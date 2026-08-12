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Más de 440 mil bodegas no acceden a créditos: Bancos las consideran de “alto riesgo” por extorsiones

En el Día del Bodeguero, la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú recuerda aún las limitaciones del sector con respecto al crédito formal

Bodeguera
En este Día del bodeguero, Agremub recuerda que miles de bodegas y familias detrás de estas no reciben créditos de los bancos por ser consideradas muy riesgosas. - Crédito Agremub
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¿Sabías que las más de 500 mil bodegas existentes en el país generan alrededor de 870 mil puestos de trabajo y ocupan el primer lugar en formalización entre las mypes?

A pesar de este rol relevante en la economía, este sector convive con dificultades para acceder a recursos que les permitan sostener y desarrollar sus negocios, según advierte la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) justamente en la ocasión del Día del Bodeguero, este 12 de agosto.

Así, de acuerdo con el gremio, solo el 12% de las bodegas peruanas accede a crédito formal o financiamiento bancario; en contraposición el resto, esto es poco más de 440 mil de estas empresas, no acceden al crédito.

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Sicarios asesinan a hermanos y dueños de bodega en Trujillo | BDP

Falta de crédito para bodegas

Las que sí acceden al crédito, por lo general, son establecimientos consolidados o minimarkets, que gracias a su solidez cuentan con mayores posibilidades de acceder al sistema financiero, señaló la vocera de Agremub, Carla Campos.

En tanto, el 20% cuenta únicamente con el crédito de proveedores, que los otorgan por períodos de una semana o 15 días, un espacio de tiempo relativamente corto si se toma en cuenta que las bodegas suelen hacer circular el capital muchas veces para así incrementarlo.

Pero el si bien el 88% no cuenta con crédito, el 68% de las bodegas no tiene acceso a ningún tipo de crédito, ni siquiera de proveedores. Según el gremio, esto se debe a que las bodegas son consideradas empresas de alto riesgo, sobre todo ahora cuando muchas de ellas son víctimas de extorsión.

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Persona sacando botellas de alcohol en bodega
En algunos distritos ahora las bodegas podrán vender bebidas alcohólicas sin restricción horaria. - Crédito La Nación

Asimismo, se debe tener en cuenta que el capital promedio necesario para iniciar una bodega es de S/3.500. Y del total de estos establecimientos, el 40% son bodegas de subsistencia —es decir, la única fuente de ingresos de esas familias, y serían más de 200 mil de estas empresas—, lo que refleja las limitaciones económicas que enfrenta una parte importante del sector.

Se viene El Niño

Pero la situación de las bodegas podría empeorar. A las dificultades para acceder a financiamiento se suma otro reto para el sector: el impacto del Fenómeno El Niño generaría una caída significativa de las ventas de miles de bodegas del norte del país, debido a posibles cortes de carreteras y problemas de abastecimiento.

Así, este escenario representa un desafío adicional para un sector que aún no ha logrado recuperarse por completo de los efectos de la pandemia. Por ello, para el gremio resulta clave fortalecer la capacidad de las bodegas para afrontar situaciones que puedan interrumpir sus operaciones.

Trabajadores de bancos en ventanilla
Bancos consideran a las bodegas como un negocio riesgoso por las extorsiones que las impactan. - Crédito Andina

En ese sentido, Agremub espera que el Gobierno Central, que acaba de entrar en funciones el pasado martes 28 de julio, implemente medidas que faciliten el acceso de las bodegas al crédito, considerando el papel que estas cumplen en la economía y generación de empleo a nivel nacional.

“Hoy celebramos a quienes iluminan y dan vida a cada esquina de nuestro país. Detrás de cada bodega hay una historia de esfuerzo, una familia que progresa y un canal de confianza que acompaña a los vecinos todos los días. En este Día Del Bodeguero, desde Agremub queremos decir: ¡Gracias! Gracias por tu dedicación, por capacitarte, digitalizar tu negocio y ser el corazón de tu comunidad. Sigamos trabajando unidas por nuestro crecimiento", fue el mensaje del gremio por este día.

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