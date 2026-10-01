Perú

UNI concede grado Honoris Causa a Julio Velarde, presidente del BCRP

El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia encabezada por el rector Arturo Talledo, en la que el economista destacó la importancia de preservar la estabilidad de precios y la autonomía de la autoridad monetaria

Durante la ceremonia, Velarde resaltó la necesidad de mantener la inflación baja y estable como parte fundamental de la política monetaria.
Durante la ceremonia, Velarde resaltó la necesidad de mantener la inflación baja y estable como parte fundamental de la política monetaria. Foto: Andina
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) incorporó a su claustro académico a Julio Velarde Flores, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), al otorgarle el grado de Doctor Honoris Causa. La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la institución, Arturo Talledo Coronado, quien entregó la distinción en reconocimiento a la trayectoria profesional del economista y su aporte al país.

Durante el acto, Velarde abordó la importancia de preservar una inflación baja y estable como uno de los principales objetivos de la política monetaria. El titular del BCRP recordó la implementación del esquema de metas de inflación en el Perú y sostuvo que el país no debería considerar normal registrar niveles superiores a los observados en las economías desarrolladas.

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Velarde destaca importancia de mantener una inflación baja

“¿Por qué el Perú va a tener que aceptar una inflación más alta que la del mundo desarrollado? [...] En todo el mundo la gente aprecia una inflación baja y estable, que es lo que buscamos”, afirmó Velarde durante su exposición ante la comunidad universitaria.

El presidente del Banco Central también defendió la autonomía de la institución como una herramienta para mantener las decisiones monetarias al margen del ciclo político. En esa línea, señaló que recurrir a una mayor inflación para impulsar la actividad económica puede generar resultados temporales, pero no permite sostener un crecimiento en el largo plazo.

“Si uno cree que va a estimularse la economía con inflación, la respuesta después termina siendo nula. Solo tiene impacto de corto plazo [...] y el daño después es mayor”, señaló durante su exposición.
Velarde también resaltó la importancia de preservar la autonomía del Banco Central para evitar que las decisiones monetarias estén condicionadas por el ciclo político.
Velarde también resaltó la importancia de preservar la autonomía del Banco Central para evitar que las decisiones monetarias estén condicionadas por el ciclo político. Foto: UNI

El rol del BCRP frente a escenarios adversos

Velarde recordó distintos episodios de la historia económica peruana y explicó que uno de los objetivos de su gestión ha sido disminuir la exposición del país ante situaciones de crisis de gran magnitud. Para ello, destacó las medidas desarrolladas en materia cambiaria y el fortalecimiento de las reservas internacionales como mecanismos para enfrentar escenarios adversos.

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Al concluir su intervención, el titular del BCRP agradeció el reconocimiento otorgado por la UNI y consideró que la distinción no correspondía únicamente a su trayectoria personal, sino también al trabajo desarrollado por la institución que dirige. “Creo que es una distinción más al Banco Central que a mí mismo, pues le agradezco profundamente”, subrayó.

Rector de la UNI recuerda vínculo de Velarde con la universidad

El rector Arturo Talledo resaltó la trayectoria del economista y recordó que Velarde tuvo un vínculo previo con la Universidad Nacional de Ingeniería. Según señaló, en 1970 rindió el examen de admisión de esta casa de estudios y obtuvo el segundo puesto en el orden de mérito general.

Talledo sostuvo que la carrera profesional del presidente del BCRP ha estado marcada por el rigor y la disciplina. Asimismo, indicó que la universidad decidió incorporarlo a su claustro precisamente durante el año en que la institución conmemora su 150 aniversario.

La ceremonia contó con la participación del vicerrector académico, José Carlos Matías León; el vicerrector de Investigación, Warren Reátegui Romero; el decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, Luis Américo Cabezas Vega; y la secretaria general, Catterine Anco Alarcón. También asistieron decanos, representantes estudiantiles e invitados.

El rector Arturo Talledo destacó la carrera profesional de Velarde y recordó su relación previa con la Universidad Nacional de Ingeniería.
El rector Arturo Talledo destacó la carrera profesional de Velarde y recordó su relación previa con la Universidad Nacional de Ingeniería. Foto: difusión

UNALM también reconoce a Julio Velarde

El reconocimiento de la UNI se produjo días después de que Velarde fuera incorporado al claustro de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) como Doctor Honoris Causa. La ceremonia tuvo lugar luego de que jurara nuevamente como presidente del BCRP para el periodo 2026-2031, con lo que inició un quinto periodo consecutivo al frente de la autoridad monetaria.

Durante el acto, el rector de la UNALM, Alberto Barrón López, entregó a Velarde los símbolos académicos correspondientes y destacó su desempeño al frente del Banco Central. En su intervención, resaltó su aporte a la estabilidad económica y su trayectoria profesional.

Por su parte, Velarde señaló que la apertura comercial ha sido uno de los principales motores del crecimiento peruano y vinculó el desempeño económico con el incremento de las exportaciones. También destacó la importancia de la disciplina macroeconómica y sostuvo que el manejo fiscal prudente constituye un elemento necesario para sostener el crecimiento.

El reconocimiento de la UNALM se produjo además en un contexto marcado por las perspectivas económicas para el país y los posibles efectos del Fenómeno El Niño. En su último Reporte de Inflación, el BCRP redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento para 2026 y elevó de 0,7 a 0,9 puntos porcentuales el impacto negativo estimado del evento climático sobre el PBI de este año.

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