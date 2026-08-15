Destellos en el cielo de Lima durante el terremoto de 2007: el fenómeno detrás de las luces que sorprendieron a millones aquella noche del 15 de agosto

Una calle de Lima muestra destellos de luz en el cielo y reflejos en el asfalto mojado durante el momento de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el terremoto del 15 de agosto de 2007, miles de habitantes de Lima reportaron haber observado destellos luminosos en el cielo mientras el suelo temblaba violentamente por un sismo de magnitud 7,9. Según explicaciones de científicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), estas luces, conocidas como luces de terremoto o EQL por sus siglas en inglés, no fueron un evento independiente, sino un efecto físico directamente vinculado con la energía liberada por las ondas sísmicas del movimiento telúrico que sacudió Pisco e Ica.

La energía del sismo, originada frente a las costas de Chincha y Pisco, a unos 150 kilómetros al sur de Lima, habría transferido cargas eléctricas a la atmósfera, haciéndolas visibles como luminiscencia. El fenómeno se registró poco después de las 18:45, cuando el terremoto comenzó y movilizó a la población, dejando más de 500 muertos y centenares de damnificados en el sur del país. En la memoria colectiva limeña, los destellos blancos que cruzaron el cielo esa noche permanecen como uno de los recuerdos más singulares del desastre.

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El cielo nocturno de Lima registra destellos intensos y difusos de luz blanca sobre la ciudad iluminada durante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ondas sísmicas y luminiscencia: la explicación científica

Investigadores de la PUCP detallaron que el fenómeno se desató cuando las ondas sísmicas que partieron del epicentro alcanzaron la capital. Jorge Heraud, director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó: “Las ondas sísmicas llegaron a Lima y por algún mecanismo transfirieron esta energía a emanaciones de cargas eléctricas. Estas cargas han aflorado y han producido luminiscencia en el cielo”, según sus declaraciones recogidas entonces.

La descripción técnica indica que el paso de las ondas sísmicas por el suelo limeño generó fricción y ruptura de rocas, un proceso que libera cargas eléctricas. Al ascender, esas cargas interactuaron con las moléculas del aire, originando destellos de luz blanca visibles desde diversos puntos de la ciudad. Antonio Lira, investigador asociado del Instituto Nacional de Radioastronomía Subterránea (INRAS), añadió que la aparición de estas luces depende de determinadas condiciones: la magnitud del movimiento debe superar los cinco o seis grados en la escala de Richter y el sismo debe ser relativamente superficial para que la carga pueda manifestarse en el cielo.

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Fragmentos de roca oscura se separan y liberan destellos de luz brillante y energía, lo que muestra el fenómeno de la triboluminiscencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Triboluminiscencia y el papel de los minerales

El fenómeno de las luces de terremoto se apoya en la idea de la triboluminiscencia, un efecto físico en el que la fricción intensa y la fractura de ciertos minerales con imperfecciones cristalinas originan cargas eléctricas. Durante el sismo de Pisco, la energía del movimiento generó fricción entre capas de la corteza terrestre, especialmente en zonas donde se acumulan minerales propensos a este tipo de reacciones.

Al romperse las rocas, las cargas eléctricas liberadas migraron hacia la superficie y ascendieron con rapidez. El contacto con el aire favoreció la ionización de la atmósfera, proceso que, según los estudios de la PUCP, generó los destellos blancos percibidos en distintos distritos de la capital. Las cámaras de seguridad de la universidad captaron registros visuales coincidentes con la llegada de las ondas sísmicas, lo que permitió analizar en detalle la secuencia del fenómeno.

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Las investigaciones asociaron la aparición de la luminiscencia a tres factores: el estrés tectónico que fracturó rocas profundas bajo alta presión, la liberación de cargas eléctricas por fricción extrema en los minerales y la posterior ionización del aire cuando las partículas alcanzaron la atmósfera.

Una escena urbana nocturna de Lima registra destellos en el cielo durante el terremoto de Pisco de 2007.

Un efecto físico, no un evento aislado

La explicación directa a la pregunta sobre el origen de las luces vistas en Lima durante el sismo del 15 de agosto de 2007 es que se trató de cargas eléctricas liberadas por la energía desprendida en la corteza terrestre, visibles al interactuar con la atmósfera sobre la ciudad. No fue un evento separado del terremoto, sino una consecuencia física del paso de las ondas sísmicas.

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El fenómeno ha sido documentado en otros terremotos de gran magnitud en diferentes regiones del mundo, aunque sigue siendo objeto de estudio debido a su carácter poco frecuente y a la necesidad de condiciones muy específicas para su aparición. En el caso peruano, la magnitud del terremoto y su poca profundidad favorecieron la generación y el ascenso de las cargas eléctricas.

Los registros de cámaras y los testimonios de testigos reforzaron la hipótesis científica, permitiendo a los investigadores reconstruir el proceso desde la fractura inicial de las rocas hasta la luminiscencia final en el cielo limeño. Este tipo de análisis contribuye a comprender mejor los efectos secundarios de los grandes movimientos sísmicos y a distinguir entre fenómenos naturales y percepciones erróneas durante situaciones de crisis.

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Un paisaje urbano nocturno muestra luces difusas de alumbrado público a lo largo de una calle oscura. (Destellos en el cielo de Lima durante el terremoto de Pisco de 2007)

Las condiciones necesarias para la aparición de EQL

Antonio Lira subrayó que la aparición de las llamadas luces de terremoto requiere una combinación de factores poco habituales. Además de la magnitud y la superficialidad del sismo, las características geológicas del terreno influyen en la acumulación y liberación de cargas. Zonas con minerales susceptibles de triboluminiscencia, como el cuarzo, son más propensas a registrar este tipo de manifestaciones.

La secuencia observada en el terremoto peruano incluyó primero la fractura de las rocas, luego la liberación de cargas eléctricas y finalmente la ionización del aire, que resultó visible en forma de destellos. Los científicos de la PUCP sostienen que este mecanismo explica de manera suficiente lo ocurrido el 15 de agosto de 2007 en Lima.

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El cielo nocturno de Lima presenta destellos luminosos sobre los edificios durante el terremoto de Pisco de 2007, un fenómeno asociado a la actividad sísmica.

En otras regiones del mundo, se han reportado fenómenos similares en contextos sísmicos, aunque su rareza y la falta de registros suficientemente precisos dificultan los estudios. La experiencia peruana, respaldada por evidencia visual y mediciones, constituye un caso referencial para la comunidad científica interesada en la interacción entre procesos geológicos y fenómenos atmosféricos.