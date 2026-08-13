Cemento gana impulso en Perú: despachos crecen 9,02% y producción sube 8,74%

El despacho alcanzó en julio su mayor nivel del año, acompañado por un avance en la producción de cemento y clínker y un mayor consumo energético de la industria. Foto: Ekos Negocios

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El mercado peruano del cemento mostró un mayor dinamismo en julio. Los despachos nacionales alcanzaron 1 millón 194.000 toneladas métricas (tm), volumen que representó un avance de 9,02% frente a lo registrado en el mismo mes de 2025, según el último boletín de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).

El resultado marca el mayor nivel de despachos alcanzado en lo que va del año y se suma a una evolución favorable de la producción. En julio también se registró un incremento en la fabricación de cemento y clínker, mientras que la actividad de la industria elevó su consumo de energía.

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Despachos alcanzan su mayor nivel del año

Los despachos de cemento sumaron 1 millón 194.000 tm en julio, superando los niveles observados durante los primeros seis meses del año. En enero se contabilizaron 1,11 millones de tm; en febrero, 1,05 millones; en marzo, 1,12 millones; en abril, 1,09 millones; en mayo, 1,10 millones; y en junio, 1,13 millones.

El avance interanual de 9,02% confirma una aceleración en el mercado respecto de julio del año anterior. Con este resultado, julio se posicionó como el mes de mayor volumen de despachos de cemento en 2026.

Los despachos de cemento alcanzaron 1,19 millones de tm en julio, el mayor volumen del año y por encima de los registros de los seis meses previos. Foto: Ámbito

Producción de cemento también acelera

En julio, la producción de cemento llegó a 1 millón 58.000 tm, cantidad que significó un crecimiento de 8,74% respecto del mismo periodo de 2025. De acuerdo con Asocem, este fue también el mayor volumen mensual de producción registrado durante el presente año.

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La fabricación había alcanzado 975.000 tm en enero, 948.000 tm en febrero, 1 millón 27.000 tm en marzo, 970.000 tm en abril, 1 millón 25.000 tm en mayo y 1 millón de tm en junio. El resultado de julio se ubicó, así, por encima de todos esos registros.

Producción de clínker crece 14,09%

La producción de clínker alcanzó 779.000 tm en julio, con un incremento de 14,09% frente al mismo mes de 2025. Este material constituye un insumo intermedio que posteriormente es molido y mezclado para obtener cemento.

En contraste con el desempeño de la producción y los despachos nacionales, las exportaciones de cemento retrocedieron. Durante julio se enviaron al exterior 10.551 tm, una reducción de 20,41% interanual.

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La producción de cemento alcanzó 1,06 millones de tm en julio, un alza de 8,74% interanual y el mayor volumen mensual del año. Foto: Enfoque Misiones

Las importaciones siguieron una tendencia opuesta y sumaron 72.472 tm en el mismo mes. Esta cifra representó un incremento de 846,41% respecto de julio de 2025. Por su parte, la demanda de energía de la industria cementera llegó a 91 GWh, 5,90% más que un año antes.

Scotiabank prevé crecimiento cercano al 10%

El comportamiento observado en julio se encuentra en línea con una perspectiva favorable para el sector. Un reciente reporte de Scotiabank estima que las ventas de cemento en Perú se encaminan a registrar su tercer año consecutivo de expansión.

El área de estudios económicos de la entidad proyecta que los despachos de cemento crecerán cerca de 10% durante 2026, mientras que para el sector construcción anticipa una expansión de 9,4%.

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Autoconstrucción e infraestructura impulsan la demanda

Según el análisis de Scotiabank, el desempeño previsto para el mercado cementero estaría respaldado por el dinamismo de la autoconstrucción, junto con la recuperación del mercado inmobiliario formal y una mayor demanda asociada a proyectos de infraestructura.

La entidad también vincula esta evolución con el buen comportamiento del empleo formal y la mejora de los ingresos de la población, factores que contribuirían a sostener la demanda de cemento durante el año.