Mincetur busca acelerar reactivación del turismo y plantea agenda con gremios del sector

La reunión destacó la necesidad de aumentar las frecuencias aéreas, abrir nuevas rutas y optimizar las condiciones operativas de los aeropuertos. Foto: Peruvian Airlines

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) puso en marcha una agenda de trabajo con los principales gremios turísticos del país para identificar medidas que permitan impulsar la recuperación de la actividad y mejorar su desempeño. El ministro Rogers Valencia encabezó el encuentro, orientado a recoger las principales demandas del sector y reforzar la coordinación entre el Estado y los empresarios.

La reunión permitió revisar una serie de asuntos vinculados con la competitividad de los destinos y las condiciones para el desarrollo de la industria turística. Entre los temas analizados estuvieron la conectividad aérea, la promoción de los destinos, la seguridad, la accesibilidad, la formalización y las necesidades de infraestructura.

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Conectividad y acceso a destinos

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de ampliar las frecuencias aéreas y promover nuevas rutas tanto dentro del país como hacia mercados internacionales. Los participantes también plantearon la importancia de mejorar las condiciones operativas de los aeropuertos para facilitar el desplazamiento de visitantes.

La situación de Machu Picchu también formó parte de la agenda, particularmente en lo relacionado con la optimización de las vías de acceso a este atractivo. El objetivo es contribuir a una experiencia turística adecuada y fortalecer las condiciones de uno de los principales destinos del país.

La agenda incluyó aspectos como conectividad aérea, promoción turística, seguridad, accesibilidad, formalización e infraestructura. Foto: Terandes

Turismo de reuniones y prevención

Los gremios también destacaron el potencial del turismo de reuniones y la necesidad de continuar desarrollando segmentos que puedan generar un mayor crecimiento para la actividad. Estas propuestas fueron incorporadas a la discusión sobre las prioridades que deberán atenderse en coordinación entre el sector público y privado.

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Otro de los asuntos planteados fue la adopción de medidas preventivas frente a eventuales impactos del Fenómeno El Niño y otras situaciones que puedan afectar la competitividad de los destinos. La prevención fue considerada parte de las acciones necesarias para reducir riesgos sobre la actividad turística.

“Mantenemos una política de puertas abiertas y de trabajo coordinado. La articulación permanente con el sector privado es indispensable para identificar soluciones concretas, atender los desafíos y elevar la competitividad de nuestros destinos”, señaló el ministro Rogers Valencia.

Mincetur plantea cambios normativos

Valencia también subrayó la necesidad de contar con una normativa más ágil y eficiente para el sector. Según indicó, este enfoque debe facilitar el desarrollo de las empresas y contribuir a generar mejores condiciones para la inversión y la prestación de servicios turísticos.

Los gremios resaltaron el potencial del turismo de reuniones y de otros segmentos para impulsar el crecimiento del sector. Foto: Rumbos del Perú

A su turno, la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, reafirmó el compromiso de mantener las acciones que ya se encontraban en marcha y fortalecer o modificar aquellas que requieran mejoras. Este trabajo, señaló, continuará desarrollándose de manera coordinada con los representantes del sector privado.

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Gremios participaron en la reunión

En la jornada participaron Dietrich Buer, vicepresidente de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP); Gabriela Fiorini Travi, presidenta de la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas del Perú (AFEET); Freddy Gamarra Elías, gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA PERÚ); Patricia Campos Cisneros, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT); y Claudia Medina Samaniego, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR).

También estuvieron presentes Martín Romero, vicepresidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE); Denisse Mac Cubbin, directora ejecutiva del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima (Buró Lima); Cecilia Poggi de Motti, gerente general de la Asociación Peruana de Agentes Afiliados a IATA (APAAI); y Javier Vargas Guimaray, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP).

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