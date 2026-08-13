Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El costo de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su precio </p>

La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
Guardar

El precio de los combustibles se actualiza diariamente, por lo que es importante conocer los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este jueves 13 de agosto, según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más altas y más económicas para que no te tomen por sorpresa.

Es importante mencionar que los precios publicados por la Facilito son notificados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

PUBLICIDAD

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: jueves 13 de agosto de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 17.99 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 18.89 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.79 soles el galónPrecio mínimo: 22.44 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

La cancelación de la presentación fue anunciada en una conferencia de prensa, donde la autoridad provincial manifestó solidaridad con Naldy Saldaña y resaltó el compromiso institucional con el respeto a las mujeres

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Precio del dólar acumula gran caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 13 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar acumula gran caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 13 de agosto

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presentará duelos decisivos: Cienciano recibirá Botafogo en Cusco por la Copa Sudamericana, Corinthians de André Carrillo chocará con Rosario Central por Libertadores, y mucho más

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Perú, destino de segunda mano de Chile? La ruta de toneladas de ropa usada que los peruanos compran como nuevas

El mercado del fast fashion genera toneladas de sobreproducción. Los países ricos prefieren exportar la ropa para no saturar su propio mercado ni lidiar con residuos. Así, el “negocio de la donación” termina, paradójicamente, exportando el problema a Perú

¿Perú, destino de segunda mano de Chile? La ruta de toneladas de ropa usada que los peruanos compran como nuevas

La Punta activa 17 refugios: apuesta por la evacuación vertical frente a posible tsunami ante posible terremoto en Lima y Callao

El municipio del distrito costero implementó un sistema de 17 refugios en edificios altos para más de 4.000 habitantes, quienes dispondrán de solo minutos para buscar resguardo ante un terremoto con epicentro en el mar

La Punta activa 17 refugios: apuesta por la evacuación vertical frente a posible tsunami ante posible terremoto en Lima y Callao
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

ENTRETENIMIENTO

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Magaly Medina responde a abogado de César Sánchez tras decir que hacen ‘cargamontón’ a su defendido: “Vergüenza defender a alguien como él”

Extrabajador de Del Barrio Producciones responde por ‘casting’ en casa de joven actriz

El video que expone el supuesto casting de extrabajador de Del Barrio Producciones a joven actriz

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Periodista panameño lanzó ácida indirecta a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario: “Hundir al segundón”

Christian Ramos cuestionó a Paolo Guerrero por descargo tras críticas: “Se equivocó, tiene que dedicarse a jugar”

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo