y limitar su propagación. Ante este escenario, el ministro de Salud, Luis Dyer, exhortó a padres de familia y cuidadores a verificar que los menores tengan su esquema completo. También recomendó acudir oportunamente a los establecimientos sanitarios para completar las dos dosis necesarias para alcanzar una protección adecuada frente a la enfermedad.

El Minsa pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y prestar atención a posibles manifestaciones compatibles con el sarampión. Entre las señales más frecuentes figuran la fiebre y la aparición de erupciones en la piel. Frente a estos síntomas, la recomendación es acudir a un servicio médico para recibir evaluación y orientación profesional.

La extensión de la emergencia busca reforzar las acciones desplegadas frente a una enfermedad altamente contagiosa. Las autoridades sanitarias continuarán monitoreando el comportamiento de los casos, especialmente en las regiones con transmisión sostenida, mientras impulsan medidas destinadas a incrementar la protección mediante la vacunación y la detección temprana.

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