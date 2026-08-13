Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 13 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,91 soles, lo que representa un aumento del 0,99% respecto al precio de 3,87 soles de la jornada anterior, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un ligero descenso del -0,06%, mientras que en términos interanuales, su valor ha disminuido un -0,72%.
El euro frente al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un incremento sostenido por primera vez en un período consecutivo. Actualmente, la volatilidad en este tipo de cambio se sitúa en 8,63%, superando la volatilidad de referencia del 7,2%, lo que indica una fase de mayor inestabilidad en el mercado.
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