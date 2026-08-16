Tasa de desempleo en Lima se ubica en 4,7 %, cifra más baja registrada en capital de Perú

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Lima, 15 ago (EFE).- La tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en el segundo trimestre del año en 4,7 %, la cifra más baja registrada históricamente por la encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El INEI informó este sábado en su informe técnico que en comparación con el mismo trimestre de 2025, cuando la cifra se situó en 6,1 %, la tasa de desempleo registró una disminución de 1,4 puntos porcentuales.

En el trimestre mayo-junio-julio de 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 7,7 % (425.800 personas), respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que implica que 5.988.700 personas contaron con empleo en dicho periodo.

Del total de la población ocupada de Lima, el 53,6 % lo integran los hombres y el 46,4 % las mujeres, en este sentido, el INEI destacó que la población ocupada femenina aumentó en 9,5 % (240.600 personas).

Además, en este periodo, aumentó la población ocupada de todos los grupos de edad; de 45 y más años se incrementó en 12,9 %, seguida por el grupo de 14 a 24 años en 5,5 % y de la población de 25 a 44 años en 3,9 %.

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Al comparar el trimestre de análisis, con igual periodo del año 2025, la población ocupada con educación superior universitaria se incrementó en 17,1 %, seguido de aquellos que estudiaron educación superior no universitaria en 8,6 %, en tanto, disminuyó entre los que estudiaron educación primaria o menor nivel en 8,9 %.

Además, en el trimestre mayo-junio-julio, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima se ubicó en 2.312,6 soles (683 dólares o 591 euros) y en comparación con igual trimestre del año anterior, se incrementó en 4,6 %.

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A nivel nacional, en el segundo trimestre de 2026, la población ocupada del país fue de 17,78 millones personas, una cifra superior en 1,8 % (315.900 personas), en comparación con similar periodo del año anterior.

En cuanto a la tasa de desempleo, se ubicó en 4,2 % y respecto a igual trimestre de 2025 (5,9 %), presentó una reducción de 1,7 puntos porcentuales. EFE