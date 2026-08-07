Cobre, oro, arándanos y paltas son de los productos peruanos más demandados en el extranjero

Las exportaciones peruanas crecieron 34% interanual en el primer semestre del 2026, alcanzando un récord de USD 54.049 millones, informó el Mincetur. Foto: Logística 360

Guardar

Las exportaciones peruanas alcanzaron un nuevo récord durante el primer semestre del 2026. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los envíos al exterior sumaron USD 54.049 millones, monto que representó un crecimiento interanual de 34% y marcó el mayor valor registrado para ese periodo.

El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño de la minería y de la agroexportación, sectores que aprovecharon una mayor demanda internacional y mejores precios en varios productos. Además, el número de empresas exportadoras continuó creciendo, con una fuerte presencia de las micro y pequeñas empresas (mypes).

Minería impulsó el crecimiento de los envíos

Las exportaciones mineras fueron las principales responsables del avance del comercio exterior peruano en la primera mitad del año. Los despachos de minerales metálicos y no metálicos alcanzaron USD 39.875 millones, lo que significó un incremento de 49% respecto al mismo periodo del 2025, favorecido por las cotizaciones internacionales y el mayor volumen exportado.

PUBLICIDAD

Entre los productos con mejores resultados destacó el cobre, cuyas ventas al exterior ascendieron a USD 18.563 millones tras crecer 42,8%. También sobresalió el oro, con envíos por USD 13.972 millones y una expansión de 59,2%. A ello se sumaron el concentrado de plomo y plata, que aumentó 113,3% hasta USD 2.981 millones, y el zinc, con USD 1.438 millones y un crecimiento de 15%.

Las exportaciones mineras sumaron USD 39.875 millones en el primer semestre del 2026, un aumento de 49% interanual impulsado por mejores precios y mayores envíos. Foto: ecommerce cas Lima

Frutas y productos químicos también avanzaron

El sector agropecuario registró un desempeño positivo gracias al incremento de las exportaciones de frutas. El arándano fue el producto con el mayor crecimiento, al elevar sus envíos 48,7% hasta USD 453 millones.

PUBLICIDAD

La palta generó exportaciones por USD 973 millones, con un avance de 11,5%, mientras que la uva alcanzó USD 789 millones tras crecer 16,9%. En tanto, el café registró ventas al exterior por USD 325 millones, cifra superior en 7,7% frente al mismo periodo del año anterior.

En el rubro químico, el ácido sulfúrico lideró el crecimiento con exportaciones por USD 77 millones, equivalentes a un incremento de 33,1%. Asimismo, los productos plásticos sumaron USD 347 millones, con un avance de 9%.

Los medicamentos también obtuvieron resultados positivos durante el semestre. Sus exportaciones llegaron a USD 44 millones, monto que representó un crecimiento de 2,5% en comparación con la primera mitad del 2025.

PUBLICIDAD

La uva registró envíos por USD 789 millones, con un crecimiento de 16,9% frente al mismo periodo del año anterior. Foto: GSI Perú

China siguió como el principal mercado de destino

El buen desempeño del comercio exterior también se reflejó en el número de empresas que realizaron envíos al extranjero. Durante el primer semestre del 2026 se contabilizaron 7.798 exportadores, un aumento de 2,4% respecto al año previo. Del total, el 65% corresponde a mypes.

En cuanto a los destinos, China se consolidó como el principal comprador de productos peruanos, con importaciones por USD 20.850 millones y un crecimiento de 38,7%. Le siguieron Estados Unidos, con USD 5.038 millones (+19,5%), y la Unión Europea, con USD 4.819 millones, lo que representó un avance de 12,1%.

Otros mercados también mostraron una evolución favorable en el periodo analizado. India importó productos peruanos por USD 5.407 millones, registrando un crecimiento de 208,9%. Por su parte, Canadá alcanzó compras por USD 2.827 millones, con un incremento de 33,4%, mientras que Suiza sumó USD 1.834 millones, cifra superior en 50,5% respecto al primer semestre del 2025.

PUBLICIDAD