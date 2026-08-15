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Conectividad y tecnología superan al precio: ¿Qué buscan los peruanos al comprar vivienda en 2026?

Un análisis de Madrid Inmobiliaria sobre más de 1,4 millones de potenciales compradores muestra que la vivienda en Lima ya no se define solo por precio y ubicación

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El 88,4% de los peruanos que buscan vivienda en Lima considera indispensable la conectividad total dentro del edificio.
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La conectividad, la tecnología y la flexibilidad de los espacios se han convertido en los factores más valorados por quienes buscan una vivienda en Lima, según un estudio de Madrid Inmobiliaria realizado por Impulso.

El informe, que analizó el comportamiento digital de más de 1,4 millones de potenciales compradores entre 2024 y 2026, indica un cambio de prioridades marcado respecto a años anteriores, cuando el precio y la ubicación eran los elementos predominantes en la decisión de compra.

La conectividad y la tecnología lideran las prioridades de compra

Hoy, el 88,4% de los encuestados considera indispensable la conectividad total dentro del edificio, es decir, acceso a internet de alta velocidad y cobertura en todo el inmueble.

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Además, el 80,2% asocia un proyecto innovador con la presencia de sistemas de Smart Home o domótica, como cerraduras electrónicas, control automatizado de luces, sensores de seguridad y otras soluciones tecnológicas integradas de fábrica.

El informe de Impulso muestra que la demanda de estas características crece tanto en proyectos premium como en desarrollos de gama media.

construccion - departamentos
La ubicación sigue siendo clave en la compra de vivienda en Lima por la cercanía al transporte, los servicios y los centros de trabajo.

Espacios flexibles y áreas comunes digitales ganan terreno

Otro aspecto relevante es la flexibilidad de los espacios. El 78,4% de los potenciales compradores da prioridad a viviendas con ambientes multifuncionales, que puedan adaptarse fácilmente al trabajo remoto, a un estudio personal o a nuevas dinámicas familiares.

Además, el 73,1% valora especialmente la existencia de áreas comunes equipadas con tecnología, como zonas de coworking, salas para reuniones virtuales y servicios digitales para residentes.

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El estudio también señala que la sostenibilidad comienza a posicionarse como una expectativa clara, aunque todavía no reemplaza a los factores clásicos. Los compradores buscan beneficios concretos, como ahorro en consumo de energía y agua, calidad del aire interior, y soluciones que favorezcan el bienestar y la eficiencia en el uso cotidiano de la vivienda.

Estos atributos, tradicionalmente vistos como adicionales, ahora se consideran parte del estándar esperado por los nuevos compradores.

Perro en patio de departamento
La sostenibilidad gana peso en el mercado inmobiliario por beneficios como ahorro en servicios, calidad del aire interior y bienestar.

La sostenibilidad se abre paso como nuevo criterio de valor

En respuesta, el sector inmobiliario en Lima está integrando progresivamente variables tecnológicas y de funcionalidad en sus proyectos, confiere Madrid Inmobiliaria.

Explica que diversos proyectos hoy en la ciudad ilustran el avance de propuestas residenciales donde la conectividad, la eficiencia y la adaptabilidad de los espacios son argumentos centrales para atraer a los compradores más jóvenes y conectados.

A pesar de estos cambios, la ubicación sigue siendo fundamental en la decisión de compra. La cercanía a sistemas de transporte público, servicios, centros de trabajo y comercios continúa pesando de manera significativa, especialmente en una ciudad como Lima, donde los tiempos de desplazamiento afectan directamente la calidad de vida.

departamentos - sector inmobiliario
Madrid Inmobiliaria sostiene que el mercado inmobiliario en Lima incorpora conectividad, tecnología y funcionalidad sin desplazar los criterios tradicionales.

La ubicación mantiene su peso en la decisión final

Al respecto, César Madrid, CEO de Madrid Inmobiliaria, señala que “el comprador de vivienda ha evolucionado y hoy toma decisiones con una visión mucho más integral. La ubicación sigue siendo un atributo clave, pero ahora también prioriza la conectividad, la tecnología, la eficiencia de los espacios y el bienestar que un proyecto puede ofrecerle”.

La transformación del mercado inmobiliario limeño responde a los nuevos estilos de vida, impulsados por el auge del trabajo remoto y la digitalización de las actividades diarias.

El desafío para el sector será anticipar qué características tendrán mayor peso en las decisiones de compra en el futuro inmediato y cómo estas nuevas expectativas complementarán los criterios tradicionales en la evaluación de una vivienda.

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