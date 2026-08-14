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Por qué el terremoto en Colombia fue tan destructivo: expertos explicaron la razón del colapso de tantos edificios

Ingenieros civiles señalaron que la combinación entre intensidad sísmica, calidad constructiva, estado de conservación y fecha de edificación es la que determina el nivel de daño en cada estructura

Pereira, junto a Cali, Manizales y Quibdó, son las ciudades capitales más afectadas por cuenta del terremoto de 7.4 - crédito Juan F. Henao / Colprensa
Expertos analizaron el impacto destructivo en los edificios tras el terremoto de 7,4 en Colombia - crédito Juan F. Henao / Colprensa
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 dejó edificios y otras estructuras parcial o totalmente destruidos, pero el colapso no se explica solo por la fuerza del sismo: depende de cómo fue diseñada la construcción, qué materiales se usaron, cómo están conectados sus componentes y sobre qué terreno se levanta.

Esa combinación de factores explica por qué, tras un mismo movimiento telúrico, algunas edificaciones permanecen en pie y otras sufren daños severos. La magnitud del evento, por sí sola, no alcanza para determinar qué construcción resistirá y cuál no.

Una estructura debe ser capaz de absorber y distribuir las fuerzas que genera el movimiento del suelo. Cuando eso no ocurre de manera adecuada, ciertos elementos comienzan a dañarse y esa falla puede comprometer de manera progresiva la estabilidad del conjunto.

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Ingenieros civiles señalaron que la combinación entre intensidad sísmica, calidad constructiva, estado de conservación y fecha de edificación es la que determina el nivel de daño en cada estructura - crédito redes sociales
Ingenieros civiles señalaron que la combinación entre intensidad sísmica, calidad constructiva, estado de conservación y fecha de edificación es la que determina el nivel de daño en cada estructura - crédito redes sociales

Según datos de la Silla Vacía, aproximadamente el 71% de las construcciones en el país tienen un bajo o nulo nivel de sismorresistencia. Esta versión fue corroborada por expertos, el profesor Albert Ortiz, ingeniero civil y director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, explicó a CNN que persisten falencias asociadas a un alto porcentaje de informalidad en la construcción, sobre todo en municipios pequeños cercanos a las ciudades más pobladas. Esa condición reduce la supervisión técnica y deja obras sin la planificación estructural adecuada.

Aproximadamente el 71% de las construcciones en el país tienen un bajo o nulo nivel de sismorresistencia - crédito redes sociales
Aproximadamente el 71% de las construcciones en el país tienen un bajo o nulo nivel de sismorresistencia - crédito redes sociales

En la misma línea, Rafael Camilo Gutiérrez Melgarejo, doctor en Estructuras y profesor de la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, sostuvo que una de las causas de los daños mayores está en las construcciones sin control de ingenieros estructurales. “En Colombia lastimosamente se tiene un índice muy alto de informalidad en la construcción, que está alrededor de 60% y que realmente es muy alto”, dijo.

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Los especialistas coincidieron en que los derrumbes rara vez responden a una sola causa. La combinación entre intensidad sísmica, calidad constructiva, estado de conservación y fecha de edificación es la que determina el nivel de daño en cada estructura.

Las edificaciones previas a las normas antisísmicas son las más vulnerables

Las edificaciones previas a las normas antisísmicas son las más vulnerables- crédito Agencia EFE
Las edificaciones previas a las normas antisísmicas son las más vulnerables- crédito Agencia EFE

El ingeniero civil Albert Ortiz afirmó que las estructuras diseñadas con criterios de ingeniería debieron resistir el sismo, aunque con posibles daños en elementos no estructurales. También recordó que en Colombia todavía predominan muchas construcciones levantadas antes del primer reglamento oficial de construcción sismo resistente.

Esa normativa fue creada en 1984 tras el sismo de Popayán, capital del departamento de Cauca, de 1983, en el oeste del país. La actualización más reciente del código colombiano de construcciones sismo resistentes fue realizada en 2010.

Gutiérrez Melgarejo añadió que, aunque la normativa ya existía, no fue exigible por vía legislativa hasta la reforma constitucional de 1991. Por esa razón, muchas edificaciones anteriores a esos años presentan mayores debilidades frente a un movimiento sísmico fuerte como el de Chocó.

El profesor explicó que el problema no es solo la edad de los inmuebles, sino la falta de actualización técnica. “Hay muchas estructuras que son muy viejas y no se han actualizado a los códigos actuales. Esto genera un problema porque a las estructuras, como a un vehículo, hay que hacerle mantenimiento, evaluaciones cada ciertos años para que no se deterioren ni las estructuras, ni los materiales”.

En la actualización del reglamento de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia sostuvo que la regulación sismo resistente vigente hasta entonces había cumplido su objetivo principal de evitar colapsos y daños estructurales graves. El mismo documento advirtió que seguía siendo notoria la desprotección de los elementos no estructurales y su potencial peligrosidad para la vida humana.

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