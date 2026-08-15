Sismo en Perú: ¿Los bancos pueden seguir cobrando el crédito hipotecario si tu casa fue destruida en un terremoto?

Si tu casa se destruye, sí tienes que seguir pagando el crédito hipotecario. - Crédito AFP

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Los recientes sismos en Latinoamérica (y en Junín), con videos difundidos donde se veían a casas destruirse, a edificios caerse y gente lamentando la pérdida de sus hogares, han ‘encendido las alarmas’ de los peruanos.

No solo ahora se está poniendo énfasis en las recomendaciones que se deben tomar si ocurre un desastre de tal magnitud en el país, sino también surgen preguntas alrededor. Como se sabe, un sector de la población ha comprado su casa con créditos hipotecarios. Si bien ellos seguramente hayan firmado condiciones que incluyen seguros que cubrirían daños en estos casos, aún puede surgir la duda de qué pasaría si si destruyen sus hogares.

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Si tu hogar se destruye, ya sea departamento o casa, y estabas pagando un crédito hipotecario, deberás seguir pagándolo. Sin embargo, se debe detallar que esto no significa que deberás asumir el costo de reconstruir tu casa y, además, seguir pagando el crédito.

Conoce qué es un crédito hipotecario. Video: YouTube SBS Perú

El seguro contra riesgo

Normalmente, los créditos hipotecarios en las entidades financieras en Perú incluyen el pago de un seguro contra el riesgo, además del seguro de desgravamen —este paga tu deuda en caso de fallecimiento o incapacidad permanente—.

En pocas palabras, estos son seguros que protegen tu inmueble de eventuales siniestros o daños materiales por imprevistos como incendios, sismos, daños estructurales o de instalaciones. Pero se debe mencionar, que solo cubre el valor de edificación del inmueble, no el valor del terreno.

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Es decir, si tu casa se cae o tu departamento queda inhabitable, este seguro se activa y cubre, normalmente, el valor actual de cuánto costaría regresarlo a cómo estaba. Es decir, esto estaría cubierto. Como señalan expertos, como Fernando Zegarra, abogado, quien declaró a Latina, la políza de este puede cubrir la deuda total o parcial, y no hay ninguna ley que obligue a contratar este seguro.

Esto no tiene nada que ver con el crédito hipotecario. El crédito se te seguirá requiriendo y lo tendrás que pagar igual.

Militares con cascos blancos remueven escombros de viviendas destruidas en Junín, Perú, tras un sismo que causó 6 fallecidos y 300 damnificados. (Gobierno Regional de Junín)

¿Y el seguro de desgravamen?

Cuando contratas un crédito hipotecario a lo que sí estás obligado a contratar es un seguro de desgravamen. Esto cubre tu deuda entera en caso de que fallezcas o quedes incapacitado permanentemente.

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“Es un seguro que cubre el pago de la deuda contraída con una entidad del sistema financiero, en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente. Este seguro es opcional en el caso de créditos como personal, vehicular, tarjetas de crédito, entre otros. Sin embargo, en créditos hipotecarios, sigue siendo un requisito necesario”, aclara la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

No dejará de pagar tu crédito hipotecario si ocurre un sismo. - Crédito Dreamstime

Pero la Superintendencia informa que al contratar un crédito hipotecario sí podrás tomar el seguro de desgravamen con la compañía aseguradora de tu elección o incluso endosar tu seguro de vida, siempre que el mismo cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la entidad financiera.

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Por eso se recomienda leer y conocer los documentos que uno ha firmado al momento de contratar un crédito hipotecario, para saber por qué concepto está pagando y cómo lo beneficia a uno mismo estos cobros extras y en qué caso se activan.