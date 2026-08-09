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Machu Picchu tendría un nuevo punto de partida para turistas: esta es la propuesta de Mincetur

La iniciativa forma parte de las acciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para descongestionar el acceso al santuario, diversificar los circuitos turísticos y fortalecer la actividad económica en Cusco

La iniciativa se integra a un conjunto de acciones orientadas a ampliar la oferta turística de Cusco y potenciar los beneficios económicos y sociales que genera esta actividad.
La iniciativa se integra a un conjunto de acciones orientadas a ampliar la oferta turística de Cusco y potenciar los beneficios económicos y sociales que genera esta actividad. Foto: Machu Picchu Terra
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) evalúa alternativas para mejorar el traslado de los visitantes hacia uno de los principales atractivos turísticos del país. Durante una visita de trabajo a Cusco, el titular del sector, Rogers Valencia, planteó aprovechar una infraestructura ferroviaria ubicada en el Valle Sagrado para descongestionar el acceso por carretera hacia Machu Picchu.

La propuesta forma parte de una serie de medidas que buscan diversificar la experiencia turística en la región y fortalecer su impacto económico y social. El ministro también abordó iniciativas vinculadas con Choquequirao y sostuvo reuniones con autoridades locales y representantes del sector privado para identificar acciones que permitan elevar la competitividad del destino.

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Pachar podría convertirse en una alternativa para llegar a Machu Picchu

Durante su participación en el Foro Provincial de Prospectiva y Desarrollo Territorial: Cusco al 2040, organizado por la Municipalidad Provincial del Cusco, Valencia explicó que el Mincetur trabaja junto con distintas entidades del Estado y autoridades regionales y locales en nuevas alternativas para el turismo.

Entre las propuestas figura el uso de la estación de tren de Pachar, ubicada cerca de Ollantaytambo, en el Valle Sagrado, como un posible punto de partida para los viajeros que se dirigen al santuario histórico de Machu Picchu. La medida busca disminuir el tráfico vehicular y contribuir a una experiencia más fluida para los turistas.

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En el Foro Cusco al 2040, Rogers Valencia señaló que el Mincetur coordina con entidades públicas y autoridades locales y regionales nuevas alternativas para impulsar el turismo.
En el Foro Cusco al 2040, Rogers Valencia señaló que el Mincetur coordina con entidades públicas y autoridades locales y regionales nuevas alternativas para impulsar el turismo. Foto: Andina

Proyecto Choquequirao busca ampliar el circuito turístico

Otra de las iniciativas destacadas por el ministro fue el Proyecto Turístico Choquequirao, desarrollado en coordinación con ProInversión. La propuesta contempla la implementación de teleféricos, vías de acceso vehicular y caminos de trekking para mejorar la conectividad con este destino.

De acuerdo con lo señalado por Valencia, el proyecto apunta a incrementar el número de visitantes y, al mismo tiempo, generar nuevas posibilidades de empleo e inversión para las comunidades vinculadas con el circuito turístico. La iniciativa se enmarca en el objetivo de ampliar la oferta de destinos que pueden ser visitados en Cusco.

Mincetur coordina acciones con autoridades y gremios

Como parte de su agenda, el titular del Mincetur se reunió con los alcaldes provinciales de Cusco, Luis Pantoja, y de La Convención, Alex Curi, además del presidente de la Mancomunidad Municipal Amazónica de La Convención, Guido Figueroa, entre otras autoridades.

Los encuentros estuvieron orientados a coordinar medidas para impulsar el desarrollo turístico regional mediante la participación conjunta de los distintos niveles de gobierno. La agenda también incluyó reuniones con representantes de los principales gremios turísticos de Cusco en la Cámara de Comercio de la región.

Valencia se reunió con autoridades de Cusco y La Convención para coordinar acciones de impulso al turismo regional.
Valencia se reunió con autoridades de Cusco y La Convención para coordinar acciones de impulso al turismo regional. Foto: NM Viajes

En este último encuentro se revisaron las principales necesidades del sector y los desafíos que enfrenta el turismo en Cusco. También se analizaron propuestas destinadas a fortalecer la competitividad del destino y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad turística.

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