Petroperú: TMF Group administrará el rescate de USD 2.000 millones ordenado por el gobierno peruano

En la práctica, el SPV es una herramienta societaria que permite aislar y canalizar los fondos, asegurando su manejo eficiente, controlado y alineado a los fines específicos del rescate, tal como exige el Decreto de Urgencia.

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El Directorio de Petroperú aprobó que TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria sea la entidad responsable (fiduciario) de administrar el fideicomiso creado para manejar los fondos del rescate financiero de 2.000 millones de dólares, ordenado por el Decreto de Urgencia N° 003-2026.

Esto significa que la filial de TMF Group, una empresa especializada en gestión fiduciaria, será la encargada de recibir, custodiar y administrar los recursos asignados por el Estado para asegurar que se usen exclusivamente en la operación y sostenibilidad de Petroperú, bajo los lineamientos exigidos por ProInversión.

¿Qué es un fideicomiso? Se trata de un mecanismo legal y financiero mediante el cual un tercero administra bienes o fondos de manera separada y bajo reglas específicas, en beneficio de un objetivo o beneficiario determinado.

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El Directorio también aprobó la creación de una nueva empresa llamada PETROPERÚ INVEST S.A.C., bajo la figura de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio, y nombró a Carlos Enriquez Cuéllar como su primer gerente general.

Esta sociedad, cuyo único accionista será Petroperú, funcionará como un “vehículo de propósito especial” (SPV, por sus siglas en inglés). Su objetivo será administrar y ejecutar de manera separada y transparente los recursos del fideicomiso del rescate financiero.

ProInversión alistaría la liberación de los fondos para Petroperú tras la constitución del nuevo fideicomiso.

El nuevo fideicomiso genera inquietud entre los trabajadores

El anuncio ya generó sus primeras repercusiones. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) exhortó a las autoridades a brindar claridad sobre la finalidad real del nuevo SPV, y expresó su inquietud sobre el alcance de este mecanismo y su impacto en la estructura de la empresa estatal.

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FENPETROL recordó que, a pesar de que el ministro Elmer Cuba ha descartado públicamente la venta de la empresa, la creación de PETROPERÚ INVEST S.A.C. y la posibilidad de dividir la empresa en bloques patrimoniales podrían abrir la puerta a una “privatización encubierta”, una preocupación que el sindicato sostiene desde la publicación del Decreto de Urgencia 010-2025.

En este contexto, la federación solicitó precisiones y advirtió sobre el riesgo de que se utilice para absorber personal fuera de la negociación colectiva y restringir derechos laborales, lo que podría derivar en despidos masivos. Frente a este escenario, FENPETROL declaró el estado de emergencia del gremio y llamó a la unidad para evaluar la convocatoria a una paralización indefinida.

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El edificio central de Petroperú podría integrar también uno de los activos a ser escindidos por ProInversión.

Una designación clave bajo el mando de Oliver Stark

No es la única noticia en Petroperú. La misma comunicación con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) oficializa a Luis Alberto Suárez Carlo como nuevo gerente general encargado, en uno de los primeros movimientos bajo el nuevo Directorio presidido por Oliver Stark.

La decisión llega en un escenario de incertidumbre por la falta de recursos y tras un nuevo golpe para la refinería de Talara, esta vez vinculado a un inesperado incidente técnico.

El Directorio saliente de Petroperú, liderado por Edmundo Lizarzaburu, aprobó una reestructuración organizacional la noche del 5 de agosto, en pleno feriado nacional y a solo horas de ser reemplazados.

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Petroperú designó a Luis Alberto Suárez Carlo como gerente general encargado desde el 15 de agosto por decisión del nuevo Directorio.

La reestructuración incluyó el aumento de gerencias, cambios de puestos, nuevas bonificaciones y aumentos salariales para personal de confianza.

Pero la decisión no fue bien recibida. En su momento, el Directorio fue acusado de actuar sin la debida autorización del Ejecutivo ni de ProInversión, y desoyendo advertencias formales de prudencia administrativa.

El incremento contravino la Ley de Presupuesto y los lineamientos de FONAFE, ya que toda modificación orgánica y en empresas estatales requiere coordinación y autorización legal externa, según expertos y fuentes del sector.

Petroperú y un rescate millonario que no termina de llegar

El 6 de agosto, tras conocerse los cambios, la Junta General de Accionistas (Ministerios de Economía y Finanzas al 60% y de Energía y Minas al 40%) removió a cuatro directores y nombró a Oliver Stark Preuss como nuevo presidente.

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El nuevo Directorio de Petroperú asumió el 7 de agosto, integrado por César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez, con respaldo del ministro de Economía, Elmer Cuba.

El rescate de USD 2.000 millones para Petroperú depende de ProInversión, mientras la continuidad de Talara exige recursos para abastecerse de crudo.

Como una de sus primeras decisiones, el Directorio encabezado por Stark designó al ingeniero Luis Alberto Suárez Carlo como gerente general encargado desde el 15 de agosto, reconociendo su trayectoria de más de 40 años en la empresa y su experiencia en áreas clave.

Así, el Directorio desplazó a Gustavo Adolfo Villa Mora de la Gerencia General, quien regresó a su anterior puesto como Jefe de PMRT y Gestión en la refinería de Talara.

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Fuentes internas y del sector consideran acertada la designación de Suárez Carlo y esperan que “la nueva gestión impulse una reestructuración profunda de la plana gerencial” para alinear la compañía a los objetivos del Ejecutivo.

Parón eléctrico en la refinería de Talara: pero ya está operando

El Directorio Stark enfrenta como primer gran desafío liberar el rescate de 2.000 millones de dólares autorizado por el Decreto de Urgencia N° 003-2026, cuyo desembolso y administración están a cargo de ProInversión.

Actualmente, el complejo refinero cuenta con 600 mil barriles de crudo en tanques, un volumen suficiente para entre ocho y diez días de operación continua. Está pendiente de descargar 118 mil barriles adicionales de crudo importado, operación prevista para las próximas horas.

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Petroperú espera descargar otros 118 mil barriles de crudo importado para sostener la operación de la refinería de Talara.

Talara se encuentra en proceso de arranque progresivo, luego de resolver los problemas derivados de una caída del sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) y de una fuga en la línea de agua de mar, situación que obligó a detener varias de sus unidades críticas el 8 de agosto.

Pese a la reactivación gradual, la continuidad operativa de la refinería depende de la disponibilidad de recursos financieros para seguir abasteciéndose de crudo y así evitar nuevas paralizaciones en medio de un contexto de precios internacionales elevados y presión sobre el mercado nacional de combustibles.