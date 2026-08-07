Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cobre, oro, arándanos y paltas son de los productos peruanos más demandados en el extranjero

El valor de los envíos al exterior alcanzó un máximo histórico de USD 54.049 millones durante el primer semestre del 2026, impulsado por el dinamismo de la minería, la agroexportación y el crecimiento de mercados clave como China, India y Estados Unidos

Las exportaciones peruanas crecieron 34% interanual en el primer semestre del 2026, alcanzando un récord de USD 54.049 millones, informó el Mincetur.
Las exportaciones peruanas crecieron 34% interanual en el primer semestre del 2026, alcanzando un récord de USD 54.049 millones, informó el Mincetur. Foto: Logística 360
Guardar

Las exportaciones peruanas alcanzaron un nuevo récord durante el primer semestre del 2026. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los envíos al exterior sumaron USD 54.049 millones, monto que representó un crecimiento interanual de 34% y marcó el mayor valor registrado para ese periodo.

El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño de la minería y de la agroexportación, sectores que aprovecharon una mayor demanda internacional y mejores precios en varios productos. Además, el número de empresas exportadoras continuó creciendo, con una fuerte presencia de las micro y pequeñas empresas (mypes).

Minería impulsó el crecimiento de los envíos

Las exportaciones mineras fueron las principales responsables del avance del comercio exterior peruano en la primera mitad del año. Los despachos de minerales metálicos y no metálicos alcanzaron USD 39.875 millones, lo que significó un incremento de 49% respecto al mismo periodo del 2025, favorecido por las cotizaciones internacionales y el mayor volumen exportado.

PUBLICIDAD

Entre los productos con mejores resultados destacó el cobre, cuyas ventas al exterior ascendieron a USD 18.563 millones tras crecer 42,8%. También sobresalió el oro, con envíos por USD 13.972 millones y una expansión de 59,2%. A ello se sumaron el concentrado de plomo y plata, que aumentó 113,3% hasta USD 2.981 millones, y el zinc, con USD 1.438 millones y un crecimiento de 15%.

Las exportaciones mineras sumaron USD 39.875 millones en el primer semestre del 2026, un aumento de 49% interanual impulsado por mejores precios y mayores envíos.
Las exportaciones mineras sumaron USD 39.875 millones en el primer semestre del 2026, un aumento de 49% interanual impulsado por mejores precios y mayores envíos. Foto: ecommerce cas Lima

Frutas y productos químicos también avanzaron

El sector agropecuario registró un desempeño positivo gracias al incremento de las exportaciones de frutas. El arándano fue el producto con el mayor crecimiento, al elevar sus envíos 48,7% hasta USD 453 millones.

PUBLICIDAD

La palta generó exportaciones por USD 973 millones, con un avance de 11,5%, mientras que la uva alcanzó USD 789 millones tras crecer 16,9%. En tanto, el café registró ventas al exterior por USD 325 millones, cifra superior en 7,7% frente al mismo periodo del año anterior.

En el rubro químico, el ácido sulfúrico lideró el crecimiento con exportaciones por USD 77 millones, equivalentes a un incremento de 33,1%. Asimismo, los productos plásticos sumaron USD 347 millones, con un avance de 9%.

Los medicamentos también obtuvieron resultados positivos durante el semestre. Sus exportaciones llegaron a USD 44 millones, monto que representó un crecimiento de 2,5% en comparación con la primera mitad del 2025.

La uva registró envíos por USD 789 millones, con un crecimiento de 16,9% frente al mismo periodo del año anterior.
La uva registró envíos por USD 789 millones, con un crecimiento de 16,9% frente al mismo periodo del año anterior. Foto: GSI Perú

China siguió como el principal mercado de destino

El buen desempeño del comercio exterior también se reflejó en el número de empresas que realizaron envíos al extranjero. Durante el primer semestre del 2026 se contabilizaron 7.798 exportadores, un aumento de 2,4% respecto al año previo. Del total, el 65% corresponde a mypes.

En cuanto a los destinos, China se consolidó como el principal comprador de productos peruanos, con importaciones por USD 20.850 millones y un crecimiento de 38,7%. Le siguieron Estados Unidos, con USD 5.038 millones (+19,5%), y la Unión Europea, con USD 4.819 millones, lo que representó un avance de 12,1%.

Otros mercados también mostraron una evolución favorable en el periodo analizado. India importó productos peruanos por USD 5.407 millones, registrando un crecimiento de 208,9%. Por su parte, Canadá alcanzó compras por USD 2.827 millones, con un incremento de 33,4%, mientras que Suiza sumó USD 1.834 millones, cifra superior en 50,5% respecto al primer semestre del 2025.

Temas Relacionados

cobreoroarándanosexportaciones peruanasMinceturperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La memoria y el amor: autor convierte tres pérdidas en una novela sobre la supervivencia que puede ayudarte a transitar un duelo

El escritor Luis Eduardo García aborda el impacto de tres pérdidas fundamentales en la vida de un hombre de 60 años, quien entre Madrid y Piura enfrenta recuerdos de infancia, rupturas sentimentales y la muerte de su padre

La memoria y el amor: autor convierte tres pérdidas en una novela sobre la supervivencia que puede ayudarte a transitar un duelo

Familias duermen en la calle para donar sangre a sus pacientes: evidencian crisis en el banco de sangre en hospital Arzobispo Loayza

Decenas de ciudadanos pasan la noche en cartones frente al centro médico limeño, enfrentando demoras y cupos limitados mientras buscan salvar a familiares internados

Familias duermen en la calle para donar sangre a sus pacientes: evidencian crisis en el banco de sangre en hospital Arzobispo Loayza

Caso La Bella Luz: denuncia de Naldy Saldaña abre debate sobre obligaciones legales y sanciones sobre hostigamiento

La acusación presentada por una cantante contra su empleador revela omisiones en la aplicación de protocolos de prevención y abre la discusión sobre las sanciones penales que podrían alcanzar penas de hasta 17 años

Caso La Bella Luz: denuncia de Naldy Saldaña abre debate sobre obligaciones legales y sanciones sobre hostigamiento

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella

Un material audiovisual viralizado en plataformas digitales expone la reacción de la artista frente al músico, lo que ha derivado en medidas de protección y acciones legales en Perú

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella

Efemérides del 7 de agosto en Perú enlazan deporte, periodismo y conservación ambiental

Coinciden en este día acontecimientos como el nacimiento de Justo Pastor Dávila y César Hildebrandt, la fundación de Universitario y la creación de tres áreas naturales protegidas

Efemérides del 7 de agosto en Perú enlazan deporte, periodismo y conservación ambiental
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Canciller Carlos Espá viaja a Colombia para investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, aliado de Fujimori

“Haremos realidad el lema ‘Juntos brillamos más’”, promete Keiko Fujimori durante ceremonia oficial de Lima 2027

Este será el sueldo de Keiko Fujimori como presidenta de Perú: El monto que recibirá hasta el fin de su gobierno

Sunedu comunica renuncia de director denunciado por acoso sexual y reincorpora a abogada despedida tras reportar el caso

ENTRETENIMIENTO

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella

Cynthia Klitbo revela el origen de su enemistad con Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México: “Me hizo la vida imposible en Perú”

Naldy Saldaña defiende a sus excompañeras y pide que cesen los ataques en redes: “Aquí el único culpable sabemos quién es”

¿Silvia Cornejo está embarazada? Magaly Medina revela imágenes que desatan rumores de un segundo hijo con Jean Paul Gabuteau

Naldy Saldaña llevará a juicio a esposa de César Sánchez por acusaciones sobre supuesto romance: “Es difamación directa a nivel nacional”

DEPORTES

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026