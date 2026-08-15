Perú
Agregar Infobae enGoogle

Mincetur busca acelerar reactivación del turismo y plantea agenda con gremios del sector

El encuentro permitió definir prioridades para el sector, con énfasis en mejorar la conectividad, facilitar la inversión, fortalecer nuevos segmentos turísticos y prevenir riesgos que puedan afectar la competitividad de los destinos

La reunión destacó la necesidad de aumentar las frecuencias aéreas, abrir nuevas rutas y optimizar las condiciones operativas de los aeropuertos.
La reunión destacó la necesidad de aumentar las frecuencias aéreas, abrir nuevas rutas y optimizar las condiciones operativas de los aeropuertos. Foto: Peruvian Airlines
Guardar

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) puso en marcha una agenda de trabajo con los principales gremios turísticos del país para identificar medidas que permitan impulsar la recuperación de la actividad y mejorar su desempeño. El ministro Rogers Valencia encabezó el encuentro, orientado a recoger las principales demandas del sector y reforzar la coordinación entre el Estado y los empresarios.

La reunión permitió revisar una serie de asuntos vinculados con la competitividad de los destinos y las condiciones para el desarrollo de la industria turística. Entre los temas analizados estuvieron la conectividad aérea, la promoción de los destinos, la seguridad, la accesibilidad, la formalización y las necesidades de infraestructura.

PUBLICIDAD

Conectividad y acceso a destinos

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de ampliar las frecuencias aéreas y promover nuevas rutas tanto dentro del país como hacia mercados internacionales. Los participantes también plantearon la importancia de mejorar las condiciones operativas de los aeropuertos para facilitar el desplazamiento de visitantes.

La situación de Machu Picchu también formó parte de la agenda, particularmente en lo relacionado con la optimización de las vías de acceso a este atractivo. El objetivo es contribuir a una experiencia turística adecuada y fortalecer las condiciones de uno de los principales destinos del país.

La agenda incluyó aspectos como conectividad aérea, promoción turística, seguridad, accesibilidad, formalización e infraestructura.
La agenda incluyó aspectos como conectividad aérea, promoción turística, seguridad, accesibilidad, formalización e infraestructura. Foto: Terandes

Turismo de reuniones y prevención

Los gremios también destacaron el potencial del turismo de reuniones y la necesidad de continuar desarrollando segmentos que puedan generar un mayor crecimiento para la actividad. Estas propuestas fueron incorporadas a la discusión sobre las prioridades que deberán atenderse en coordinación entre el sector público y privado.

PUBLICIDAD

Otro de los asuntos planteados fue la adopción de medidas preventivas frente a eventuales impactos del Fenómeno El Niño y otras situaciones que puedan afectar la competitividad de los destinos. La prevención fue considerada parte de las acciones necesarias para reducir riesgos sobre la actividad turística.

“Mantenemos una política de puertas abiertas y de trabajo coordinado. La articulación permanente con el sector privado es indispensable para identificar soluciones concretas, atender los desafíos y elevar la competitividad de nuestros destinos”, señaló el ministro Rogers Valencia.

Mincetur plantea cambios normativos

Valencia también subrayó la necesidad de contar con una normativa más ágil y eficiente para el sector. Según indicó, este enfoque debe facilitar el desarrollo de las empresas y contribuir a generar mejores condiciones para la inversión y la prestación de servicios turísticos.

Los gremios resaltaron el potencial del turismo de reuniones y de otros segmentos para impulsar el crecimiento del sector.
Los gremios resaltaron el potencial del turismo de reuniones y de otros segmentos para impulsar el crecimiento del sector. Foto: Rumbos del Perú

A su turno, la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, reafirmó el compromiso de mantener las acciones que ya se encontraban en marcha y fortalecer o modificar aquellas que requieran mejoras. Este trabajo, señaló, continuará desarrollándose de manera coordinada con los representantes del sector privado.

Gremios participaron en la reunión

En la jornada participaron Dietrich Buer, vicepresidente de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP); Gabriela Fiorini Travi, presidenta de la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas del Perú (AFEET); Freddy Gamarra Elías, gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA PERÚ); Patricia Campos Cisneros, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT); y Claudia Medina Samaniego, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR).

También estuvieron presentes Martín Romero, vicepresidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE); Denisse Mac Cubbin, directora ejecutiva del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima (Buró Lima); Cecilia Poggi de Motti, gerente general de la Asociación Peruana de Agentes Afiliados a IATA (APAAI); y Javier Vargas Guimaray, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP).

Temas Relacionados

Minceturturismoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La paradoja educativa de la inteligencia artificial

Un estudio con alumnos de secundaria en China, difundido por Jaime Saavedra del Banco Mundial, halló más rapidez al usar herramientas digitales, pero caídas marcadas en evaluaciones cuando debieron trabajar solos

La paradoja educativa de la inteligencia artificial

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

La actriz contó que una representante de la productora priorizó invitarla a un taller y no atendió de inmediato su denuncia contra Erick García, pese a mostrar pruebas y pedir la separación del acusado

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Resultados del examen de admisión UNI 2026-II: link oficial para visualizar el puntaje de las pruebas

La casa de estudios pone a disposición la lista completa, disponible en línea tras la culminación de las evaluaciones presenciales y el proceso de verificación

Resultados del examen de admisión UNI 2026-II: link oficial para visualizar el puntaje de las pruebas

Mango peruano en riesgo: El Niño podría reducir hasta 60% la producción exportable en la campaña 2026-2027

La posible reducción de la oferta peruana se suma a una menor disponibilidad de Ecuador y a una mayor presencia de Brasil en Europa, mientras productores advierten sobre el impacto que las condiciones climáticas tendrían en las principales zonas de cultivo

Mango peruano en riesgo: El Niño podría reducir hasta 60% la producción exportable en la campaña 2026-2027

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Según información difundida por el IGP, el epicentro se localizó a 58 kilómetros al suroeste de Sechura. En contraste con la actividad registrada, el 13 de agosto no se reportaron movimientos telúricos en ninguna región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

ENTRETENIMIENTO

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

Paolo Guerrero borró un reposteo que hizo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

Javier Masías cuenta cómo bajó 56 kilos en un año: ballet, yoga, reggaetón con humor y una rutina de dos horas al día

DEPORTES

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

El lamento de la líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 tras la derrota ante Argentina en el Mundial: “Tristeza y enojo”

Capitana de Perú expone su frustración entre lágrimas tras derrota con Argentina por Mundial Sub 17 de vóley: “Fueron errores tontos”

Gonzalo Bueno competirá en el Challenger 75 de Kingston, en pista dura, como preparación rumbo a la ‘qualy’ del US Open 2026

Cienciano y la favorable estadística que lo acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 6-1 a Botafogo